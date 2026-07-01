Nowe połączenia obejmą loty z Katowic, Modlina i Wrocławia do Hurghady, z Katowic, Gdańska i Modlina do Szarm el-Szejk a z Gdańska, Katowic, Krakowa i Modlina do Marsa Alam. Wszystkie nowe trasy zostaną uruchomione jesienią tego roku. Najtańsze bilety w jedną stronę mają kosztować 259 złotych.

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Wzmacniając swoją zimową siatkę połączeń Wizz Air uruchomi również nowe loty z Warszawy do Lyonu i z Gdańska, Katowic i Wrocławia do Turynu. Jak zaznacza, liczy że z tych lotów korzystać będą narciarze, udający się do zimowych kurortów w Alpach.

Wizz Air: Uruchomienie lotów do Egiptu to ważny krok

– Z ogromną radością wprowadzamy Egipt do naszej siatki połączeń. Dzięki temu stajemy się jedyną niskokosztową linią lotniczą oferującą bezpośrednie loty z Polski do najpopularniejszych kurortów nad Morzem Czerwonym – mówi cytowany w komunikacie przewoźnika jego revenue officer Piotr Trawka. – Polska pozostaje jednym z rynków strategicznych dla Wizz Aira, a dzisiejsze ogłoszenie jest potwierdzeniem długoterminowego zaangażowania w rozwój działalności w całym kraju. Uruchomienie połączeń do Egiptu to ważny krok w rozwoju naszej oferty i otwarcie przed polskimi podróżnymi jednego z najbardziej fascynujących kierunków turystycznych w Afryce. Nie tylko odpowiadamy na potrzeby rynku, ale je aktywnie kreujemy.

Foto: Wizz Air

Obecnie Wizz Air oferuje z Polski 233 tras do 33 krajów, a w polskich bazach operacyjnych posiada 42 samolotów.