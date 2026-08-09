W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 31 sierpnia a 6 września 2026 wzrosła o 101 złotych – informuje w najnowszej analizie sporządzonej na podstawie porównania ofert biur podróży Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*. Po kilku miesiącach śledzenia cen wyjazdów w pierwszym tygodniu sierpnia eksperci Instytutu skupili swoją uwagę na początku września. Teraz on będzie ich punktem odniesienia.

Reklama Reklama

Jak piszą, największe zniżki cen w ostatnim tygodniu odnotowali odnośnie do wybrzeża Costa de la Luz – o średnio 137 złotych, do Kalabrii – o 110 i do Dalamanu – o 24 złote. Z kolei zdecydowanie największy wzrost średnich cen wycieczek objął wrześniowe imprezy turystyczne w Maroku – o 1424 złote. Mniejszy, choć nadal wysoki, wzrost autorzy analizy zauważyli w wypadku ofert wypoczynku na Sycylii i na Gran Canarii – o 396 i 288 złotych.

Więcej zmian średnich cen w ostatnim tygodniu ilustrują dołączonymi grafikami.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W minionym tygodniu wzrosły ceny najważniejszych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków, w tym najbardziej Grecji i Wysp Kanaryjskich – o 170 i 164 złote. W mniejszym stopniu Turcji i Bułgarii – o 90 i 41 złotych, a w zdecydowanie najmniejszym Egiptu – o 2 złote.

200 złotych drożej kosztuje wrześniowy wypoczynek niż przed rokiem

Porównanie średniej ceny z ostatniego tygodnia z ceną sprzed roku pokazało, że ta pierwsza była wyższa od drugiej o 215 złotych.

Największe roczne zwyżki cen wycieczek w omawianym sezonie Traveldata odnotowała w ofertach biur podróży proponujących wypoczynek we wrześniu na Sardynii – o 1146 złotych, w tureckim rejonie Dalaman – o 641 złotych i na Półwyspie Chalcydyckim – o 463 złote. Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów miały miejsce w wypadku wyjazdów na Costa de la Luz – o 782 złote, na Maltę – o 304 złote i do Albanii – o 210 złotych.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W minionym tygodniu droższe były w ujęciu rok do roku wszystkie najpopularniejsze kierunki Polaków. Turcja o 350 złotych, Wyspy Kanaryjskie o 342 złote, Grecja i Egipt o 244 złotych, a Bułgaria – o 120 złotych.

Czy podwyżki uzasadniał wzrost kosztów, jakie ponoszą organizatorzy? Na to pytanie badacze z Traveldaty odpowiadają pozytywnie, bo to wyliczyli. Cena paliwa lotniczego Jet a1 wyniosła w minionym tygodniu 4,64 złotego za litr wobec 2,85 złotego za litr rok wcześniej. To oznacza, że była o 52,8 procent wyższa niż przed rokiem (przed tygodniem była wyższa o 65,4 procent, a przed dwoma tygodniami o 35,9 procent). Z kolei złoty okazał się słabszy „w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych” o 0,7 procent (przed tygodniem był słabszy o 0,7 procent, a przed dwoma tygodniami o 2,3 procent).

Wspólny wpływ tych czynników na koszty wycieczek spowodował zdecydowany wzrost. Zawierał się on w przedziale od 265 do 275 złotych (przed tygodniem było to od 285 do 295 złotych, a przed dwoma tygodniami między 310 a 320 złotych).

Strefa niskich cen w biurach podróży

W liczbie najatrakcyjniejszych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli na pierwszym miejscu znalazło się biuro TUI Poland z liczbą 65 ofert, na drugim Itaka z liczbą 51 ofert, a na trzecim Rainbow z liczbą 38 ofert – relacjonują autorzy raportu.

Jak dodają, najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert zorganizowanych podróży do Egiptu miały Anex Tour (8) i Coral Travel (5), do Grecji Itaka, Rainbow i Grecos (wszystkie po 6), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (20) i Itaka (6), do Turcji Anex Tour (5) i Itaka (4), do Tunezji Exim Tours i Join Up (po 4), a do Bułgarii Best Reisen (3) i TOP Touristik (2 oferty).

„W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji, a biuro Rainbow w Grecji” – konkludują eksperci z Traveldaty.

Przedstawiają też tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach.

„We wrześniowym zestawieniu w tym sezonie letnim w zakresie składu biur podróży w czołowej piątce nastąpiły trzy zmiany. Do tabeli weszły biura TUI Poland (na pozycję drugą), TOP Touristik (na pozycję czwartą) i Sun&Fun na pozycję (piątą), a opuściły ją biura Itaka, Rainbow i Join Up” – opisują sytuację.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Zamykają cały raport zestawieniem „liderów konkurencyjności cenowej z minionego tygodnia na poszczególnych kierunkach”. O co chodzi? „Ponieważ szczegółowo badamy kierunki wyjazdów i hotele, które najczęściej są oferowane przez organizatorów, poniżej przedstawiamy zestawienia 'liderów cen' (z badanego tygodnia) na niektórych kierunkach wybieranych przez klientów biur podróży z podziałem na wyjazdy do hoteli trzygwiazdkowych, czterogwiazdkowych i pięciogwiazdkowych. Liderami Cen są organizatorzy, którzy oferują wyjazdy (w tym wypadku siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku) z najatrakcyjniejszymi dla klientów średnimi cenami oferowanych imprez turystycznych (czyli których średnia oferowana cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku)” – czytamy.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w drugiej części sezonu letniego 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia września, czyli od 31 lipca do 6 września. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 4 sierpnia 2026 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 28 lipca 2026 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – i z cenami zebranymi 3 sierpnia 2025 roku w ujęciu rok do roku.