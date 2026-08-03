W minionym tygodniu, średnia cena dla wycieczek z wylotami pomiędzy 3 i 9 sierpnia 2026 wzrosła o 183 złote – notuje Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata w najnowszym, cotygodniowym raporcie z monitorowania cen w biurach podróży.

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To już ostatnie badanie cen wyjazdów rozpoczynających się w pierwszy tydzień sierpnia. Prawdopodobnie zostały tylko pojedyncze wolne imprezy turystyczne w tym terminie, a do tego znowu skoczyły ceny paliwa na światowych rynkach (o czym niżej). Nie można się więc dziwić, że ich ceny były wyższe niż wcześniej. Jeszcze raz doświadczenie pokazało, że kupowanie wakacji kilka dni przed szczytem sezonu nie służy portfelom turystów.

Już w ostatnich tygodniach Traveldata obserwowała wyraźny wzrost cen: 8 lipca – 28 złotych, 15 lipca – 122 złote, 22 lipca – 62 złote, a 28 lipca – 183 złote. W sumie to 395 złotych średnio w trzy tygodnie.

Wracając do ostatniego tygodnia – największy wzrost średnich cen wycieczek Traveldata zaobserwowała w ofertach wyjazdu na Lanzarote – o 793 złote, na Sycylię – o 583 złote i na Costa de la Luz – o 502 złote.

Największe zniżki z kolei w ostatnim tygodniu odnotowała w wypadku ofert wakacji na Sardynii – o 935 złote, na Fuerteventurze – o 405 złotych i w Kalabrii – o 366 złotych.

Więcej zmian średnich cen z ostatniego tygodnia Traveldata umieściła na grafikach.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Jak podaje Instytut, w minionym tygodniu wzrosły ceny wszystkich pięciu najważniejszych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków: Grecji o 379 złotych, Wysp Kanaryjskich o 323 złote, Egiptu o 180 złotych, Turcji o 171 złotych, a Bułgarii – o 170 złotych.

Nic dziwnego, że padły nowe rekordy. I tak cena Grecji sięgnęła 6820 złotych, Wysp Kanaryjskich 6417 złotych, Turcji 5044 złote (kolejna okrągła bariera przebita!), Egiptu 4639 złotych i Bułgarii 4306 złotych. Takich cen w tym sezonie oczywiście jeszcze nie widziano. Ale przypomnijmy – chodzi o ceny wyjazdów na początku sierpnia, co nie znaczy, że koszty kolejnych wylotów w sierpniu czy w kolejnych miesiącach sezonu letniego, muszą im dorównywać.

Rekordowa różnica rok do roku

Traveldata porównała też średnią cenę wyjazdu wakacyjnego z ostatniego tygodnia ze średnią ceną sprzed roku. Okazało się, że ta pierwsza była wyższa od drugiej o 367 złotych. To też rekord sezonu.

Największe zwyżki cen wycieczek w ujęciu rok do roku kolejny raz odnotowała w odniesieniu do podróży do Maroka, o 1918 złotych, na Półwysep Chalcydycki, o 1092 złote, i na Kos – o 915 złotych.

Z kolei największe spadki rok do roku cen miały miejsce w ofertach wyjazdów do Portugalii, o 630 złotych, i na Maltę – o 405 złotych.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W minionym tygodniu wzrosły średnie ceny wycieczek wszystkich najważniejszych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków, w tym najbardziej do Grecji – o 643 złote, a mniejsze na Wyspy Kanaryjskie, do Egiptu i do Turcji – o 366, 345 i 245 złotych. Zdecydowanie najmniej podrożały wycieczki w Bułgarii – o zaledwie 3 złote.

Na mniej uczęszczanych kierunkach zdecydowanie największą zwyżkę cen wycieczek w ujęciu rocznym eksperci z Traveldaty zanotowali w wypadku Maroka – o 1918 złotych, zdecydowanie mniejsze we Włoszech, Tunezji, na Majorce i w Albanii – o 377, 262, 237 i 227 złotych, a najmniejsze na Cyprze i w Hiszpanii kontynentalnej.

