Słabszej niż rok wcześniej sprzedaży w czerwcu – pomijając dramatyczny spadek wywołany pandemią koronawirusa – nie było od 2016 roku, czyli odkąd TFG zbiera dane. Przypomnijmy dane z ostatnich sezonów. W 2023 roku sprzedaż czerwcowa wyniosła 793 348 miejsc (+1 procent rok do roku), w 2024 było to 871 900 (+10 procent), a w 2025 już 964 563 (+11 procent).

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Czartery czerwcowe bez wzrostu

Jeśli chodzi o charakter sprzedawanych wyjazdów, to widać mocne przesunięcie w stronę imprez organizowanych z wykorzystaniem innych środków transportu niż samolot czarterowy i dalszy spadek imprez krajowych.

Ale po kolei. W czerwcu biura podróży sprzedały 560 384 wyjazdów czarterowych i była to liczba niemal identyczna z liczbą sprzed roku (559 505), spadek wyniósł . Imprez zagranicznych z innym środkiem transportu niż czarter (loty rozkładowe linii lotniczych i autobusy) sprzedały 176 915 i tu wzrost wyniósł 26 procent względem zeszłorocznej liczby, która wyniosła 140 171. Z kolei w kategorii „Polska i kraje sąsiednie” różnica też była wyraźna, ale na niekorzyść czerwca 2026 roku. Klienci biur podróży kupili bowiem 226 073 wyjazdów, podczas gdy rok wcześniej było to 264 887, a więc o 15 procent więcej.

Wcześniej, w latach 2023-2025 czartery rosły w czerwcu dynamicznie: 14, 19 i 13 procent, podróże innymi środkami transportu: 6, 22 i 13 procent, a „kraj i bliska zagranica” miały dwa czerwce z dynamiką ujemną, 16 i 8 procent, ale w 2025 ta kategoria zanotowała 5 procent wzrostu rok do roku.

Wojna w Zatoce Perskiej odcisnęła ślad w polskiej turystyce

Dane o sprzedaży imprez (tym razem chodzi nie o liczbę uczestników, ale o same transakcje) od początku roku pokazują, z jakim problemem biura podróży zmagały się późną zimą i wiosną tego roku. Ówczesne komentarze przedstawicieli branży turystycznej wskazywały wyraźnie, że przyczyną były obawy turystów wynikające z wojny w Zatoce Perskiej (początek 28 lutego). Konflikt spowodował zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Bilskim Wschodem, a także gwałtowny wzrost cen paliwa.

Styczeń i luty były jeszcze tradycyjnie dobrymi miesiącami, jeśli chodzi o ruch w biurach podróży. W pierwszym miesiącu roku organizatorzy sprzedali 352 262 imprez turystycznych, a w drugim – 305 769. W pierwszym wypadku liczba ta była większa od zeszłorocznej o 4,12 procent, a w drugim – o 14,5 procent.

Załamanie nastąpiło w marcu – 237 150 sprzedanych imprez, czyli mniej o 16,7 procent, porównując rok do roku. Nie minęło też jeszcze w kwietniu – 238 253 sprzedanych miejsc, mniej o 2,8 procent, i w maju – kiedy sprzedaż wyniosła 278 510, mniej o 1,9 procent.

Pół roku w biurach podróży z minusowym wynikiem

Jaki wynik zanotowała więc branża touroperatorska na koniec czerwca? Okazuje się, że w pierwszym półroczu sprzedała 4 843 324 miliona wyjazdów, o 3 procent mniej niż rok wcześniej w tym samym okresie.

Na plusie były tylko wyjazdy z wykorzystaniem innych środków transportu – tu wzrost wyniósł 16 procent wobec zeszłego roku. Na takie wycieczki zdecydowało się 1 108 744 klientów (958 507 w 2025 roku).

Pozostałe typy wyjazdów notowanych przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny znalazły się pod kreską. I tak podróże z czarterem, których w sumie biura sprzedały 2 594 055 zanotowały o 8 procent mniej zainteresowanych, a „Polska i kraje sąsiednie” z liczbą sprzedanych miejsc 1 140 525, o 7 procent.

