Od stycznia do czerwca pociągami PKP Intercity podróżowało 44,7 miliona pasażerów. To o 11 procent więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, o 21 procent więcej niż dwa lata temu i aż o 45 procent więcej niż w 2023 roku – podaje spółka w komunikacie.

Najlepszym miesiącem był maj z 8,4 miliona pasażerów, z kolei najlepszym dniem w tym półroczu była niedziela 7 czerwca, kiedy przewoźnik przewiózł 346 tysięcy pasażerów.

Średnio każdego dnia z przejazdów dalekobieżnych korzystało niemal 247 tysięcy podróżnych.

Największy wzrost procentowy PKP Intercity zanotowały na trasie Poznań – Szczecin (plus 32 procent), Kraków – Tarnów (plus 31 procent), Kraków – Rzeszów (plus 22 procent) i Tczew – Trójmiasto (plus 21 procent).

O 16 procent wzrosła natomiast liczba pasażerów pociągów relacji Opole – Wrocław, Toruń – Warszawa, Poznań – Trójmiasto, Łódź – Warszawa i Białystok – Warszawa.

W pierwszym półroczu PKP Intercity przewiozły 5 milionów dzieci i uczniów, 2,5 miliona seniorów i 439 tysięcy pasażerów z niepełnosprawnością (wszystkim tym grupom przysługują zniżki).

Podróżni często podróżują w celach rekreacyjnych lub rodzinnych, także ze zwierzętami i rowerami. W pierwszym półroczu pasażerowie zabrali w podróż 167 tysiąca zwierząt i 332 tysiące jednośladów.

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Wakacyjna siatka połączeń

W tegorocznym letnim rozkładzie PKP Intercity znalazło się rekordowe 560 połączeń na dobę, co oznacza o 46 pociągów więcej niż w poprzednie wakacje. Więcej składów kursuje między innymi do popularnych miejscowości nad morzem, w górach oraz na Warmii i Mazurach.

Nowością w sezonie wakacyjnym jest bezpośrednie połączenie EIP z Bielska-Białej do Ustki. Od 27 czerwca do 19 lipca wydano łącznie ponad 25,7 tysiąca rezerwacji na to połączenie. Latem podróżni korzystają również chętnie z pociągu Pendolino z Zakopanego do Kołobrzegu. W tym samym okresie pobrano 30,6 tys. rezerwacji na ten pociąg.

Nowością w ofercie przewoźnika jest także Łomża, do której po ponad 30 latach wróciły pociągi dalekobieżne. W połowie czerwca PKP Intercity uruchomiły dwa codzienne pociągi IC Orzyc i IC Omulew, zapewniające dojazd w relacji Olsztyn–Białystok z dogodnymi przesiadkami w kierunku innych regionów kraju. W ciągu pierwszych tygodni (od 14 czerwca do 19 lipca) funkcjonowania połączeń zarezerwowano ponad 13,6 tysiąca miejsc w pociągach do i z Łomży, a średnio każdego dnia korzystało z nich ponad 370 osób.

Od stycznia do czerwca, przede wszystkim w okresach wzmożonego ruchu pasażerskiego, PKP Intercity wzmocniły 3,8 tysiąca pociągów (wzrost o 42 procent w stosunku do 2023 roku) ponad 5 tysiącami dodatkowych wagonów (wzrost o 58 procent w stosunku do 2023 roku). 

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