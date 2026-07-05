Europejska Organizacja Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA) podkreśla w swoim stanowisku, że choć wspiera wzmocnienie ochrony pasażerów, to część nowych regulacji dotyczących zwracania pieniędzy w razie odwołania lotów może prowadzić do niekorzystnych skutków dla pośredników.

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ECTAA: Agenci turystyczni nie chcą pracować za darmo

Zgodnie z planowanym rozwiązaniem pasażerowie mieliby prawo do pełnego zwrotu kosztów w wypadku anulowania lotu, w tym również opłat pobieranych przez pośredników. Branża wskazuje jednak, że nie uwzględnia to odrębnej roli i zakresu usług świadczonych przez agentów i touroperatorów, które są niezależne od samej usługi przewozu.

ECTAA zwraca uwagę, że pośrednicy odgrywają kluczową rolę w rynku transportowym – zapewniają możliwość porównywania ofert wielu przewoźników, wspierają tworzenie złożonych planów podróży, oferują dodatkowe usługi i pełnią funkcję punktu pierwszego kontaktu w sytuacjach zakłóceń podróży. Wobec klientów korporacyjnych odpowiadają także za raportowanie, zarządzanie polityką podróży i obowiązki związane z opieką nad podróżnym.

Organizacja podkreśla, że klienci świadomie wybierają kanały pośrednie, korzystając z dodatkowych usług i wsparcia, jakie one oferują. Nowe przepisy, zdaniem ECTAA, pomijają ten wybór i prowadzą do sytuacji, w której pośrednicy byliby zobowiązani do zwracania wynagrodzenia za swoje usługi, a dodatkowo do przeprowadzenia procedury zwrócenia pieniędzy klientowi bez wynagrodzenia.

ECTAA: Agenci nie mogą odpowiadać za wydarzenia na które nie mają wpływu

ECTAA krytycznie ocenia również przewidziane wyjątki dla mikroprzedsiębiorstw, podkreślając, że nie rozwiązują one problemów tysięcy firm zatrudniających powyżej dziesięciu pracowników, które również zostaną objęte nowymi zasadami.

Organizacja wskazuje, że wcześniej proponowała bardziej wyważone podejście, zakładające obowiązek jasnego informowania klienta o zasadach zwrotów już w momencie zakupu, przy jednoczesnym zachowaniu prawa do wynagrodzenia za swoje usługi. Jak ocenia, decyzja prawodawców oznacza odejście od tego modelu.

- Rozczarowuje, że europejscy prawodawcy nie dostrzegają wartości, jaką wnoszą niezależni pośrednicy turystyczni. Oczekiwanie, że zwrócą oni wynagrodzenie za już wykonaną usługę, w sytuacjach, na które nie mają wpływu, jest niesprawiedliwe – podkreśla cytowana w stanowisku ECTAA prezes tej organizacji Heli Mäki-Fränti.

Parlament Europejski w poniedziałek odbędzie debatę na temat zmian w prawach pasażerów lotniczych, a głosowanie zaplanowano na wtorek. Wynegocjowane z krajami członkowskimi przepisy utrzymują dotychczasowe zasady ochrony pasażerów ze stawkami za odwołanie lub opóźnienie lotu i próg trzech godzin spóźnienia.

Jednocześnie pasażerowie zyskają nowe prawa, m.in. bezpłatne miejsca dla dzieci obok rodziców, obowiązek jasnego informowania o możliwości uzyskania odszkodowania po odwołaniu lub opóźnieniu lotu, zakaz opłat za drobne poprawki w danych pasażera i zakaz stosowania opłat za „no-show”.