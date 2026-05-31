Jak wynika z najnowszego raportu agencji odpowiedzialnej z promocję Hiszpanii, Turespañy, w czerwcu w samolotach przylatująych z zagranicy będzie prawie 13,1 miliona miejsc, to o 7,1 procent więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku, kiedy liczba oferowanych miejsc wynosiła około 12,2 miliona - donosi hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur.

Polska liderem wzrostu ruchu do Hiszpanii

Dane potwierdzają utrzymujący się duży popyt na podróże do Hiszpanii i dalszą odbudowę i rozwój siatki połączeń lotniczych przed najważniejszą częścią sezonu wakacyjnego.

Największy wzrost wśród kluczowych europejskich rynków źródłowych odnotowały Włochy, gdzie liczba miejsc zwiększyła się o 12 procent. W Wielkiej Brytanii, która pozostaje jednym z najważniejszych rynków dla hiszpańskiej turystyki wzrost wyniósł 8,5 procent, a we Francji 2,6 procent.

Odmiennie wygląda sytuacja na rynku niemieckim. Według prognoz liczba miejsc oferowanych w lotach regularnych linii lotniczych z Niemiec spadnie w czerwcu o 0,6 procent. To jeden z nielicznych dużych europejskich rynków notujących lekkie wyhamowanie dynamiki.

Rosną również rynki skandynawskie. Dania i Norwegia zwiększają liczbę miejsc odpowiednio o 8,5 i 8,4 procent. Bardziej umiarkowany wzrost notują Szwecja i Finlandia - o 5,1 i 3,8 procent.

Jednym z liderów wzrostu pozostaje Polska. Liczba miejsc na połączeniach między naszym krajem a Hiszpanią wzrasta o ponad 30 procent, co potwierdza utrzymującą się popularność hiszpańskich kierunków wśród polskich turystów.

Dynamiczny wzrost widać też na trasach z Turcji, gdzie liczba miejsc zwiększa się o prawie 19 procent.

Więcej miejsc samolotach – to znaczy, że turyści chcą przylatywać na wakacje

Poza Europą nadal rośnie ruch ze Stanów Zjednoczonych, choć dynamika wyraźnie spowalnia. W czerwcu liczba miejsc wzrośnie tam o 2,7 procent. Belgia przyspiesza natomiast do 11,3 procent.

Wśród rynków Ameryki Łacińskiej największe znaczenie utrzymują Kolumbia i Meksyk. Liczba miejsc oferowanych z Kolumbii wzrasta o 6,3 procent, a z Meksyku o 9,6 procent.

Dane dotyczące przepustowości lotniczej pozostają jednym z kluczowych wskaźników dla branży turystycznej, linii lotniczych i destynacji. Pokazują nie tylko poziom popytu, ale także skalę przygotowań sektora turystycznego do sezonu letniego 2026.

Co ciekawe, jeśli mowa o statystykach dotyczących ruchu regularnych linii lotniczych między Hiszpanią a Polską, uprawnione jest raczej interpretowanie ich jako przejaw większego zainteresowania samych Hiszpanów zwiedzaniem Polski. Tym bardziej, że dane Polskiej Organizacji Turystycznej pokazują właśnie 30-procentowy wzrost wizyt gości z tego kraju w Polsce w pierwszym kwartale tego roku.