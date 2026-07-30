W przedsprzedaży biura podróży są już wycieczki objazdowe i fakultatywne
Jak informuje touroperator, zestawienie nowości otwiera Samos, grecka wyspa oddzielona od Turcji zaledwie dwukilometrową cieśniną. Na liście znalazły się też chorwacka „Złota wyspa” Krk i Półwysep Istria, położony nad Zatoką Kotorską Tivat i nadmorska stolica Riwiery Egejskiej – Izmir.
Czytaj więcej
Zarząd spółki Rainbow Tours informuje, że jego biuro podróży, Rainbow, sprzedało do końca kwietnia prawie 356 tysięcy wyjazdów na tegoroczny sezon...
– Z Samos wywodzi się wino muscat, urodził się tam Pitagoras, a według mitów pochodziła stamtąd także bogini Hera. Teraz tę gęsto zalesioną i bogatą w zabytki wyspę można odwiedzić z Rainbowem – mówi dyrektor produktu w tym biurze podróży Izabela Szumska, cytowana w komunikacie. – Wyloty z Warszawy i Katowic do Samos rozpoczniemy w majówkę 2027 roku. To wakacyjny kierunek dla rodzin z dziećmi i seniorów, którym zależy na bezpiecznych plażach oraz historycznym i kulturowym bogactwie – Oprócz wypoczynku w obiektach w Limnionas, Kokkari i Pitagorio, oferujemy wycieczki objazdowe z noclegami w hotelach wypoczynkowych. W ciągu dnia klienci będą mogli zwiedzić wyspę i okoliczne Ikarię, Patmos, Lipsi, a popołudnie spędzą na plażowaniu – wyjaśnia.
W Chorwacji oferta biura będzie rozszerzona o trzecie lotnisko – w Rijece. Dobrze znana polskim turystom północna część kraju zapewnia dogodny dostęp do historycznych miast Rovinj i Pula i do Jezior Plitwickich. Na półwyspie Istria i wyspie Krk Rainbow oferuje rozbudowane rodzinne obiekty blisko plaż, zarazem wygodne dla uczestników wycieczek objazdowych i fakultatywnych zamierzających zwiedzać Słowenię, Wenecję i chorwackie wyspy Kornati, Pag i Losinj.
Kolejną nowością – relacjonuje organizator – jest Tivat, leżący w środkowej części Zatoki Kotorskiej, u stóp masywu Vrmac w Czarnogórze. Zapewnia atmosferę luksusu w otoczeniu jachtów, eleganckich butików i restauracji. „Turystów zachwyci malownicza Zatoka Kotorska, często nazywana najbardziej wysuniętym na południe fiordem Europy. Pobyty będzie można realizować w nowopowstałym hotelu Carine Medun. Tivat to także doskonała baza wypadowa do zwiedzania Czarnogóry – Kotoru, Budvy, parków narodowych Lovćen i Skadar” – czytamy.
Ostatnią z nowości wśród kierunków na lato przyszłego roku jest Izmir, czyli trzecie co do wielkości miasto w Turcji. Wyloty z Warszawy, Katowic, Poznania i Wrocławia będą realizowane od końca kwietnia 2027 roku. To miejsce dla miłośników starożytnej architektury, par i grup znajomych, które „z pewnością docenią bogate życie nocne Alaçatı i luksusowe plaże wybrzeża”.
Rainbow postanowił wzmocnić też w swojej ofercie Włochy. – Na Sardynię obecnie latamy z Warszawy, Katowic, Wrocławia, Poznania, a od przyszłego roku wyruszymy tam również z Gdańska – zapowiada cytowany w informacji prasowej Rainbowa jego prezes Maciej Szczechura. – Z gdańskiego lotniska wystartuje też nasz samolot do Katanii, a operacja będzie realizowana od 30 maja do października. Region Kampania wciąż będzie obecny w podobnym zakresie, co aktualnie, ale zupełną nowością będzie miejscowość Noto, perła włoskiego baroku, na Sycylii.
Biuro podróży zapowiada zwiększenie bazy hotelowej o obiekty usytuowane na Wybrzeżu Jońskim i dodatkowe cotygodniowe połączenie z Kalabrią – z Katowic. Od przyszłego sezonu letniego do Kalabrii Rainbow będzie latał dwa razy w tygodniu – w środy i w niedziele.
Czytaj więcej
Biurom podróży coraz trudniej rosnąć. Jak sobie z tym radzi jeden z największych polskich touroperatorów? Czy dlatego szuka rozwoju w Rumunii? Czy...
Chorwacja i Czarnogóra wśród nowości to część działań na rzecz umocnienia pozycji touroperatora na Bałkanach. „Albania, Bułgaria czy Rumunia – to kierunki, które coraz częściej wybierają polscy turyści. Doceniają je za przystępność cenową, dużą otwartość mieszkańców, zróżnicowanie krajobrazu i naprawdę ciekawą ofertę turystyczną. To kraje, które proponują coś zarówno dla poszukiwaczy autentycznych smaków, aktywnego wypoczynku, jak i klasycznego plażowania”.
– Jesteśmy wiodącym touroperatorem na polskim rynku, jeśli chodzi o ofertę bałkańską. Są to kierunki z bardzo dużym potencjałem i możliwościami turystycznymi, a także coraz lepszym wizerunkiem wśród podróżujących. Z pewnością przyszłe wakacje dostarczą Bałkanom jeszcze większej popularności i zainteresowania ze strony polskich turystów – przekonuje Szczechura.
Turyści decydujący się na zarezerwowanie wyjazdu w okresie przedsprzedaży mogą liczyć na szczególne warunki – obiecuje w komunikacie organizator. Obejmują one: rabaty do 1200 złotyc, ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, bezpłatne odwołanie rezerwacji bez podania przyczyny, pewność, że pierwotna cena się nie zmieni, tańsze miejsce na parkingu przy lotnisku, a także bony na zakupy w lotniskowych sklepach.
Jak zapowiada biuro podróży – wkrótce przedstawi szczegóły dotyczące oferty egzotycznej i wycieczek objazdowych na sezon lato 2027.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas