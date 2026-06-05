O szczegółach władze miasta poinformowały podczas piątkowego briefingu prasowego. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podkreśliła, że wraz z nadejściem czerwca miasto intensyfikuje przygotowania do szczytu sezonu turystycznego. Zapowiedziała m.in. uruchomienie dodatkowych patroli policji oraz nocnych patroli straży miejskiej, które będą funkcjonować w lipcu i sierpniu.

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Przypomniała również o współfinansowaniu przez samorząd kwotą ponad 700 tys. złotych remontu całodobowego posterunku policji przy ul. Piwnej w Śródmieściu.

Władze Gdańska ogłosiły także start nowej kampanii w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC). Miasto pozyskało środki rządowe na organizację bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców, które rozpoczną się w czerwcu i potrwają do listopada.

– Podczas dwugodzinnych modułów szkoleniowych mieszkańcy dowiedzą się, jak rozumieć sygnały alarmowe, jak się wówczas zachować oraz co należy mieć przygotowane i spakowane w domu na wypadek sytuacji kryzysowej – powiedziała Dulkiewicz.

Dla osób, które nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniach, powstanie specjalna strona z materiałami wideo. Kampania obejmie również walkę z dezinformacją i fake newsami w mediach społecznościowych.

Zastępca prezydenta Gdańska Piotr Borawski poinformował, że od 29 czerwca do końca sierpnia nocne patrole straży miejskiej będą koncentrować się na Śródmieściu oraz terenach wokół stoczni. Dodatkowe siły trafią też na gdańskie kąpieliska i Wyspę Sobieszewską.

Borawski zapowiedział, że od tego sezonu straż miejska będzie dysponować nową łodzią patrolową o wartości prawie 500 tys. złotych, zakupioną ze środków rządowych. Formacja ta będzie wspierać referat wodny policji oraz Urząd Morski w zabezpieczaniu wód Motławy.

Poinformował także o instalacji 46 nowych kamer monitoringu miejskiego w Śródmieściu, co – jak podkreślił - zwiększyło liczbę punktów kamerowych w tej dzielnicy do 136.

Zastępca naczelnika wydziału prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Justyna Wajs zapowiedziała, że w sezonie letnim policja zrealizuje ponad 500 dodatkowych służb patrolowych. W działania zaangażowani zostaną policjanci z prewencji, ruchu drogowego, pionu kryminalnego oraz z referatu wywiadowczego.

Gdańską policję wspomogą także m.in. słuchacze Szkoły Policji w Słupsku. Policja skupi się na zapewnianiu bezpieczeństwa m.in. w rejonie Głównego Miasta, pasa nadmorskiego i Wyspy Sobieszewskiej, a także na działaniach profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2026”.

Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku Leszek Walczak poinformował, że formacja rozpoczęła przygotowania do sezonu już pod koniec kwietnia. W okresie letnim straż miejska będzie wystawiać dobowo minimum 20 patroli (pieszych, zmotoryzowanych i wodnych). Działania skupią się na Głównym Mieście oraz pasie nadmorskim, a priorytetami będą m.in. walka z wykroczeniami przeciwko porządkowi publicznemu, spożywaniem alkoholu w miejscach zabronionych, hałasem oraz nieprawidłowym parkowaniem.

dsok/ kcz/