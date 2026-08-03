Program obejmuje dwa komponenty – wsparcia turystyki przyjazdowej i wsparcia wydarzeń z segmentu incentive travel. Polska Organizacja Turystyczna planuje przeznaczyć po 1,9 miliona złotych brutto na każdy (w sumie 3,8 miliona złotych brutto). Firmy z branży turystycznej mogą się ubiegać o dotacje celowe, pieniądze będą pochodzić bezpośrednio z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Reklama Reklama

Dodatkowe pieniądze to pula, która ma pomóc wykorzystać okazję wywołaną wojną w Zatoce Perskiej. Polska chciałaby pokazać, że jest krajem bezpiecznym, w którym można odpocząć lub zorganizować wydarzenie o charakterze incentive travel, szczególnie jeśli organizatorzy wcześniej planowali je poza krajem, a teraz mają problem z jego przeprowadzeniem. „Uruchomienie programu jest odpowiedzią na zmieniające się warunki funkcjonowania międzynarodowej branży spotkań i wydarzeń”, ponieważ organizatorzy wyjazdów motywacyjnych muszą uwzględniać kwestie bezpieczeństwa, stabilności operacyjnej i przewidywalności – czytamy w komunikacie POT.

Kryzys przekuć w sukces

– Na kryzys zawsze staram się patrzeć jak na szansę, tak jest też tym razem – wyjaśnia cytowany tam też sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusz Raś. – Niepewna sytuacja międzynarodowa zawsze odbija się na branży turystycznej. Ta na Bliskim Wschodzie zamknęła niektóre popularne kierunki podróży, ale dała też okazję by otworzyły się inne. Przeznaczymy niemal cztery miliony złotych, żeby otworzyć nasze drzwi szerzej. To pieniądze na wsparcie firm z branży MICE organizujących wyjazdy motywacyjne i integracyjne, które są niezwykle ważną, choć czasem niedocenianą gałęzią turystyki i gospodarki. Mamy świetne warunki, żeby szybko rozwijać się w tej dziedzinie i konkretnymi działaniami, zachęcamy do organizowania przyjazdów biznesowych do Polski – mówi.

Pierwsza pula pieniędzy wyodrębniona została z myślą o wzmocnieniu promocji turystyki przyjazdowej do Polski. Dofinansowane będą działania promocyjne biur podróży specjalizujących się w obsługiwaniu turystów zagranicznych, przyjeżdżających do naszego kraju.

Drugi komponent powstał z myślą o organizatorach, którzy projektują i realizują wyjazdy motywacyjne (incentive) dla przedsiębiorstw, instytucji i organizacji. Obejmuje wsparcie promocyjne i organizacyjne, jeśli zgodzą się one przenieść z zagranicy do Polski planowane wydarzenia. „Incentive Travel to obecnie jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi turystyki biznesowej. Obejmuje wyjazdy motywacyjne, integracyjne i lojalnościowe finansowane przez pracodawców lub partnerów biznesowych jako forma nagrody za osiągnięcia, realizację celów sprzedażowych czy budowanie długofalowych relacji” – pisze biuro prasowe POT.

Wsparcie przyniesie korzyści całej branży

Jak wyjaśnia, Polska ma atuty niezbędne do zapewnienia zorganizowanego pobytu turystom zagranicznym i do organizowania nowoczesnych programów incentive – „od wysokiej jakości infrastruktury i profesjonalnych usługodawców po różnorodność (…) doświadczeń w każdym regionie kraju”.

Dotacje mają zachęcać organizatorów do lepszego wykorzystania tego potencjału i wzmacniania pozycji Polski na międzynarodowym rynku podróży turystycznych i motywacyjnych. – Wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki chcemy aktywnie wspierać branżę w działaniach sprzedażowych i promocyjnych, jednocześnie zachęcając do odkrywania potencjału polskich regionów jako miejsc organizowania wyjątkowych doświadczeń dla uczestników obydwu programów – podkreśla prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz, cytowana w informacji prasowej na temat programów.

Jak przekonują dalej autorzy komunikatu, dzięki dofinansowaniu, wsparcie odczują nie tylko bezpośredni beneficjenci, jak organizatorzy turystyki przyjazdowej i agencje incentive, ale i przedsiębiorcy współtworzący ofertę turystyki biznesowej. Zwiększenie liczby wydarzeń realizowanych w Polsce przełoży się bowiem na większe wykorzystanie hoteli, obiektów konferencyjnych, restauracji, firm transportowych, atrakcji turystycznych i lokalnych dostawców usług eventowych. „Tym samym program przyczyni się do rozwoju gospodarczego i będzie wzmacniał pozycję Polski jako kraju atrakcyjnego dla organizatorów turystyki i wydarzeń o zasięgu krajowym i międzynarodowym”.

Cztery ścieżki wsparcia turystyki przyjazdowej

Promocyjny Program Wsparcia Turystyki Przyjazdowej obejmuje cztery rodzaje działań, których celem jest przeciwdziałanie spadkowi ruchu turystycznego oraz zwiększenie liczby przyjazdów turystów zagranicznych do Polski.

