Przedsięwzięcie wiąże się z zamknięciem na niemal dwa lata tej popularnej atrakcji.

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Jezioro Pilchowickie zniknie z mapy

Proces opróżniania zbiornika – jak informuje Portal Samorządowy, powołując się na „Gazetę Wrocławską” – rozpoczął się już w lutym 2026 r., kiedy poziom wody obniżono o 9 m. Pozostawiono wówczas jeszcze ponad 20 m wody, aby umożliwić rybom odbycie tarła.

Od połowy czerwca do 20 lipca będzie miał miejsce kluczowy etap przedsięwzięcia. Woda w Jeziorze Pilchowickim zostanie całkowicie spuszczona. Tym samym w wakacje zbiornik czasowo przestanie istnieć. Sytuacja taka potrwa, jak wynika z harmonogramu prac, co najmniej do 31 stycznia 2027 r. Wówczas zbiornik ma zostać częściowo napełniony wodą. Pełne napełnienie nastąpić ma, zgodnie z planem, dopiero w marcu 2028 r.

W trakcie całego remontu zapory ze zmianami liczyć muszą się kierowcy. Zamknięta została bowiem droga biegnąca po koronie zapory, a ruch odbywa się przez miejscowość Pokrzywnik.

Odsłonięto odpady na dnie Jeziora Pilchowickiego

W efekcie dotychczas przeprowadzonych prac już odsłonięto znaczne ilości zalegających na dnie zbiornika odpadów. Wraz z obniżaniem się poziomu wody zobaczyć można m.in. butelki, pojemniki, opony, sprzęt RTV czy zabawki – donosi Portal Samorządowy, powołując się na serwis lwowecki.info.

Możliwość podziwiania dna Jeziora Pilchowickiego jest atrakcją dla wielu mieszkańców i turystów. Służby apelują jednak o ostrożność i oglądanie widoków jedynie z wyznaczonych punktów widokowych. Wchodzenie na teren budowy jest niebezpieczne. Teren jest niestabilny, a spacer po nim może skończyć się wypadkiem.

Modernizacja zapory Pilchowice

Całkowite spuszczenie wody z Jeziora Pilchowickiego jest konieczne ze względu na modernizację zapory Pilchowice. Konstrukcja wymaga renowacji po tym, jak dwa lata temu w trakcie powodzi przez jej koronę przelała się woda. Modernizacja objąć ma korpus zapory, przelew oraz infrastrukturę towarzyszącą. Prace potrwać mają dwa lata, a koszt inwestycji – jak donosi Portal Samorządowy – to ok. 100 mln zł.

Zapora Pilchowice to druga pod względem wysokości (po Solinie) zapora w Polsce. Powstała w latach 1902-1912 na rzece Bóbr w celu ochrony przed powodziami. W efekcie budowy zapory powstał zbiornik zaporowy Jezioro Pilchowickie o długości 7 km i powierzchni 240 ha. Jego podstawowym celem jest działanie przeciwpowodziowe i produkcja energii elektrycznej. Ponadto zbiornik jest jedną z największych atrakcji turystycznych regionu. Od dawna przyciąga m.in. wędkarzy, miłośników sportów wodnych czy fotografów.