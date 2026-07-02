Nowa platforma umożliwia kupowanie biletów na loty, noclegów, transferów i podróży do wielu miast w ramach jednej rezerwacji, wykorzystując do tego sztuczną inteligencję - czytamy w komunikacie przewoźnika. Jak zachwala on nową platformę, umożliwia ona „nowoczesny, bardziej intuicyjny sposób planowania i rezerwacji podróży z Wizz Air (…). Wykraczając poza tradycyjne pakiety wakacyjne, platforma pozwala również na tworzenie podróży obejmujących wiele miast i różne środki transportu, dzięki czemu pasażerowie mogą wygodnie odkrywać kilka miejsc podczas jednego wyjazdu, bez konieczności samodzielnego koordynowania poszczególnych etapów podróży”.

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Nowa platforma, promowana hasłem „Unpackage Yourself” (Rozpakuj się sam), „wyznacza nowy standard organizacji wyjazdów, eliminując zbędną złożoność i zastępując ją inspiracją, swobodą odkrywania oraz prostym procesem planowania".

Możliwa każda podróż pod warunkiem, że z Wizz Airem

Jak czytamy w opisie nowego biura podróży użytkownicy mogą wpisać ogólne inspiracje dotyczące podróży (np. Wyspy Kanaryjskie, Włochy, Egipt czy narty), aby uzyskać propozycje wyjazdów dopasowane do budżetu i terminów turysty.

Elastyczna funkcja „anytime anywhere” (w dowolnym miejscu i czasie) to narzędzie dla osób, które nie mają jeszcze sprecyzowanego kierunku ani dat podróży. Platforma automatycznie prezentuje najatrakcyjniejsze oferty z całej siatki połączeń Wizz Aira.

- Łącząc naszą rozbudowaną siatkę niskokosztowych połączeń z możliwościami sztucznej inteligencji, wyeliminowaliśmy złożoność planowania podróży i sprawiliśmy, że organizowanie wyjazdu jest prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Zachęcamy podróżnych do korzystania z pełnej elastyczności, atrakcyjnych cen i swobodnego odkrywania wielu miast podczas jednej podróży - przekonuje cytowana w komunikacie commercial officer w Wizz Airze Silvia Mosquera.