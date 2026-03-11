Reklama

Branża incentive travel: W obliczu kryzysu potrzebne są współpraca i rzetelna informacja

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT) zorganizowało spotkanie poświęcone aktualnej sytuacji na Bliskim Wschodzie i jej wpływowi na rynek wyjazdów motywacyjnych.

Publikacja: 11.03.2026 11:59

W poniedzielk odbyło się forum poświęcone sytuacji na rynku zorganizowanych wyjazdów incentive trave

W poniedzielk odbyło się forum poświęcone sytuacji na rynku zorganizowanych wyjazdów incentive travel w kontekście napiętej sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie

Foto: SOIT

Nelly Kamińska

W poniedziałek, 9 marca, w Warszawie odbyło się forum przedstawicieli branży turystycznej i MICE poświęcone sytuacji rynku zorganizowanych wyjazdów incentive travel w kontekście napiętej sytuacji geopolitycznej w regionie Półwyspu Arabskiego – informuje w komunikacie prasowym organizator spotkania Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT). Partnerami wydarzenia były organizacje SITE Poland i Turystyczna Organizacja Otwarta (TOO).

Wzięli w nim udział touroperatorzy specjalizujący się w organizowaniu wyjazdów motywacyjnych, przedstawiciele linii lotniczych LOT, Emirates, KLM, Air France, Ethiopian Airlines, firma Aviareps, agenci IATA i konsolidatorzy rynku lotniczego, firmy ubezpieczeniowe Uniqa, Compensa TU, Signal Iduna, TU Europa i Prudential, przedstawiciele sieci hotelowej Accor, reprezentanci zagranicznych DMC i eksperci rynku MICE.

Zaproszenie na spotkanie przyjęli także sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusz Raś i dyrektor Departamentu Turystyki w tym resorcie Dominik Borek, którzy przedstawili aktualne działania administracji publicznej związane z sytuacją kryzysową i planowane inicjatywy wspierające branżę turystyczną.

Celem spotkania była wspólna analiza wpływu obecnej sytuacji geopolitycznej na funkcjonowanie rynku incentive travel. Podczas panelu dyskusyjnego i warsztatów eksperckich omówiono aktualną sytuację operacyjną, w tym kwestie związane z dostępnością połączeń lotniczych, zmianami w siatkach połączeń, bezpieczeństwem podróży i konsekwencjami dla planowanych i realizowanych programów incentive travel na Bliskim Wschodzie.

Raś: Najważniejsze jest działanie do przodu

Ireneusz Raś podkreślił znaczenie szybkiego przejścia od działań kryzysowych do działań stabilizujących funkcjonowanie rynku turystycznego.

– Cieszę się, że jeszcze w czasie, kiedy kończą się działania ewakuacyjne, możemy już rozmawiać o tym, co dalej. Dla mnie w takich sytuacjach ważniejsze jest właśnie myślenie o działaniach do przodu i rozwiązaniach dla branży – mówił Raś.

Aktualną sytuację operacyjną linii lotniczych Emirates i informacje dotyczące połączeń lotniczych przez Dubaj przedstawił dyrektor Emirates w Polsce Maciej Pyrka.

– Operacje lotnicze stopniowo wracają do normalnego poziomu – liczba połączeń rośnie, a siatka Emirates jest sukcesywnie odbudowywana, co pozwala utrzymać ciągłość podróży dla pasażerów – zapewnił Pyrka.

Perspektywę rynku agentów lotniczych przedstawił również prezes Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych IATA w Polsce JJ Singh, wskazując na rosnącą złożoność obsługi podróży w obecnej sytuacji.

– Biura podróży i agenci IATA są przygotowani do działania w sytuacjach kryzysowych, ale kluczowe jest szybkie i jasne przekazywanie informacji przez linie lotnicze, które pozwala sprawnie obsługiwać klientów i podejmować decyzje operacyjne – mówił JJ Singh.

W imieniu organizatorów turystyki głos zabrał prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski, który zwrócił uwagę na znaczenie współpracy całej branży w obliczu obecnych wyzwań.

– Ten kryzys pokazuje, jak ważna jest współpraca całej branży – musimy wspólnie wypracować rozwiązania, które staną się standardem działania w sytuacjach nadzwyczajnych – podkreślał Niewiadomski.

Podczas spotkania zaprezentowano również dane dotyczące skali wpływu obecnej sytuacji na rynek wyjazdów motywacyjnych, pochodzące z najnowszego Barometru SOIT, który analizuje bieżące nastroje i sytuację operacyjną w branży incentive travel. Wyniki wskazują na konieczność elastycznego zarządzania programami wyjazdów i ścisłej współpracy wszystkich uczestników łańcucha usług turystycznych – od organizatorów, przez linie lotnicze i hotele, po partnerów logistycznych i ubezpieczeniowych.

Nierzetelne informacje szkodzą branży turystycznej 

Uczestnicy spotkania zwracali również uwagę na znaczenie rzetelnej komunikacji dotyczącej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Podkreślali, że nieprecyzyjne lub sensacyjnie podawane informacje mogą wywoływać nieuzasadniony niepokój wśród klientów i negatywnie wpływać na decyzje podróżnych. Dlatego tak ważne jest, aby do opinii publicznej docierał sprawdzony i odpowiedzialny przekaz dotyczący rzeczywistej sytuacji i działań podejmowanych przez branżę turystyczną. W tym zakresie branża deklaruje współpracę z mediami przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, aby komunikacja dotycząca rynku turystycznego była oparta na faktach i rzetelnych informacjach – czytamy w komunikacie.

Spotkanie miało charakter roboczy i było pierwszym etapem procesu konsultacyjnego w branży. Wnioski z dyskusji i rekomendacje wypracowane podczas warsztatów zostaną przedstawione mediom i opinii publicznej w najbliższych dniach.

Zaplanowane są już kolejne działania i spotkania poświęcone sytuacji branży turystycznej. Dziś odbędzie się spotkanie przedstawicieli branży MICE z ministrem sportu i turystyki Jakubem Rutnickim w ramach powołanego zespołu ds. MICE, w skład którego wchodzą prezes SOIT Krzysztof Pobożniak, prezes PIT Paweł Niewiadomski, prezes Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych IATA w Polsce JJ Singh, wiceprezes SITE Poland Izabela Nawrat i członek Rady Polskiej Organizacji Turystycznej Łukasz Adamowicz.

Z kolei 12 marca odbędzie się posiedzenie podkomisji stałej do spraw turystyki (KFS01S) w Sejmie RP, podczas którego minister sportu i turystyki przedstawi informację na temat sytuacji branży turystycznej w świetle ostatnich wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Celem tych spotkań jest dalsza analiza sytuacji i wypracowanie konkretnych rozwiązań wspierających stabilność rynku turystycznego i bezpieczeństwo klientów – głosi komunikat.

Źródło: rp.pl

