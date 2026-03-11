Branża incentive travel: W obliczu kryzysu potrzebne są współpraca i rzetelna informacja

W poniedzielk odbyło się forum poświęcone sytuacji na rynku zorganizowanych wyjazdów incentive travel w kontekście napiętej sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie
W poniedziałek, 9 marca, w Warszawie odbyło się forum przedstawicieli branży turystycznej i MICE poświęcone sytuacji rynku zorganizowanych wyjazdów incentive travel w kontekście napiętej sytuacji geopolitycznej w regionie Półwyspu Arabskiego – informuje w komunikacie prasowym organizator spotkania Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT). Partnerami wydarzenia były organizacje SITE Poland i Turystyczna Organizacja Otwarta (TOO).
Wzięli w nim udział touroperatorzy specjalizujący się w organizowaniu wyjazdów motywacyjnych, przedstawiciele linii lotniczych LOT, Emirates, KLM, Air France, Ethiopian Airlines, firma Aviareps, agenci IATA i konsolidatorzy rynku lotniczego, firmy ubezpieczeniowe Uniqa, Compensa TU, Signal Iduna, TU Europa i Prudential, przedstawiciele sieci hotelowej Accor, reprezentanci zagranicznych DMC i eksperci rynku MICE.
Zaproszenie na spotkanie przyjęli także sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusz Raś i dyrektor Departamentu Turystyki w tym resorcie Dominik Borek, którzy przedstawili aktualne działania administracji publicznej związane z sytuacją kryzysową i planowane inicjatywy wspierające branżę turystyczną.
Celem spotkania była wspólna analiza wpływu obecnej sytuacji geopolitycznej na funkcjonowanie rynku incentive travel. Podczas panelu dyskusyjnego i warsztatów eksperckich omówiono aktualną sytuację operacyjną, w tym kwestie związane z dostępnością połączeń lotniczych, zmianami w siatkach połączeń, bezpieczeństwem podróży i konsekwencjami dla planowanych i realizowanych programów incentive travel na Bliskim Wschodzie.
Ireneusz Raś podkreślił znaczenie szybkiego przejścia od działań kryzysowych do działań stabilizujących funkcjonowanie rynku turystycznego.
– Cieszę się, że jeszcze w czasie, kiedy kończą się działania ewakuacyjne, możemy już rozmawiać o tym, co dalej. Dla mnie w takich sytuacjach ważniejsze jest właśnie myślenie o działaniach do przodu i rozwiązaniach dla branży – mówił Raś.
Aktualną sytuację operacyjną linii lotniczych Emirates i informacje dotyczące połączeń lotniczych przez Dubaj przedstawił dyrektor Emirates w Polsce Maciej Pyrka.
– Operacje lotnicze stopniowo wracają do normalnego poziomu – liczba połączeń rośnie, a siatka Emirates jest sukcesywnie odbudowywana, co pozwala utrzymać ciągłość podróży dla pasażerów – zapewnił Pyrka.
Perspektywę rynku agentów lotniczych przedstawił również prezes Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych IATA w Polsce JJ Singh, wskazując na rosnącą złożoność obsługi podróży w obecnej sytuacji.
– Biura podróży i agenci IATA są przygotowani do działania w sytuacjach kryzysowych, ale kluczowe jest szybkie i jasne przekazywanie informacji przez linie lotnicze, które pozwala sprawnie obsługiwać klientów i podejmować decyzje operacyjne – mówił JJ Singh.
W imieniu organizatorów turystyki głos zabrał prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski, który zwrócił uwagę na znaczenie współpracy całej branży w obliczu obecnych wyzwań.
– Ten kryzys pokazuje, jak ważna jest współpraca całej branży – musimy wspólnie wypracować rozwiązania, które staną się standardem działania w sytuacjach nadzwyczajnych – podkreślał Niewiadomski.
Podczas spotkania zaprezentowano również dane dotyczące skali wpływu obecnej sytuacji na rynek wyjazdów motywacyjnych, pochodzące z najnowszego Barometru SOIT, który analizuje bieżące nastroje i sytuację operacyjną w branży incentive travel. Wyniki wskazują na konieczność elastycznego zarządzania programami wyjazdów i ścisłej współpracy wszystkich uczestników łańcucha usług turystycznych – od organizatorów, przez linie lotnicze i hotele, po partnerów logistycznych i ubezpieczeniowych.
Uczestnicy spotkania zwracali również uwagę na znaczenie rzetelnej komunikacji dotyczącej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Podkreślali, że nieprecyzyjne lub sensacyjnie podawane informacje mogą wywoływać nieuzasadniony niepokój wśród klientów i negatywnie wpływać na decyzje podróżnych. Dlatego tak ważne jest, aby do opinii publicznej docierał sprawdzony i odpowiedzialny przekaz dotyczący rzeczywistej sytuacji i działań podejmowanych przez branżę turystyczną. W tym zakresie branża deklaruje współpracę z mediami przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, aby komunikacja dotycząca rynku turystycznego była oparta na faktach i rzetelnych informacjach – czytamy w komunikacie.
Spotkanie miało charakter roboczy i było pierwszym etapem procesu konsultacyjnego w branży. Wnioski z dyskusji i rekomendacje wypracowane podczas warsztatów zostaną przedstawione mediom i opinii publicznej w najbliższych dniach.
Zaplanowane są już kolejne działania i spotkania poświęcone sytuacji branży turystycznej. Dziś odbędzie się spotkanie przedstawicieli branży MICE z ministrem sportu i turystyki Jakubem Rutnickim w ramach powołanego zespołu ds. MICE, w skład którego wchodzą prezes SOIT Krzysztof Pobożniak, prezes PIT Paweł Niewiadomski, prezes Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych IATA w Polsce JJ Singh, wiceprezes SITE Poland Izabela Nawrat i członek Rady Polskiej Organizacji Turystycznej Łukasz Adamowicz.
Z kolei 12 marca odbędzie się posiedzenie podkomisji stałej do spraw turystyki (KFS01S) w Sejmie RP, podczas którego minister sportu i turystyki przedstawi informację na temat sytuacji branży turystycznej w świetle ostatnich wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
Celem tych spotkań jest dalsza analiza sytuacji i wypracowanie konkretnych rozwiązań wspierających stabilność rynku turystycznego i bezpieczeństwo klientów – głosi komunikat.
