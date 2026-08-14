Gwarancja biura podróży Rainbow okazała się za mała w obliczu wzrostu sprzedaży wycieczek
Touroperator powiadomił w komunikacie, że podpisał ze swoim ubezpieczycielem, Towarzystwem Ubezpieczeniowym Europa, aneks do umowy, w którym zgodził się on podwyższyć górną granicę odpowiedzialności z tytułu gwarancji udzielonej organizatorowi wyjazdów. Dotychczasowa gwarancja opiewała na 440 milionów złotych, taką sumę strony ustaliły we wrześniu zeszłego roku. Nowa gwarancja będzie o 60 milionów złotych większa.
Czytaj więcej
Kilkanaście nowych programów wycieczek objazdowych wprowadza na lato 2027 roku biuro podróży Rainbow. Włochy, Chorwacja, Hiszpania, Grecja, Turcja...
Zwiększenie zabezpieczenia było konieczne, mimo że gwarancja z 2025 roku jest ważna jeszcze do 16 września tego roku. Wynika to z ustawy o imprezach turystycznych, zgodnie z którą zabezpieczenie pieniędzy klientów biura podróży musi być proporcjonalne do wielkości sprzedaży. Jeśli sprzedaż imprez turystycznych rośnie ponad zakładaną przez organizatora wcześniej wielkość, biuro podróży musi uzupełnić swoją gwarancję.
Z ostatnich raportów Rainbowa wynika, że sprzedaż wyjazdów w tej spółce rośnie – w pierwszym półroczu w porównaniu z tym samym okresem roku 2025 o 5,8 procent. Zwiększenie gwarancji sugeruje wprost, że biuro podróży także w trzecim kwartale spodziewa się dobrego wyniku sprzedaży wycieczek.
Zarząd spółki w komunikacie ujął tę sytuację następująco: "Podwyższenie Sumy Gwarancji zostało dokonane w związku ze spodziewanym wzrostem rzeczywistych przychodów, wypracowywanych przez spółkę w odniesieniu do wcześniej zakładanych oraz w celu zagwarantowania wypełniania wymogów i dyspozycji w zakresie minimalnej wysokości sumy gwarancyjnej".
Czytaj więcej
Rainbow rozpoczął przedsprzedaż oferty wypoczynkowej na lato przyszłego roku. Wśród ofert są trzy nowe kierunki – Samos, Tivat, Izmir, a do tego ch...
Firma dodaje też, że gwarancja w podwyższonej wysokości zabezpiecza spłatę ewentualnych roszczeń z umów o udział w imprezie turystycznej zawartych przez biuro podróży z klientami od 14 sierpnia do 16 września obecnego roku, "chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie (plus roczny okres pogwarancyjny)".
Znając praktykę spółki Rainbow Tours i rytm odnawiania gwarancji, należy spodziewać się wkrótce także komunikatu o zupełnie nowej gwarancji ubezpieczeniowej (lub mieszanej – ubezpieczeniowej i bankowej, co dopuszcza zmieniona w tym roku ustawa o imprezach turystycznych), obejmującej kolejnych dwanaście miesięcy, sięgającej więc połowy września 2027 roku. Niewykluczone, że nowa gwarancja będzie opiewać na co najmniej 500 milionów złotych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas