W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku wzrosła o 50 złotych. To generalny wniosek, jaki z najnowszego badania ofert w biurach podróży wysnuł Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*.

Zmiana średniej ceny o 50 złotych nie jest może duża, ale na tle ostatnich przesunięć zauważalna. Przypomnijmy,że tydzień temu średnia wzrosła o 17 złotych, a wcześniej spadła o 49 złotych, wzrosła o 35 złotych, spadła o 9 i 2 złote, wzrosła o 64 złote, spadła o 11 złotych i rosła o 45, 1, 20, 136, 43, 28, 47, 64 i 10 złotych.

Jak opisuje Traveldata, w ostatnim tygodniu największy wzrost średnich cen wycieczek ponownie miał miejsce na Sardynii – o 462 złote, w Maroku i na Krecie – o 296 i 266 złotych.

Jeśli zaś chodzi o spadek, to największy w ostatnim tygodniu odnotowano na Sycylii – o 165 złotych, a nieco mniejsze w tureckim regionie Dalaman i w Portugalii – o 133 i 89 złotych.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu Traveldata pokazuje na trzech infografikach.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Jak czytamy w raporcie, w minionym tygodniu wzrosły ceny jedynie dwóch z pięciu najważniejszych kierunków zorganizowanych wyjazdów wypoczynkowych Polaków, a mianowicie Grecji i Egiptu – o 126 i 29 złotych.

Spadły natomiast średnie ceny wycieczek do Turcji i na Wyspy Kanaryjskie, po 16 złotych, i do Bułgarii – o 9 złotych.

Jak z tego widać spadki były mniejsze niż wzrosty. Szczególnie zwraca uwagę sytuacja Grecji jako pożądanego przez polskich klientów biur podróży kierunku. Otóż jego średnia cena sięgnęła 6185 złotych, a tym samym wyznaczyła nowy rekord dla Grecji. Niemal zrównała się z ceną Wysp Kanaryjskich (6212 złote), zawsze najdroższych z tej piątki.

300 złotych różnicy w średniej cenie wakacji

Rekord ustanowiła też różnica między średnią ceną z ostatniego tygodnia a średnią ceną sprzed roku. Porównanie ich obu przez Travedatę pokazało, że ta pierwsza była wyższa od drugiej o 300 złotych. Tak dużej różnicy jeszcze w tym sezonie nie było.

Przy czym największe roczne zwyżki cen wycieczek w nowym sezonie eksperci Traveldaty odnotowali w wypadku wakacji na Lanzarote, o średnio 1180 złotych, na Kosie, o 862 złote, i na Korfu – o 675 złotych.

Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów odnotowali oni w ofertach wyjazdu na Maltę – o 721 złotych, na Sycylię o 397 i na Sardynię – o 255 złotych.

W minionym tygodniu średnie roczne wzrosty cen wycieczek nadal miały miejsce na wszystkich najważniejszych kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków, w tym zdecydowanie największe na Wyspach Kanaryjskich – o 617 złotych, mniejsze w Grecji – o 438 złotych, a najmniejsze w Egipcie, Bułgarii i Turcji – o 214, 116 i 111 złotych – relacjonują autorzy raportu.

A dalej odnotowuję, że „na mniej uczęszczanych kierunkach największe zwyżki cen wycieczek w ujęciu rocznym odnotowano w Maroku, Tunezji i Hiszpanii kontynentalnej – o 546, 470 i 448 złotych, a mniejsze w Portugalii i na Majorce – o 287 i 214 złotych. Spadki cen wyjazdów zanotowano natomiast na Malcie, Cyprze, we Włoszech i w Albanii – o 721,132, 65 i 46 złotych”.

Tradycyjnie autorzy porównali dwa składniki wpływające najmocniej na koszty ponoszone przez organizatorów wyjazdów, czyli cenę paliwa lotniczego i kurs złotego wobec dolara i euro.

Cena paliwa lotniczego Jet-a1wyniosła w minionym tygodniu 4,56 złotego za litr wobec 2,69 złotego za litr, czyli była o 69,5 procent wyższa niż przed rokiem (przed tygodniem była wyższa o 65,3 procent, a przed dwoma tygodniami o 70,2 procent), a polska waluta była w ostatnim tygodniu nadal nieco silniejsza „w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych”, a mianowicie o 0,9 procent (przed tygodniem była silniejsza o 1 procent, a przed dwoma tygodniami o 0,7 procent).