Spadki cen wyjazdów zanotowano natomiast w Portugalii i na Malcie – o 630 i 405 złotych.

Ceny ropy mocno w górę

Autorzy raportu chcieli się też dowiedzieć, jaki wpływ na koszty organizatorów wyjazdów mogły mieć tak istotne czynniki jak cena paliwa lotniczego i kursy walut.

Jak piszą, cena paliwa lotniczego Jet a1 wyniosła w minionym tygodniu 4,73 złotego za litr wobec 2,86 złotego za litr, czyli była o 65,4 procent wyższa niż przed rokiem (przed tygodniem była wyższa o 52,8 procent, a przed dwoma tygodniami cena była wyższa o 35,9 procent). Zarazem złoty wobec dolara i euro był w ostatnim tygodniu słabszy „w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych” o 0,8 procent (przed tygodniem był słabszy o 2,8 procent, a przed dwoma tygodniami o 2,3 procent).

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek nie sprzyjał więc organizatorom, chociaż jego negatywny wpływ w ubiegłym tygodniu nieco spadł. Tym razem zawierał się on w przedziale od +285 do +295 złotych (przed tygodniem wynosił między +310 a +320 złotych, a przed dwoma tygodniami od +220 do +230 złotych).

Itaka liderem – 66 najniższych cen

Porównując oferty biur podróży w ujęciu rocznym autorzy analizy doszli do wniosku, że ceny obniżyły jedynie Prima Holiday i Coral Travel - o 170 i 100 złotych. W pozostałych biurach podróży notowano zwyżki od 100 i 140 złotych (Best Reisen, Rainbow) aż do 600 złotych.

W liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce zajęła Itaka z liczbą 66 ofert, drugie TUI Poland z liczbą 57 ofert, a trzecie Rainbow z liczbą 46 ofert.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Anex Tour (9) i Itaka (6), na kierunkach greckich przodowały Itaka, Grecos (po 7) i Rainbow (5), na kierunkach kanaryjskich Itaka (8) i TUI Poland (6), a na tureckich Itaka (6) i Rainbow (3). W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały Exim Tours (5) i Sun & Fun (4), a w Bułgarii Best Reisen i TOP Touristik (po 2 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło swoją pozycję w Egipcie i Grecji, a biuro Itaka na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji – ocenia Traveldata.

Itaka, Rainbow, Grecos liderami niskich cen w hotelach od trzech do pięciu gwiazdek

Na koniec autorzy raportu zostawili trzy tabele. W pierwszej pokazują biura podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. Tym razem w składzie biur w czołowej piątce nastąpiły dwie zmiany. Do tabeli weszły Rainbow (na pozycję trzecią) i Join Up (na pozycję piątą), a opuściły ją TUI Poland i TOP Touristik. Liderem pozostał Grecos, a pozycję wicelidera utrzymała Itaka.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Ostatnie dwie tabele przedstawiają „liderów konkurencyjności cenowej z minionego tygodnia na poszczególnych kierunkach”.

Eksperci Traveldaty piszą: „Ponieważ szczegółowo badamy kierunki wyjazdów i hotele, które najczęściej są oferowane przez organizatorów, poniżej przedstawiamy zestawienia 'liderów cen' (z badanego tygodnia) na niektórych kierunkach wybieranych przez klientów biur podróży z podziałem na wyjazdy do hoteli trzygwiazdkowych, czterogwiazdkowych i pięciogwiazdkowych. Liderami Cen są organizatorzy, którzy oferują wyjazdy (w tym wypadku siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku) z najatrakcyjniejszymi dla klientów średnimi cenami oferowanych imprez turystycznych (czyli których średnia oferowana cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku)”.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w szczycie sezonu letniego 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 28 lipca 2026 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 22 lipca 2026 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – i z cenami zebranymi 31 lipca 2025 roku w ujęciu rok do roku.