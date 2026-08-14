Touroperator powiadomił w komunikacie, że podpisał ze swoim ubezpieczycielem, Towarzystwem Ubezpieczeniowym Europa, aneks do umowy, w którym zgodził się on podwyższyć górną granicę odpowiedzialności z tytułu gwarancji udzielonej organizatorowi wyjazdów. Dotychczasowa gwarancja opiewała na 440 milionów złotych, taką sumę strony ustaliły we wrześniu zeszłego roku. Nowa gwarancja będzie o 60 milionów złotych większa.

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Wzrost sprzedaży wycieczek wymusza zwiększenie gwarancji

Zwiększenie zabezpieczenia było konieczne, mimo że gwarancja z 2025 roku jest ważna jeszcze do 16 września tego roku. Wynika to z ustawy o imprezach turystycznych, zgodnie z którą zabezpieczenie pieniędzy klientów biura podróży musi być proporcjonalne do wielkości sprzedaży. Jeśli sprzedaż imprez turystycznych rośnie ponad zakładaną przez organizatora wcześniej wielkość, biuro podróży musi uzupełnić swoją gwarancję.

Z ostatnich raportów Rainbowa wynika, że sprzedaż wyjazdów w tej spółce rośnie – w pierwszym półroczu w porównaniu z tym samym okresem roku 2025 o 5,8 procent. Zwiększenie gwarancji sugeruje wprost, że biuro podróży także w trzecim kwartale spodziewa się dobrego wyniku sprzedaży wycieczek.

Zarząd spółki w komunikacie ujął tę sytuację następująco: "Podwyższenie Sumy Gwarancji zostało dokonane w związku ze spodziewanym wzrostem rzeczywistych przychodów, wypracowywanych przez spółkę w odniesieniu do wcześniej zakładanych oraz w celu zagwarantowania wypełniania wymogów i dyspozycji w zakresie minimalnej wysokości sumy gwarancyjnej".

We wrześniu Rainbow powinien ogłosić odnowienie gwarancji

Firma dodaje też, że gwarancja w podwyższonej wysokości zabezpiecza spłatę ewentualnych roszczeń z umów o udział w imprezie turystycznej zawartych przez biuro podróży z klientami od 14 sierpnia do 16 września obecnego roku, "chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie (plus roczny okres pogwarancyjny)".

Znając praktykę spółki Rainbow Tours i rytm odnawiania gwarancji, należy spodziewać się wkrótce także komunikatu o zupełnie nowej gwarancji ubezpieczeniowej (lub mieszanej – ubezpieczeniowej i bankowej, co dopuszcza zmieniona w tym roku ustawa o imprezach turystycznych), obejmującej kolejnych dwanaście miesięcy, sięgającej więc połowy września 2027 roku. Niewykluczone, że nowa gwarancja będzie opiewać na co najmniej 500 milionów złotych.