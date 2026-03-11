Branża incentive travel: W obliczu kryzysu potrzebne są współpraca i rzetelna informacja

W poniedziałek, 9 marca, w Warszawie odbyło się forum przedstawicieli branży turystycznej i MICE poświęcone sytuacji rynku zorganizowanych wyjazdów incentive travel w kontekście napiętej sytuacji geopolitycznej w regionie Półwyspu Arabskiego – informuje w komunikacie prasowym organizator spotkania Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT). Partnerami wydarzenia były organizacje SITE Poland i Turystyczna Organizacja Otwarta (TOO).

Wzięli w nim udział touroperatorzy specjalizujący się w organizowaniu wyjazdów motywacyjnych, przedstawiciele linii lotniczych LOT, Emirates, KLM, Air France, Ethiopian Airlines, firma Aviareps, agenci IATA i konsolidatorzy rynku lotniczego, firmy ubezpieczeniowe Uniqa, Compensa TU, Signal Iduna, TU Europa i Prudential, przedstawiciele sieci hotelowej Accor, reprezentanci zagranicznych DMC i eksperci rynku MICE.

Zaproszenie na spotkanie przyjęli także sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusz Raś i dyrektor Departamentu Turystyki w tym resorcie Dominik Borek, którzy przedstawili aktualne działania administracji publicznej związane z sytuacją kryzysową i planowane inicjatywy wspierające branżę turystyczną.

Celem spotkania była wspólna analiza wpływu obecnej sytuacji geopolitycznej na funkcjonowanie rynku incentive travel. Podczas panelu dyskusyjnego i warsztatów eksperckich omówiono aktualną sytuację operacyjną, w tym kwestie związane z dostępnością połączeń lotniczych, zmianami w siatkach połączeń, bezpieczeństwem podróży i konsekwencjami dla planowanych i realizowanych programów incentive travel na Bliskim Wschodzie.