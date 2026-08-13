Niemiecki portal turystyczny Urlaubstracker przeanalizował warunki we wszystkich krajach graniczących z Niemcami, sprawdzając, które z nich oferują najwięcej korzyści podróżnym planującym niedaleki wakacyjny wyjazd samochodem. Pod uwagę wzięto cztery główne kryteria: ceny, komfort podróży, atrakcje i pogodę - pisze portal branży turystycznej Touristik Aktuell.

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Czechy – najlepszy kierunek dla niemieckich turystów

Zwycięzcą zestawienia zostały Czechy. O ich pozycji zdecydowały przede wszystkim konkurencyjne ceny. Według analizy średni koszt pokoju hotelowego dla dwóch osób wynosi tam około 111 euro za noc, a kolacja dla dwóch osób około 51 euro. Dodatkowym atutem jest mniejsze zatłoczenie niż w wielu popularnych europejskich krajach, niewielkie natężenie ruchu i wysoka ocena gościnności mieszkańców.

Wśród atrakcji szczególnie polecanych podróżnym z Niemiec znalazły się położone niedaleko granicy uzdrowiska Karlowe Wary, Mariańskie Łaźnie i Franciszkowe Łaźnie, a także Czesko-Saksońska Szwajcaria – region ceniony za krajobrazy i możliwości aktywnego wypoczywania.

Polska konkurencyjna cenowo

Wysoko w kategorii cenowej wypadła również Polska. Z analizy wynika, że wakacje nad polskim Bałtykiem mogą być wyraźnie tańsze niż porównywalne oferty po niemieckiej stronie granicy. Średnia cena noclegów nad morzem jest według Urlaubstracker niższa o około 33 procent niż w podobnych miejscach w Niemczech.

Autorzy rankingu zwrócili uwagę także na koszty podróży samochodem. Ceny paliw w Czechach, Polsce, Austrii, Luksemburgu i Belgii były ostatnio niższe niż w Niemczech. W wypadku Polski różnica wynosiła około 30 procent. Droższe tankowanie czekało natomiast kierowców podróżujących do Szwajcarii, Holandii i Danii.

Pod względem ryzyka wystąpienia korków najlepiej wypadł przejazd do Luksemburga. Kolejne miejsca zajęły Belgia i Czechy. Więcej utrudnień drogowych mogą spodziewać się kierowcy jadący w kierunku Austrii, Danii i Polski.

Holandia dla rowerzystów, Dania dla podróżujących z psami

Ranking pokazał także mocne strony poszczególnych sąsiadów Niemiec. Holandia pozostaje liderem turystyki rowerowej – rozbudowana sieć tras, płaski teren i infrastruktura przyjazna cyklistom sprawiają, że kraj ten wyróżnia się na tle regionu.

Z kolei Dania została wskazana jako najlepszy kierunek dla osób podróżujących z psami. Mniejsza liczba turystów poza najbardziej popularnymi miejscami, szerokie plaże i umiarkowane temperatury latem tworzą dogodne warunki dla właścicieli czworonogów. Należy jednak pamiętać, że w sezonie letnim psy muszą przebywać na duńskich plażach na smyczy.