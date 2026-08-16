W przyszłym roku PKP Intercity będzie mieć nowe wagony restauracyjne
Groblewski przekazał, że PKP Intercity włącza obecnie do eksploatacji sześć wagonów restauracyjnych wynajętych od firmy SKPL. Spółka czeka jednocześnie na dostawę nowych wagonów z Fabryki Pojazdów Szynowych (FPS) H. Cegielski. Z 300 zamówionych przez PKP Intercity pojazdów 38 stanowić będą wagony gastronomiczne; dodatkowo 19 takich wagonów może zostać domówionych.
– Nowe wagony będą znacząco różniły się od obecnie eksploatowanych zarówno pod względem ergonomii pracy, jak i komfortu pasażerów. Projekt wagonów był konsultowany z Warsem na etapie projektowania rozwiązań funkcjonalnych. Pierwsze z tych wagonów powinny trafić do Intercity w pierwszym półroczu przyszłego roku – zapowiedział. Dodał, że w tym czasie firma powinna też odebrać dziesięć wagonów restauracyjnych, a do końca 2027 roku – łącznie siedemnaście.
Podkreślił, że zamówione przez PKP Intercity pociągi hybrydowe z Newagu oraz piętrowe z Alstomu będą posiadały maszyny vendingowe z przekąskami i napojami. Natomiast pociągi jeżdżące z prędkością 320 km/h (tzw. high speedy), które Intercity planuje zamówić w przyszłym roku, mają posiadać strefę gastronomiczną.
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– Automaty vendingowe są sukcesywnie montowane w wagonach Combo i spotykają się z bardzo dobrym odbiorem pasażerów – powiedział szef spółki Wars. Dodał, że obecnie jest 185 wagonów z 370 automatami. - Mamy ponadto dziennie uruchamianych 120 wagonów i sekcji restauracyjnych w elektrycznych zespołach trakcyjnych. Usługa gastronomiczna jest dostępna w ponad 450 pociągach uruchamianych codziennie przez przewoźnika – wskazał Groblewski.
Zwrócił uwagę, że w ramach prowadzonych z PKP Intercity rozmów dotyczących przyszłego kształtu strefy gastronomicznej analizowane są różne rozwiązania, „które mogłyby zwiększyć komfort pasażerów korzystających z wagonu restauracyjnego”. - Naszym celem jest rozwój oferty gastronomicznej w taki sposób, aby była ona jak najlepiej dopasowana do różnych sposobów podróżowania – zarówno pasażerów korzystających z wagonów restauracyjnych, jak i tych, którzy wolą spożyć posiłek na swoim miejscu – powiedział prezes.
Firma analizuje rozszerzenie oferty o produkty przygotowane z myślą o konsumpcji na miejscu – np. dania typu convenience lub przekąski na ciepło. Jak mówił szef spółki, dania do spożycia na miejscu byłyby dostępne w pociągach Pesa Dart i Stadler Flirt. - W tych składach zaplecze kuchenne jest mniejsze niż w zwykłym wagonie i dlatego szukamy lepszego rozwiązania technicznego – dodał.
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Z przekazanych przez niego informacji wynika, że firma pracuje również nad wprowadzeniem do menu „kulinarnych akcentów” regionalnych do pociągów na wybranych, cieszących się popularnością trasach, np. do Zakopanego. Oferta taka jest w pociągu ICN „Nieśpieszny” PKP Intercity. Podobne rozwiązania - jak mówił Groblewski - były już testowane w wybranych relacjach międzynarodowych - „np. w pociągu do Berlina, gdzie w Warsie serwowaliśmy golonkę, czy w pociągu na Litwę, gdzie można było zjeść chłodnik litewski”.
Szef Warsu poinformował, że firma pracuje też nad wprowadzeniem do oferty kolejnych napojów pod własną marką, tak jak miało to miejsce w przypadku wody.
Wars to firma, która na rynku przewozów pasażerskich działa od 1948 roku. Obsługuje 20 pociągów Pendolino, 35 wagonów restauracyjnych, 82 wagony barowe i 42 wagony sypialne. Skarb Państwa posiada 49,98 proc. akcji spółki Wars; pozostałe 50,02 proc. należy do PKP Intercity.
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