Wspólny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek nie sprzyjał więc organizatorom, a jego negatywny wpływ w ubiegłym tygodniu zawierał się w przedziale między +285 a +295 złotych (przed tygodniem wynosił od +280 do +290, a przed dwoma tygodniami mieścił się między +230 a +240 złotych).

Wakacje z first minute pozwoliły zaoszczędzić nawet 1300 złotych

W dalszej części raportu jego autorzy przyglądają się kosztom wyjazdu w kontekście upływającego czasu. Jak odnotowują, średnia cena wyjazdów sierpniowych na lato 2026 roku na początku sprzedaży (first minute), czyli we wrześniu 2025 roku była o ponad 11 procent niższa od zeszłorocznej średniej ceny last minute wyjazdów na sierpień 2025. Oznacza to, że klienci, którzy wykupili oferty na sierpień 2026 roku niewiele ponad pół roku temu, kupili je średnio około 600 złotych za osobę (czyli 1200 zł za dwie osoby) taniej niż gdyby kupowali zeszłoroczną ofertę last minute w lipcu 2025.

„Od początku sprzedaży ofert first minute na lato 2026 średnia cena tych wyjazdów rośnie i obecnie przekroczyła już poziom cen z zeszłorocznych ofert last minute. Oznacza to, że klienci biur podróży kupując oferty [w okresie] first minute we wrześniu, październiku, listopadzie 2025 roku, nie tylko płacili średnio od 1000 do 1200 złotych taniej za dwie osoby, niż gdyby kupowali oferty w zeszłorocznej ofercie last minute, ale również zaoszczędzili średnio około 1300 złotych za dwie osoby, niż gdyby kupowali te oferty teraz” – zauważają autorzy.

W którym biurze podróży wakacje najtańsze?

Jak w porównaniach rok do roku wyglądały poszczególne biura podróży? Okazuje się, że trzy, Kompas, Nekera i ETI, opuściły ceny – o 490, 120 i 60 złotych. Pozostałe miały w ostatnim tygodniu ceny wyższe – od 110 złotych (Best Reisen) do 600 złotych.

W liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli pozycję lidera zajęło biuro TUI Poland z liczbą 56 ofert przed Itaką z liczbą 44 ofert i Rainbowem z liczbą 35 ofert.

„Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Join Up i Anex Tour – 6 i 5 ofert, na kierunkach greckich przodowały biura Itaka i Grecos – 7 i 6 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland oraz Itaka – 9 i 6 ofert, a na tureckich biuro Anex i TUI Poland – po 5 ofert. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura Anex – 5 ofert oraz TUI Poland i Join Up – po 3 oferty, a w Bułgarii biura TOP Touristik i Kompas – 3 i 2 oferty” .

Zdaniem autorów analizy w porównaniu z okresem sprzed TUI Poland poprawił swoją pozycję w Tunezji i Turcji, a Itaka i Rainbow na Wyspach Kanaryjskich.

Greckie, Włoskie i Cypryjskie hotele pod lupą Traveldaty

W następnej części materiału eksperci z Traveldaty przedstawiają tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. Do tabeli weszło biuro Anex Tour (na pozycję trzecią) i Kompas na pozycję czwartą, a opuściły ją biura Join UP i ETI. Na trzech pierwszych miejscach znajdowały się Grecos (poprzednio na drugim), TOP Touristik (poprzednio na pierwszym) i Anex Tour.

Na zakończenie opracowania autorzy pokazują „liderów cen” wyjazdów do hoteli trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych na Cyprze, w Grecji i we Włoszech.

Trzy tabele przedstawiają biura, które oferowały w zeszłym tygodniu wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z cenami najlepszymi dla klientów, czyli takimi, „których średnia oferowana cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii na danym kierunku”.

*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w szczycie sezonu letniego 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 27 maja 2026 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 20 maja 2026 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – i z cenami zebranymi 29 maja 2025 roku w ujęciu rok do roku.