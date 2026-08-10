Agencja sprawdziła więc, które marki turystyczne najczęściej pojawiają się w odpowiedziach modeli AI i które już dziś mają przewagę w tej nowej formie dotarcia do klientów.

Reklama Reklama

Widoczność w AI nowym wyzwaniem dla marek

Marketing internetowy dynamicznie się zmienia. Choć miejsca zajmowane w wyszukiwarkach nadal mają duże znaczenie, to coraz więcej użytkowników odwołuje się do nowego narzędzia, jakim jest sztuczna inteligencja. AI od razu podsuwa bowiem swoim użytkownikom gotowe rekomendacje. To z kolei sprawia, że firmy powinny zadbać nie tylko o uzbrojenie swoich stron i treści w klasyczne SEO, ale i o swoją obecność w odpowiedziach przedstawianych przez sztuczną inteligencję.

Raport Agencji Widoczni na temat widoczności biur podróży w podpowiedziach AI pokazuje, które z nich są najczęściej wskazywane

przez pięć popularnych modeli sztucznej inteligencji: Google AI Mode, Google AI Overviews, Gemini, ChatGPT i Perplexity.

Itaka liderem widoczności w AI

Analiza przeprowadzona na podstawie danych z narzędzia Surfer AI Tracker pokazuje, że najlepszy wynik osiągnęła Itaka z wynikiem 96 punktów. Kolejne miejsca zajęły Rainbow z 91 punktami i TUI Polska z wynikiem 89 punktów.

Jak piszą autorzy analizy, pierwsza trójka zdecydowanie wyróżnia się widocznością na tle pozostałych marek. Zarazem raport pokazuje, że wyniki poszczególnych modeli AI znacząco się od siebie różnią, co warto mieć na uwadze.

Foto: Agencja Widoczni

Nie każda AI rekomenduje te same biura podróży

Jednym z najciekawszych wniosków z przeglądu jest spostrzeżenie, że poszczególne modele AI odmiennie widzą w sieci uczestników rynku biur podróży. I tak na przykład Exim Tours osiąga 60 procent "mention rate" w Perplexity, ale uzyskuje zaledwie 13 procent w Google AI Overviews. Z kolei Grecos Holiday, mimo niższego "visibility score", uzyskał w odpowiedziach AI jedną z najwyższych pozycji.

Analiza źródeł wykorzystywanych przez modele pokazuje również, że każdy z nich opiera się na innych zasobach. ChatGPT często korzysta z dyskusji publikowanych na Reddit, a Perplexity i AI Overviews znacznie częściej odwołują się do treści dostępnych na stronach internetowych – zauważają autorzy analizy.

Foto: Agencja Widoczni

SEO wkracza do świata AI

Jak dodają, raport pokazuje, że wysoka pozycja w Google'u nie gwarantuje dziś równie dobrej widoczności w odpowiedziach sztucznej inteligencji. Modele AI korzystają z wielu źródeł i w odmienny sposób wybierają marki, które rekomendują swoim użytkownikom.

To oznacza, że przedsiębiorcy powinni rozszerzyć swoje działania o analizę obecności w modelach AI. Widoczność poszczególnych firm przez sztuczną inteligencję staje się bowiem kolejnym etapem rozwoju SEO i jednym z obszarów, które w najbliższych latach mogą decydować o przewadze na konkurencyjnym rynku.

Agencja Widoczni specjalizuje się w marketingu internetowym, pozycjonowaniu stron (SEO) i optymalizowaniu treści pod kątem wyszukiwarek i modeli opartych na sztucznej inteligencji. Pomaga sklepom i serwisom online zwiększać widoczność w sieci i pozyskiwać klientów.

Foto: Agencja Widoczni