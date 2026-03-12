Reklama

Turcja: Konflikt na Bliskim Wschodzie nie wpływa na naszą turystykę

Turecka turystyka nie ucierpiała z powodu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Najważniejsze kierunki turystyczne, w tym Stambuł, Antalya, Bodrum, Izmir i Kapadocja, bez przeszkód przyjmują gości z Europy, Ameryki Północnej i Azji.

Publikacja: 12.03.2026 15:08

Turystyka w Turcji nie ucierpiała z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie - zapewnia Ministerstwo Kultury i Turystyki tego kraju

Nelly Kamińska

Konflikt na Bliskim Wschodzie nie wpływa na turecką turystykę, a Turcja nie jest jego stroną – piszą w komunikacie Ministerstwo Kultury i Turystyki oraz Turecka Agencja Promocji i Rozwoju Turystyki (TGA).

Wypoczynek w Turcji przebiega bez zakłóceń. W normalnym trybie działają hotele i atrakcje turystyczne, zgodnie z planem odbywają się wszystkie wycieczki. W żadnej części kraju nie odnotowano zamknięć, zakłóceń ani ograniczeń w działaniach branży turystycznej, zarządzonych przez władze.

Lotniska działają bez zakłóceń

Loty do tureckich portów lotniczych odbywają się zgodnie z rozkładami. Lotniska działają normalnie – żadne z nich nie zostało zamknięte ani objęte ograniczeniami czy zmianami tras lotów w związku z wydarzeniami w regionie. Linie lotnicze obsługujące połączenia do Turcji nie odnotowały żadnych odwołanych lotów spowodowanych konfliktem.

Oferta na lato 2026 jest już w sprzedaży – rezerwować można bez żadnych obaw, głosi komunikat.

„Zachęcamy organizatorów turystyki, internetowe agencje turystyczne i platformy rezerwacyjne (OTA) do aktywnego promowania Turcji na cały sezon letni 2026. Ministerstwo Kultury i Turystyki Turcji deklaruje wsparcie dla partnerów w kwestii komunikacji poprzez udostępnianie na życzenie danych, wypowiedzi eksperckich i materiałów informacyjnych” – czytamy w komunikacie.

