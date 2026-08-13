Rainbow na przyszły sezon letni wprowadza kilkanaście nowych wycieczek objazdowych. Wśród nich imprezy jeszcze głębiej eksplorujące Włochy, Chorwację, Grecję i Baleary. Te ostatnie z nowej, bo rowerowej, perspektywy.

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Nowości wśród objazdów

Dwa tygodnie temu, otwierając sprzedaż nowego sezonu, touroperator zapowiedział umocnienie pozycji we Włoszech i na Bałkanach, a także informował o czterech nowych kierunkach, które dodał do swojej oferty wypoczynkowej. Chodziło o Samos, Tivat, Izmir i rozszerzenie Chorwacji o Krk i Półwysep Istria.

Specjalnością Rainbowa są wycieczki objazdowe, które pozwalają czas podróży wykorzystać na lepsze poznawanie miejsc, zabytków, kultury, kulinariów, lokalnych tradycji i historii. „W sezonie Lato 2027 nie zabraknie w ofercie touroperatora także atrakcyjnych nowych objazdówek, w tym m.in. po Włoszech, Grecji, Bałkanach czy Turcji” - pisze teraz w informacji zapowiadającej kolejne nowości.

Jest wśród nich między innymi wycieczka „Polskie ścieżki nad Bosforem”, ze zwiedzaniem Błękitnegp Meczetu, czyli jednego z najbardziej znanych zabytków w Stambule, Muzeum Adama Mickiewicza i polskiej osady założonej w XIX wieku przez emigrantów z Polski, Polonezköy. Zwieńczeniem tej wycieczki jest wypoczynek nad Morzem Czarnym w Sile.

Inną z nowości Rainbow jest objazd „Błękitna strefa Dodekanezu”, łączący zwiedzanie Pythagorion i artystycznego Manolates z degustowaniem lokalnych win Muskat, rejsami na Ikarię – wyspę długowieczności – i Patmos, gdzie znajduje się słynny Monastyr św. Jana Teologa.

Impreza po tytułem „Rowerem po najpiękniejszej wyspie Balearów” to z kolei zwiedzanie Valldemossy, Palmy i ich najważniejszych punktów, ale… rowerem. Touroperator do dyspozycji turystów odda rowery elektryczne i klasyczne.

Jeszcze więcej Włoch

Z prawie dziesięciu włoskich wycieczek objazdowych, które zasiliły ofertę Rainbowa na lato 2027 roku niektóre są nowością inne natomiast można nazwać odświeżeniem dotychczasowej wersji, ze zmianami w programie, które sprawią, że wycieczki te stają się jeszcze atrakcyjniejsze.

Wśród nowości pojawiły się: „Włochy - buongiorno Apuglia!” obejmujące m.in. Materę, Monopoli, Plignano a Mare, Bari, czy też „Bella Emilia & Adriatyk – włoskie smaki, kolorowe laguny i skarby UNESCO” ze zwiedzaniem Wenecji, Burano, Modeny, Ferrary, Bolonii, Delty Padu, Rawenny i San Marino.

– Włoskie wycieczki, które od lat cieszą się dużą popularnością wśród naszych klientów, jak „Zielone wzgórza Toskanii”, „Sycylia light” czy „Roma & Napoli – odlotowe stolice Italii”, przygotowaliśmy w nieco zmienionej formule, jeszcze lepiej odpowiadającej oczekiwaniom turystów. Włochy od lat pozostają jednym z najbardziej lubianych kierunków i trend ten z pewnością będzie się pogłębiał, dlatego w nowym sezonie nie zabraknie różnorodnych propozycji objazdowych po tym kraju. To ciekawe propozycje zarówno dla tych, którzy odwiedzają Włochy pierwszy raz, jak i dla osób chcących odkryć je na nowo – mówi cytowana w komunikacie touroperatora zastępczyni dyrektora ds. marketingu w Rainbow Marta Góral.

Bestsellery też na lato 2027

W przyszłorocznej ofercie letniej nie zabraknie wycieczek, które cieszą się dużym zainteresowaniem od lat – deklaruje organizator. Wyminia w tym kontekście „Bonjour Paris!” – po Francji, „Cesarskie Miasta” – po Maroku, „Tunezję – wielobarwną mozaikę” i hiszpańską „Andaluzję wartą zobaczenia”.

– Wycieczki objazdowe mają często ambitny program, który daje szansę wyciśnięcia z danej podróży jak najwięcej. Dają też możliwość zwiedzania bardziej świadomego i merytorycznego – z pełnym poznaniem historii, kontekstu, legend czy anegdotek. Każda z wycieczek prowadzona jest przez polskojęzycznych pilotów, co pozwala zrozumieć odwiedzane miejsca i ich kulturę – dodaje Góral.

Dla początkujących i dla koneserów zwiedzania

„Wycieczki objazdowe organizowane przez Rainbow są zróżnicowane nie tylko pod kątem programów, ale także pod względem intensywności, aby każdy turysta mógł wybrać wycieczkę, której tempo jest dla niego odpowiednie” – zapewnia biuro podróży w informacji prasowej.

– Dążyliśmy, aby nowe wycieczki objazdowe na 2027 rok odpowiadały na różne potrzeby naszych klientów. W ofercie znajdą coś dla siebie zarówno odkrywcy, którzy chcą intensywnie zwiedzać i zobaczyć jak najwięcej, jak i koneserzy podróży, którzy wolą spokojniej poznawać dane miejsce, poczuć jego klimat i mieć czas na odpoczynek, kawę czy niespieszny obiad. Przygotowaliśmy także wycieczki kulinarne, rodzinne i premium – wyjaśnia Góral.

Jako przykład wycieczki o spokojniejszym tempie wśród nowości podaje przykład programu „Samos bez pośpiechu”, który obejmuje spacer po miasteczku Pythagorion wśród antycznych wykopalisk, a zwieńczony chwilą na lunch z widokiem na kolorowe łodzie. W lokalnej winiarni na podróżników będzie czekać degustacja regionalnego wina. W programie jest też odwiedzenie nadmorskiej promenady w Kokkari i rejs po okolicznych wysepkach – od kameralnej Lipsi po niemal bezludną Samiopoule. Zakwaterowanie ma miejsce w tym samym hotelu przez cały czas trwania wycieczki.

Rainbow zapowiada, że zamierza wzmocnić również swoją pozycję w podróżach dalekich, a co za tym idzie „tytułu Króla Egzotyki”. Wkrótce ogłosi więc kolejne wycieczki i wyjazdy wypoczynkowe na lato przyszłego roku.