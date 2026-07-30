Jak informuje touroperator, zestawienie nowości otwiera Samos, grecka wyspa oddzielona od Turcji zaledwie dwukilometrową cieśniną. Na liście znalazły się też chorwacka „Złota wyspa” Krk i Półwysep Istria, położony nad Zatoką Kotorską Tivat i nadmorska stolica Riwiery Egejskiej – Izmir.

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Czytaj więcej Biura Podróży Rainbow odnotowuje wzrost zainteresowania jego wyjazdami letnimi Zarząd spółki Rainbow Tours informuje, że jego biuro podróży, Rainbow, sprzedało do końca kwietnia prawie 356 tysięcy wyjazdów na tegoroczny sezon...

Samos, Tivat, Izmir – trzy nowości biura podróży Rainbow

– Z Samos wywodzi się wino muscat, urodził się tam Pitagoras, a według mitów pochodziła stamtąd także bogini Hera. Teraz tę gęsto zalesioną i bogatą w zabytki wyspę można odwiedzić z Rainbowem – mówi dyrektor produktu w tym biurze podróży Izabela Szumska, cytowana w komunikacie. – Wyloty z Warszawy i Katowic do Samos rozpoczniemy w majówkę 2027 roku. To wakacyjny kierunek dla rodzin z dziećmi i seniorów, którym zależy na bezpiecznych plażach oraz historycznym i kulturowym bogactwie – Oprócz wypoczynku w obiektach w Limnionas, Kokkari i Pitagorio, oferujemy wycieczki objazdowe z noclegami w hotelach wypoczynkowych. W ciągu dnia klienci będą mogli zwiedzić wyspę i okoliczne Ikarię, Patmos, Lipsi, a popołudnie spędzą na plażowaniu – wyjaśnia.

W Chorwacji oferta biura będzie rozszerzona o trzecie lotnisko – w Rijece. Dobrze znana polskim turystom północna część kraju zapewnia dogodny dostęp do historycznych miast Rovinj i Pula i do Jezior Plitwickich. Na półwyspie Istria i wyspie Krk Rainbow oferuje rozbudowane rodzinne obiekty blisko plaż, zarazem wygodne dla uczestników wycieczek objazdowych i fakultatywnych zamierzających zwiedzać Słowenię, Wenecję i chorwackie wyspy Kornati, Pag i Losinj.

Kolejną nowością – relacjonuje organizator – jest Tivat, leżący w środkowej części Zatoki Kotorskiej, u stóp masywu Vrmac w Czarnogórze. Zapewnia atmosferę luksusu w otoczeniu jachtów, eleganckich butików i restauracji. „Turystów zachwyci malownicza Zatoka Kotorska, często nazywana najbardziej wysuniętym na południe fiordem Europy. Pobyty będzie można realizować w nowopowstałym hotelu Carine Medun. Tivat to także doskonała baza wypadowa do zwiedzania Czarnogóry – Kotoru, Budvy, parków narodowych Lovćen i Skadar” – czytamy.

Ostatnią z nowości wśród kierunków na lato przyszłego roku jest Izmir, czyli trzecie co do wielkości miasto w Turcji. Wyloty z Warszawy, Katowic, Poznania i Wrocławia będą realizowane od końca kwietnia 2027 roku. To miejsce dla miłośników starożytnej architektury, par i grup znajomych, które „z pewnością docenią bogate życie nocne Alaçatı i luksusowe plaże wybrzeża”.

Więcej włoskiego południa w ofercie Rainbowa

Rainbow postanowił wzmocnić też w swojej ofercie Włochy. – Na Sardynię obecnie latamy z Warszawy, Katowic, Wrocławia, Poznania, a od przyszłego roku wyruszymy tam również z Gdańska – zapowiada cytowany w informacji prasowej Rainbowa jego prezes Maciej Szczechura. – Z gdańskiego lotniska wystartuje też nasz samolot do Katanii, a operacja będzie realizowana od 30 maja do października. Region Kampania wciąż będzie obecny w podobnym zakresie, co aktualnie, ale zupełną nowością będzie miejscowość Noto, perła włoskiego baroku, na Sycylii.

Biuro podróży zapowiada zwiększenie bazy hotelowej o obiekty usytuowane na Wybrzeżu Jońskim i dodatkowe cotygodniowe połączenie z Kalabrią – z Katowic. Od przyszłego sezonu letniego do Kalabrii Rainbow będzie latał dwa razy w tygodniu – w środy i w niedziele.

Bałkańskie wzmocnienie biura podróży

Chorwacja i Czarnogóra wśród nowości to część działań na rzecz umocnienia pozycji touroperatora na Bałkanach. „Albania, Bułgaria czy Rumunia – to kierunki, które coraz częściej wybierają polscy turyści. Doceniają je za przystępność cenową, dużą otwartość mieszkańców, zróżnicowanie krajobrazu i naprawdę ciekawą ofertę turystyczną. To kraje, które proponują coś zarówno dla poszukiwaczy autentycznych smaków, aktywnego wypoczynku, jak i klasycznego plażowania”.

– Jesteśmy wiodącym touroperatorem na polskim rynku, jeśli chodzi o ofertę bałkańską. Są to kierunki z bardzo dużym potencjałem i możliwościami turystycznymi, a także coraz lepszym wizerunkiem wśród podróżujących. Z pewnością przyszłe wakacje dostarczą Bałkanom jeszcze większej popularności i zainteresowania ze strony polskich turystów – przekonuje Szczechura.

Benefity dla rezerwujących wcześniej

Turyści decydujący się na zarezerwowanie wyjazdu w okresie przedsprzedaży mogą liczyć na szczególne warunki – obiecuje w komunikacie organizator. Obejmują one: rabaty do 1200 złotyc, ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, bezpłatne odwołanie rezerwacji bez podania przyczyny, pewność, że pierwotna cena się nie zmieni, tańsze miejsce na parkingu przy lotnisku, a także bony na zakupy w lotniskowych sklepach.

Jak zapowiada biuro podróży – wkrótce przedstawi szczegóły dotyczące oferty egzotycznej i wycieczek objazdowych na sezon lato 2027.