Kraków znalazł się na 13. miejscu w rankingu „The World’s Best Cities for Gen Z to Live in 2026”, przygotowanym przez magazyn „Time Out” – podaje Urząd Miasta Krakowa w komunikacie prasowym.

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Stolica Małopolski jest jedynym polskim miastem ujętym w zestawieniu 20 miast najlepiej ocenianych przez osoby z pokolenia Z. W rankingu wyprzedziła między innymi Paryż, Ateny i Wiedeń.

Ranking został opracowany na podstawie wyników badania „Time Out” przeprowadzonego w 2026 roku. Do zestawienia wykorzystano odpowiedzi osób w wieku poniżej 30 lat, a następnie uwzględniono najwyżej ocenione miasto z każdego kraju.

Jak podkreśla „Time Out”, ranking koncentruje się na czynnikach istotnych dla codziennego życia młodych ludzi, takich jak między innymi możliwość poruszania się pieszo, dostęp do kultury i wydarzeń, przystępność cenowa, różnorodna oferta spędzania czasu i łatwość nawiązywania nowych znajomości.

Kraków wysoko oceniony przez pokolenie Z

W uzasadnieniu miejsca Krakowa „Time Out” zwraca uwagę na jego znaczenie jako kulturalnej stolicy Polski i jednego z największych ośrodków studenckich w Unii Europejskiej. Wśród atutów miasta wymienia również „tętniące życiem” Stare Miasto, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Istotnym elementem atrakcyjności Krakowa dla młodych osób są również zniżki dostępne dla posiadaczy legitymacji studenckiej. „Time Out” podkreśla, że oferują je między innymi muzea, kina i najważniejsze atrakcje, takie jak Muzeum Narodowe w Krakowie i Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK.

Ważnym atutem wskazanym w rankingu jest życie nocne. Jak twierdzą uczestnicy ankiety, Kraków oferuje młodym osobom przystępną cenowo i różnorodną ofertę w tym zakresie. Jako miejsca szczególnie popularne wskazują okolice Rynku Głównego i Kazimierz.

Wyniki badania potwierdzają te obserwacje. 90 procent respondentów poniżej 30. roku życia uznało Kraków za miasto, po którym łatwo poruszać się pieszo. 95 procent pozytywnie oceniło krakowskie życie nocne, a 77 procent uznało, że łatwo jest tutaj poznawać nowych ludzi i nawiązywać znajomości.

Obecność Krakowa w pierwszej dwudziestce światowego rankingu „Time Out” pokazuje, że miasto jest wysoko oceniane przez młodych respondentów nie tylko jako kierunek podróży, ale również jako miejsce do życia – podkreśla UMK.

Ranking „Time Out”

Najwyższe noty uzyskały Tokio, Porto i Melbourne.

Stolica Japonii zajęła pierwsze miejsce między innymi dzięki bardzo wysokiej ocenie codziennego poczucia szczęścia. „Time Out” podkreśla również łatwość poruszania się pieszo, świetny transport, dostęp do kultury i bogate życie nocne.

Porto wyróżniają przede wszystkim silne poczucie wspólnoty i przystępność cenowa. Doceniono również różnorodność miasta – dostęp do morza, zielonych przestrzeni, zabytkowego centrum wpisanego na listę UNESCO i instytucji kultury.

Melbourne z kolei docenione zostało między innymi za bogatą i różnorodną ofertę kulturalną, w tym muzykę na żywo, a także tereny zielone, gastronomię i silną społeczność studencką.

Pozostałe miejsca w rankingu zajęły Edynburg, Szanghaj, Nowy Jork, Kopenhaga, Berlin, Walencja, Bangkok, Neapol, Kapsztad, (Kraków), Seul, Paryż, Ateny, Meksyk, Rio de Janeiro, Vancouver i Wiedeń.