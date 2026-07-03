Sejm jednogłośnie przyjął obie poprawki Senatu. Teraz nowela trafi do prezydenta. Poprawki zostały zaproponowane przez biuro legislacyjne Senatu i mają charakter doprecyzowujący. Sam projekt nowelizacji wyszedł z departamentu turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, a był inspirowany doświadczeniami branży turystycznej i postulowany przez biura podróży.

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Voucher dla klientów biura podróży na wypadek nadzwyczajnych okoliczności

Nowelizacja ustawy o imprezach turystycznych wprowadza mechanizm umożliwiający zaproponowanie podróżnemu przez organizatora turystyki vouchera na realizację imprezy turystycznej w przyszłości. „Jeżeli impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana z powodu ogłoszenia albo wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, organizator turystyki może w zamian przyznać podróżnemu, za jego zgodą, voucher turystyczny na poczet przyszłej imprezy turystycznej” - brzmi nowy zapis ustawy.

Ustawa przewiduje też, że w wypadku przyjęcia przez podróżnego vouchera turystycznego „oświadczenie o odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej (...) oraz oświadczenie o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej (...) są bezskuteczne”.

Voucher chroniony zabezpieczeniem, jak gotówka

Voucher będzie ważny przez rok, ale po tym okresie strony mogą zgodzić się na jego przedłużenie o kolejny rok. Jeśli jednak przez dwa lata voucher nie zostanie wykorzystany pieniądze mają automatycznie w ciągu 14 dni wrócić do klienta.

Propozycja związana jest z wybuchem konfliktu zbrojnego w Iranie, który zakłócił realizację umów dotyczących imprez turystycznych w krajach Bliskiego Wschodu. Wcześniej takie rozwiązanie doraźnie było stosowane w Polsce w okresie pandemii koronawirusa. Teraz jego zastosowanie przewiduje również najnowsza dyrektywa unijna w sprawie imprez turystycznych.

bpk/ jls/ mrr/