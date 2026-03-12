Turcja: Konflikt na Bliskim Wschodzie nie wpływa na naszą turystykę

Turystyka w Turcji nie ucierpiała z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie - zapewnia Ministerstwo Kultury i Turystyki tego kraju
Konflikt na Bliskim Wschodzie nie wpływa na turecką turystykę, a Turcja nie jest jego stroną – piszą w komunikacie Ministerstwo Kultury i Turystyki oraz Turecka Agencja Promocji i Rozwoju Turystyki (TGA).
Wypoczynek w Turcji przebiega bez zakłóceń. W normalnym trybie działają hotele i atrakcje turystyczne, zgodnie z planem odbywają się wszystkie wycieczki. W żadnej części kraju nie odnotowano zamknięć, zakłóceń ani ograniczeń w działaniach branży turystycznej, zarządzonych przez władze.
Czytaj więcej
Antalya stawia na wzrost przychodów zamiast dalszego zwiększania liczby turystów. Lokalna branża chce utrzymać poziom około 17 milionów odwiedzając...
Loty do tureckich portów lotniczych odbywają się zgodnie z rozkładami. Lotniska działają normalnie – żadne z nich nie zostało zamknięte ani objęte ograniczeniami czy zmianami tras lotów w związku z wydarzeniami w regionie. Linie lotnicze obsługujące połączenia do Turcji nie odnotowały żadnych odwołanych lotów spowodowanych konfliktem.
Oferta na lato 2026 jest już w sprzedaży – rezerwować można bez żadnych obaw, głosi komunikat.
„Zachęcamy organizatorów turystyki, internetowe agencje turystyczne i platformy rezerwacyjne (OTA) do aktywnego promowania Turcji na cały sezon letni 2026. Ministerstwo Kultury i Turystyki Turcji deklaruje wsparcie dla partnerów w kwestii komunikacji poprzez udostępnianie na życzenie danych, wypowiedzi eksperckich i materiałów informacyjnych” – czytamy w komunikacie.
Czytaj więcej
Ministerstwo Kultury i Turystyki Turcja podało wyniki turystyki za ubiegły rok – prawie 64 miliony turystów i ponad 65 miliardów dolarów przychodów...
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Dubrownik – globalnie rozpoznawalny dzięki serialowi „Gra o tron” – stał się symbolem sukcesu, który przyniósł r...
W nadchodzącym sezonie letnim Wizz Air będzie latać z Warszawy na Minorkę. Połączenie ułatwi polskim turystom po...
Zarządcy XVII-wiecznego zamku Himeji w Japonii – jednej z najstarszych budowli w tym kraju i zabytku wpisanego n...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas