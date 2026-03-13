Reklama

Turysto, za zwiedzanie słynnej katedry musisz zapłacić. Pomodlić się możesz za darmo

Zwiedzanie Katedry w Kolonii – jednego z najważniejszych zabytków Niemiec i symbolu Kolonii – wkrótce będzie płatne dla turystów. Władze świątyni zapowiadają, że opłaty pomogą pokryć rosnące koszty utrzymania obiektu, który co roku odwiedza około 6 milionów ludzi.

Publikacja: 13.03.2026 06:00

Kolońską katedrę budowano sześćset lat. Teraz jest w[pisana na listę kulturowego dziedzictwa ludzkości UNESCO

Foto: PAP/Alamy, Michael von Aichberger/Alamy Stock Photo

Marzena Buczkowska-German

Zwiedzanie słynnej Katedry w Kolonii wkrótce przestanie być całkowicie bezpłatne dla turystów. Władze świątyni ogłosiły, że wprowadzą bilety dla osób odwiedzających ją w celach turystycznych. Jednocześnie podkreśliły, że dostęp do katedry osób pragnących się modlić i podczas nabożeństw, pozostanie bezpłatny – pisze tygodnik „Der Spiegel”.

Jak wyjaśnia prepozyt katedry Guido Assmann, opłaty mają pomóc w pokryciu rosnących kosztów utrzymania jednego z najważniejszych zabytków sakralnych w Europie. Zebrane w ten sposób pieniądze władze kościoła przeznaczą m.in. na konserwację, ochronę i bieżące funkcjonowanie obiektu. – Musimy zwiększyć własne źródła dochodów – podkreśla Assmann.

Nie ustalono jeszcze ani wysokości opłat, ani dokładnych zasad ich pobierania. Wiadomo jednak, że koszty utrzymania katedry są dziś większe niż jej przychody. W 2024 roku wydatki na jej utrzymanie wyniosły 14,2 miliona euro, podczas gdy wpływy jedynie 14 milionów euro.

Jedna z najważniejszych katedr Europy

Katedra w Kolonii jest najbardziej rozpoznawalnym zabytkiem Kolonii i jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Niemczech. Świątynia należy do najwybitniejszych przykładów architektury gotyckiej w Europie. Jej budowę rozpoczęto w 1248 roku, aby stworzyć monumentalne sanktuarium dla relikwii Trzech Króli. Prace trwały jednak niezwykle długo – budowę ukończono dopiero w 1880 roku, po ponad sześciu wiekach. Charakterystyczne dwie wieże katedry mają ponad 157 metrów wysokości i przez wiele lat były jedną z najwyższych konstrukcji na świecie.

Ze względu na swoją wyjątkową wartość historyczną i architektoniczną świątynia została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jej imponująca skala, bogata dekoracja i ogromne witraże sprawiają, że jest jednym z najważniejszych przykładów gotyku w Europie.

Płatne zwiedzanie kościołów coraz częstsze w Europie

W Niemczech większość kościołów pozostaje nadal ogólnodostępna i bezpłatna dla zwiedzających. Opłaty pojawiają się jednak często w wypadku dodatkowych atrakcji, takich jak wejścia na wieże czy zwiedzanie skarbców.

W wielu krajach europejskich wprowadzenie biletów do najważniejszych świątyń jest już standardem. Władze katedry w Kolonii podkreślają, że wobec milionów turystów rocznie podobne rozwiązanie staje się konieczne, aby utrzymać obiekt w dobrym stanie i zapewnić jego ochronę w przyszłości.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

