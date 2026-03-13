Turysto, za zwiedzanie słynnej katedry musisz zapłacić. Pomodlić się możesz za darmo

Kolońską katedrę budowano sześćset lat. Teraz jest w[pisana na listę kulturowego dziedzictwa ludzkości UNESCO
Zwiedzanie słynnej Katedry w Kolonii wkrótce przestanie być całkowicie bezpłatne dla turystów. Władze świątyni ogłosiły, że wprowadzą bilety dla osób odwiedzających ją w celach turystycznych. Jednocześnie podkreśliły, że dostęp do katedry osób pragnących się modlić i podczas nabożeństw, pozostanie bezpłatny – pisze tygodnik „Der Spiegel”.
Jak wyjaśnia prepozyt katedry Guido Assmann, opłaty mają pomóc w pokryciu rosnących kosztów utrzymania jednego z najważniejszych zabytków sakralnych w Europie. Zebrane w ten sposób pieniądze władze kościoła przeznaczą m.in. na konserwację, ochronę i bieżące funkcjonowanie obiektu. – Musimy zwiększyć własne źródła dochodów – podkreśla Assmann.
Nie ustalono jeszcze ani wysokości opłat, ani dokładnych zasad ich pobierania. Wiadomo jednak, że koszty utrzymania katedry są dziś większe niż jej przychody. W 2024 roku wydatki na jej utrzymanie wyniosły 14,2 miliona euro, podczas gdy wpływy jedynie 14 milionów euro.
Katedra w Kolonii jest najbardziej rozpoznawalnym zabytkiem Kolonii i jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Niemczech. Świątynia należy do najwybitniejszych przykładów architektury gotyckiej w Europie. Jej budowę rozpoczęto w 1248 roku, aby stworzyć monumentalne sanktuarium dla relikwii Trzech Króli. Prace trwały jednak niezwykle długo – budowę ukończono dopiero w 1880 roku, po ponad sześciu wiekach. Charakterystyczne dwie wieże katedry mają ponad 157 metrów wysokości i przez wiele lat były jedną z najwyższych konstrukcji na świecie.
Ze względu na swoją wyjątkową wartość historyczną i architektoniczną świątynia została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jej imponująca skala, bogata dekoracja i ogromne witraże sprawiają, że jest jednym z najważniejszych przykładów gotyku w Europie.
W Niemczech większość kościołów pozostaje nadal ogólnodostępna i bezpłatna dla zwiedzających. Opłaty pojawiają się jednak często w wypadku dodatkowych atrakcji, takich jak wejścia na wieże czy zwiedzanie skarbców.
W wielu krajach europejskich wprowadzenie biletów do najważniejszych świątyń jest już standardem. Władze katedry w Kolonii podkreślają, że wobec milionów turystów rocznie podobne rozwiązanie staje się konieczne, aby utrzymać obiekt w dobrym stanie i zapewnić jego ochronę w przyszłości.