Zadanie 1 – Organizacja warsztatów sprzedażowych i wydarzeń B2B poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których udział biorą przedstawiciele zagranicznej branży turystycznej oraz nie mniej niż dwa biura turystyki przyjazdowej z Polski; wydarzenie jest wspólną inicjatywą przedstawicieli polskiej branży turystycznej.

Zadanie 2 – Organizacja wizyt studyjnych dla przedstawicieli zagranicznych touroperatorów i agentów turystycznych, w szczególności dla osób kluczowych z punktu widzenia rozwoju i sprzedaży polskiej oferty turystycznej.

Zadanie 3 – Udział w targach turystycznych jako wystawca lub w branżowych warsztatach sprzedażowych realizowany bez zaangażowania POT ukierunkowany na nawiązywanie nowych relacji biznesowych oraz pozyskiwanie kontrahentów.

Zadanie 4 – Realizacja działań promocyjnych na rynku/rynkach zagranicznych przez biura turystyki przyjazdowej samodzielnie lub we współpracy z zagranicznymi partnerami branżowymi.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w ramach programu są biura turystyki przyjazdowej:

zarejestrowane w Polsce w KRS lub CEIDG;

posiadające wpis do odpowiedniego rejestru od minimum 18 miesięcy;

działające w obszarze turystyki, dla którego przeważającym PKD jest 79.12.Z;

spełniające minimum jeden z wymienionych warunków: współpracowały z POT poprzez udział w targach lub warsztatach branżowych organizowanych przez POT w ciągu ostatnich 3 lat; należały do Polskiej Izby Turystyki na dzień 17 lipca 2026 r. i nie zalegają ze składkami członkowskimi; na dzień 17 lipca 2026 r. należały do „Forum Turystyki Przyjazdowej”; w wypadku niespełnienia powyższych warunków – współpracują na poziomie regionalnym w ramach obsługi zagranicznej turystyki przyjazdowej – w takiej sytuacji wymagane jest potwierdzenie z regionalnej organizacji turystycznej.



Cztery ścieżki wsparcia incentive travel

Promocyjny Program Wsparcia dla Incentive Travel 2026 obejmuje cztery rodzaje działań, które mają wspierać zarówno pozyskiwanie nowych wydarzeń do Polski, jak i promocję polskiej oferty na rynkach międzynarodowych.

Zadanie 1 – Organizacja nowych wydarzeń incentive w Polsce. Wsparcie mogą otrzymać organizatorzy realizujący nowe wydarzenia incentive na terenie Polski. Program obejmuje spotkania i wyjazdy o charakterze integracyjnym, motywacyjnym, poznawczym lub integracyjno-szkoleniowym dla pracowników, partnerów handlowych, dystrybutorów i zaproszonych gości. Warunkiem jest udział minimum 20 uczestników, co najmniej jeden nocleg w Polsce oraz realizacja wydarzenia do 15 grudnia 2026 r.

Zadanie 2 – Organizacja wizyt studyjnych (fam trips). Program wspiera również organizację wizyt studyjnych dla zagranicznych organizatorów spotkań i wydarzeń. Celem takich wizyt jest bezpośrednie zaprezentowanie potencjału Polski, jakości infrastruktury oraz standardu świadczonych usług, co ma sprzyjać pozyskiwaniu nowych wydarzeń incentive i biznesowych do naszego kraju.

Zadanie 3 – Udział w targach i warsztatach branżowych. Kolejną formą wsparcia jest udział organizatorów turystyki w międzynarodowych targach oraz warsztatach dedykowanych turystyce biznesowej (poza ofertą targową POT). Działania te mają umożliwić nawiązywanie nowych relacji biznesowych, promocję polskiej oferty incentive oraz pozyskiwanie nowych klientów i partnerów na rynkach krajowych i zagranicznych.

Zadanie 4 – Działania promocyjne na rynkach zagranicznych. Program przewiduje także wsparcie działań marketingowych i promocyjnych prowadzonych przez organizatorów turystyki na rynkach zagranicznych, samodzielnie lub we współpracy z branżowymi partnerami medialnymi. Ich celem jest zwiększenie rozpoznawalności Polski jako atrakcyjnej destynacji dla podróży motywacyjnych oraz pozyskanie nowych zleceń dla polskiej branży incentive travel.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O udział w programie mogą ubiegać się organizatorzy turystyki w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, którzy:

posiadają wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych od co najmniej dwóch lat,

posiadają gwarancję turystyczną na kraje pozaeuropejskie,

specjalizują się w planowaniu i organizowaniu podróży motywacyjnych w Polsce,

w ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowali co najmniej pięć wydarzeń incentive o charakterze międzynarodowym lub ogólnokrajowym dla grup liczących powyżej 20 uczestników,

dysponują pozytywnymi referencjami od zleceniodawców potwierdzającymi realizację takich przedsięwzięć.

Więcej informacji: https://www.pot.gov.pl/pl/wiadomosci-z-pot/polska-organizacja-turystyczna-uruchamia-promocyjny-program-wsparcia-turystyki-przyjazdowej-i-incentive-travel-2026/