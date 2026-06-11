O ustaleniach kanadyjskiej stacji CTV News pisze też amerykański serwis podróżniczy Travel + Leisure.

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Przestępcy podmieniają zawieszki bagażowe pasażerów samolotów

Mechanizm stosowany przez przestępców jest prosty. Zaangażowani są w niego przekupieni pracownicy obsługi naziemnej lotnisk i sortowni bagażu. To oni zdejmują oryginalne zawieszki bagażowe z walizek pasażerów po tym, jak ci przejdą odprawę i umieszczają je na walizkach, w których ukryte są narkotyki. W efekcie nielegalne bagaże zostają przypisane w systemie lotniskowym do nazwisk niczego nieświadomych pasażerów.

Następnie, jeśli walizki z narkotykami przejdą niezauważone przez kontrole lotniskowe, wspólnicy przestępców odbierają je na lotniskach docelowych. Wówczas rzeczywisty właściciel zawieszki nawet nie wie, że jego dane posłużyły do przemytu.

Problem pojawia się wtedy, gdy nielegalny towar zostanie wykryty przez służby. W takiej sytuacji konsekwencje grożą pasażerowi, którego nazwisko widnieje na zawieszce. „W najlepszym przypadku oznacza to zatrzymanie, a w najgorszym – pobyt w więzieniu w obcym kraju, w którym obowiązują surowe kary za przemyt narkotyków” – zauważa serwis Travel + Leisure.

Nieświadomi pasażerowie zaangażowani w przemyt narkotyków

Skala problemu jest poważna. Serwis Travel + Leisure, powołując się na dochodzenie kanadyjskich dziennikarzy, wskazuje, że w ciągu zaledwie roku w samej tylko Kanadzie wykryto co najmniej 17 przypadków nielegalnej wymiany zawieszek przy bagażach. Ofiarami byli pasażerowie wylatujący m.in. z lotniska Pearsona w Toronto.

Nielegalny proceder został do tej pory wykryty w przypadku lotów z Kanady m.in. na Dominikanę i Filipiny, a także do Francji, Niemiec, Maroka, Nowej Zelandii i Korei. W tej ostatniej, jak zauważa stacja CTV News, za przemyt narkotyków może grozić nawet kara śmierci.

Pasażerowie, którzy padli ofiarami nielegalnego procederu, byli zatrzymywani, aresztowani, a nawet więzieni. Chociaż ostatecznie wszyscy zostali oczyszczeni z zarzutów i uwolnieni, to kanadyjskie władze apelują na lotniskach o wzmożoną czujność.

Podmiana zawieszek bagażowych na lotniskach: Jak się ochronić?

Serwis Travel + Leisure oraz stacja CTV News radzą, jak ochronić się przed oszustami na lotnisku. Powołując się na zalecenia władz oraz rady dotychczas oszukanych podróżnych, zalecają: