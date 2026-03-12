Raś: Do kraju wróciło 12 tysięcy turystów. Teraz kolej na pomoc dla biur podróży

Turystyczny Fundusz Pomocowy już działa – wnioski o 20 milionów złotych

Wiceminister przypomniał, że minister sportu Jakub Rutnicki uruchomił możliwość skorzystania przez biura podróży i ich klientów z Turystycznego Funduszu Pomocowego. Jeśli turyści chcą odzyskać pieniądze wpłacone na imprezy turystyczne, które są odwołane, mogą to zrobić. Na razie nie ma jednak bardzo dużego ruchu we wnioskach w tej sprawie. Według informacji Rasia przy 440 milionach złotych zgromadzonych w TFP suma, o zwrot której za jego pośrednictwem wystąpili klienci biur podróży, wynosi na razie 20 milionów złotych.

Raś zaproponował, aby w ramach wsparcia organizatorów turystyki wrócić do rozwiązania stosowanego w pandemii COVID-19. Przedstawił posłom projekt zmiany w ustawie o imprezach turystycznych, przygotowany na kanwie tak zwanej ustawy covidowej, przewidujący wprowadzenie możliwości rozliczania się touroperatorów z klientami z użyciem vouchera. Voucher miałby być aktywny przez dwa lata, jego posiadacz mógłby nim zapłacić za dowolną inną imprezę wybraną z oferty organizatora. Voucher miałby być gwarantowany, a dzięki temu „bezpieczny” jako forma rekompensaty dla klientów. Klient nie musiałby go jednak przyjmować, mógłby zgodnie z ustawą domagać się zwrotu gotówki. Do przyjmowania voucherów organizatorzy turystyki mogliby z kolei zachęcać klientów, oferując im wyższą ich wartość niż pierwotnie wpłacona przez turystów gotówka.

Departament Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki przygotował stosowny projekt zmiany w ustawie. Raś zachęca posłów, by niezależnie od opcji politycznej, poparli to rozwiązanie, korzystne dla branży turystycznej. Ale jak podkreśla, żeby miało to sens, trzeba je szybko wdrożyć. Dlatego proponuje, by sejmowa komisja kultury fizycznej sportu i turystyki zaproponowany projekt wniosła do laski marszałkowskiej jako własny. Byłaby to najszybsza ścieżka legislacyjna.

Jak przekonuje wiceminister, vouchery już funkcjonowały w covidzie są więc znane i nie budzą wątpliwości prawnych. Tym bardziej, że Komisja Europejska w swojej najnowszej rewizji dyrektywy turystycznej również dopuszcza wdrożenie do prawa krajowego takiego rozwiązania.

Voucher implementowany jako sposób rozliczania się z klientami do prawa stałby się od tej pory stałym narzędziem, po które sięgaliby organizatorzy turystyki zawsze, kiedy stawaliby w obliczu sytuacji kryzysowych.

Polska Organizacja Turystyczna liczy na turystów z krajów arabskich

Członków komisji interesował również wpływ wojny na Bliskim Wschodzie na turystykę przyjazdową. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz wyjaśniła, że jej organizacja postrzega trudną sytuację jako szansę. Zamierza zachęcać agencje i biura podróży, które miały organizować wyjazdy motywacyjne, typu incentive travel, dla polskich firm za granicą, do przeniesienia tych wydarzeń do Polski lub organizowania nowych w Polsce. Zapowiedziała zachęty. Impreza na 20-50 osób z budżetem co najmniej 100 tysięcy złotych mogłaby liczyć na zamówienie od POT na usługi promocyjne w wysokości 15 tysięcy złotych, a większa niż dla 50 osób z większym budżetem – na zamówienie w wysokości 25 tysięcy złotych.