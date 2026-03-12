Turcja: Konflikt na Bliskim Wschodzie nie wpływa na naszą turystykę

Konflikt na Bliskim Wschodzie nie wpływa na turecką turystykę, a Turcja nie jest jego stroną – piszą w komunikacie Ministerstwo Kultury i Turystyki oraz Turecka Agencja Promocji i Rozwoju Turystyki (TGA).

Wypoczynek w Turcji przebiega bez zakłóceń. W normalnym trybie działają hotele i atrakcje turystyczne, zgodnie z planem odbywają się wszystkie wycieczki. W żadnej części kraju nie odnotowano zamknięć, zakłóceń ani ograniczeń w działaniach branży turystycznej, zarządzonych przez władze.

Lotniska działają bez zakłóceń

Loty do tureckich portów lotniczych odbywają się zgodnie z rozkładami. Lotniska działają normalnie – żadne z nich nie zostało zamknięte ani objęte ograniczeniami czy zmianami tras lotów w związku z wydarzeniami w regionie. Linie lotnicze obsługujące połączenia do Turcji nie odnotowały żadnych odwołanych lotów spowodowanych konfliktem.

Oferta na lato 2026 jest już w sprzedaży – rezerwować można bez żadnych obaw, głosi komunikat.