Jeśli ktoś chciałby oddzielić wyjazdy zagraniczne (niezależnie od tego czy czarterem i innymi środkami transportu) od krajowych (z bliską zagranicą), może zsumować dwie pierwsze kategorie, wtedy wyjdzie mu, że w tym roku zorganizowany wypoczynek za granicą wybrało 3 702 799 klientów, a rok temu 3 764 570. Różnica to minus 1,9 procent na niekorzyść 2026 roku.

42 miliony złotych pożyczki na wsparcie touroperatorów

Poza niepokojącym trzymiesięcznym spadkiem ruchu w biurach podróży, z rynku touroperatorskiego płyną sygnały świadczące o jego atrakcyjności i stabilności. Jak odnotowuje Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, w ostatnim półroczu w rejestrze organizatorów turystyki przybyło prawie 200 nowych firm. Na koniec czerwca było ich legalnie działających 5684 wobec 5491 zarejestrowanych na koniec grudnia 2025 roku.

Biura podróży regularnie zasilały w tym czasie dwa fundusze, których zadaniem jest wzmacnianie zabezpieczenia finansowego klientów biur podróży (w wypadku TFG), jak i samych przedsiębiorców (Turystyczny Fundusz Pomocowy).

Co miesiąc touroperatorzy wpłacali średnio po 8,6 miliona złotych z tytułu składek na TFG, w sumie w pierwszym półroczu było to 51,4 miliona złotych. Stan konta Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wyniósł więc w czerwcu 647 milionów złotych. Z kolei na rachunku Turystycznego Funduszu Pomocowego złożonych było 440,5 miliona złotych.

Co ciekawe, w obliczu konieczności przerwania lub odwołania imprez turystycznych w konsekwencji działań wojennych na Bliskim Wschodzie, polskie biura podróży skorzystały z możliwości zaciągnięcia pożyczek w TFP. Minister sportu i turystyki w porozumieniu z ministrem finansów i gospodarki (zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych potrzebna jest zgoda ich obu) uruchomił taką procedurę, a TFP wypłacił już w imieniu organizatorów 42 miliony złotych ich klientom, jako zwrot za imprezy, które nie mogły dojść do skutku.

Jedna niewypłacalność biura podróży na pół roku

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny nie musiał udzielać żadnego wsparcia, jego zasoby pozostały nienaruszone.

W całym półroczu tylko jedno biuro podróży miało problemy, które zakończyły jego funkcjonowanie. Wprawdzie to nie sam przedsiębiorca zgłosił niewypłacalność, jak nakazuje ustawa, ale zrobił to marszałek województwa wielkopolskiego. Jak czytamy w komunikacie urzędu marszałkowskiego stało się to „w związku z niewywiązywaniem się przez Pana Dawida Przybysza, wpisanego do Rejestru Organizatorów Turystyki (...), pod firmą Vino y Futbol by Dawid Przybysz (...), ze zobowiązań finansowych z tytułu zawartych umów o udział w imprezach turystycznych i zakończeniem przez niego wykonywania działalności gospodarczej”.

Vino y Futbol by Dawid Przybysz było niedużym biurem, a jego zaległe rozliczenia z klientami niezbyt obciążające finansowo, ponieważ na zaspokojenie roszczeń klientów wystarczyła suma gwarancji udzielonej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa.

Dane z najbliższych dwóch kluczowych, bo wakacyjnych miesięcy, pokażą czy trendy z pierwszego półrocza będą miały ciąg dalszy i jak ewentualnie wpłyną na sytuację biur podróży. Jedno jest pewne w świetle wcześniejszych prognoz – obecny sezon będzie niełatwy dla organizatorów wyjazdów zagranicznych, choćby ze względu na osłabienie w ostatnich miesiącach pozycji złotego względem takich walut jak dolar i euro oraz wahające się ceny paliwa, generalnie wyższe niż przed kryzysem w Zatoce Perskiej.