Jak co roku Polska Organizacja Turystyczna zapytała Polaków, jak zamierzają spędzić długi weekend majowy. 48 procent (o 5 punktów procentowych więcej niż w roku ubiegłym) odpowiedziało, że w tym czasie wyjedzie. 48 procent deklarujących chęć podróżowania będzie wypoczywać w kraju. Za granicę zdecydowanych jest wyjechać 21 procent. Ale aż 31 procent jeszcze nie wie, dokąd się uda (badanie przeprowadzono w kwietniu).

Reklama Reklama

– Długi weekend majowy to dla wielu osób pierwszy moment w roku, kiedy mogą naprawdę odpocząć i złapać oddech po zimie. Cieszy nas, że coraz więcej Polaków wybiera podróże po kraju, odkrywając lokalne atrakcje i wspierając polską turystykę – mówi prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz, cytowana w komunikacie.

– Słyszałem na jednym ze spotkań, że Polacy nie znają Polski. Tu mamy kolejny dowód, że coraz szybciej się to zmienia, że Polacy chcą Polskę poznawać, chcą podróżować i wypoczywać w kraju. To też kolejne potwierdzenie, że nasza oferta turystyczna jest coraz bogatsza, coraz atrakcyjniejsza, bardziej zróżnicowana i praktycznie każdy może znaleźć tu coś dla siebie – zarówno osoby wypoczywające aktywnie, jak i amatorzy tak zwanego slow travel. Trzeba pamiętać, że skupiamy się nie tylko na przyciąganiu do Polski turystów z zagranicy, ale i zachęcaniu Polaków do wypoczynku w kraju, do odkrywania, jak wiele Polska może nam zaoferować. Te wyniki pokazują, że robimy to coraz skuteczniej – dodaje sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusz Raś.

Decyzje dotyczące długiego weekendu majowego zapadają najczęściej około miesiąc przed wyjazdem (31 procent wskazań) lub dwa-trzy tygodnie przed jego rozpoczęciem (27 procent), przy czym w wypadku planów zagranicznych z nieco większym wyprzedzeniem niż w wypadku wyjazdów krajowych – relacjonuje wyniki badania POT.

Polacy na majówkę najczęściej pojadą z rodziną lub najbliższymi (z dziećmi lub bez) – łącznie deklaruje tak 78 procent ankietowanych, którzy zadeklarowali chęć wyjazdu.

Foto: POT

12 procent, czyli o 5 punktów procentowych mniej niż w zeszłym roku, zamierza w czasie majówki wybrać się na „mikro-wyprawę”, czyli krótką, jednodniową wycieczkę poza miejsce zamieszkania. Ponad jedna czwarta (28 procent) Polaków nie planuje wyjazdu na długi weekend majowy.

Respondenci, którzy nie planują w czasie długiego weekendu majowego wyjazdu z noclegiem poza domem, jako przyczynę wskazują najczęściej kwestie finansowe (29 procent) i „inne zobowiązania lub obowiązki w tym czasie” (22 procent). Brak potrzeby wyjeżdżania w tym czasie deklaruje natomiast nieco ponad co czwarta osoba w tej grupie badanych (27 procent).

Wypoczynek i relaks – główny cel wyjazdów na majówkę

Co mówią ankietowani o celu swoich wyjazdów? Na pierwszym miejscu (54 procent) wymieniają chęć wypoczęcia, na drugim (21 procent) zwiedzanie atrakcji turystycznych i kulturalnych, na trzecim (10 procent) odwiedziny, a na czwartym (7 procent) uprawianie sportu.

Najpopularniejszym kierunkiem majówkowych wyjazdów krajowych są góry (31 procent). Nad morze wybiera się 22 procent, do miast 14 procent, a na wieś i nad jeziora odpowiednio 13 i 11 procent.

Spędzający majówkę w kraju najczęściej planują podróże do województwa pomorskiego (16 procent) i małopolskiego (15 procent). Na trzecim miejscu z takim samym odsetkiem wskazań (po 10 procent) znalazły się województwa dolnośląskie (wzrost o 3 punkty procentowe, licząc rok do roku) i mazowieckie (wzrost o 4 punkty procentowe).

Foto: POT

– Majówka od lat otwiera w Polsce sezon podróży krajowych. Widzimy, że Polacy chcą odpoczywać bliżej natury, odkrywać nowe regiony i spędzać czas z bliskimi. To bardzo dobry sygnał dla branży turystycznej i lokalnych społeczności – wskazuje Magdalena Krucz.

Podobnie jak rok temu 70 procent Polaków planujących wyjazd krajowy zamierza skorzystać z płatnej bazy noclegowej. U rodziny lub znajomych albo we własnym domu wakacyjnym, mieszkaniu lub na działce spędzi majówkę ogółem nieco ponad jedna czwarta respondentów (26 procent).

Wybierając miejsce noclegu, wypoczywający w Polsce kierują się przede wszystkim kosztem pobytu (47 procent), a także estetyką i komfortem miejsca noclegowego (40 procent). Na trzecim miejscu znalazło się bliskie lub bezpośrednie sąsiedztwo dzikiej przyrody (38 procent). Więcej niż co czwarty ankietowany (28 procent) wskazał także, że ważna jest dla niego opinia o miejscu noclegowym jako sprzyjającym relaksowi i wyciszeniu. Z kolei bogate wyposażenie w udogodnienia i atrakcje (na przykład darmowe wi-fi, telewizja z ofertą streamingową, sprzęt sportowy, gry planszowe, kominek, grill, piec do pizzy, sauna, basen, siłownia) było ważne dla co czwartego badanego spędzającego majówkę w Polsce.

Ponad połowa ankietowanych (51 procent) na majówkowych wyjazdach w Polsce planuje spędzić do trzech noclegów. Dłuższe pobyty, obejmujące od czterech do siedmiu noclegów, zadeklarowała jedna piąta (21 procent) respondentów.

Najliczniejszą grupę (34 procent) stanowią osoby, które planują podróż w towarzystwie partnera, żony lub męża. Niemal tyle samo (33 procent) stanowią osoby, które na majówkę wybiorą się całą rodziną, razem z dziećmi.

Taki sam odsetek ankietowanych (po 17 procent) zamierza przeznaczyć na wyjazd na majówkę w Polsce w przeliczeniu na osobę 501-1000 złotych i 1001-1500 złotych. Od 1501 do 2000 złotych chce wydać 14 procent respondentów, tyle samo nie planuje przekroczyć 500 złotych na osobę.

Foto: POT

Majówka za granicą? Tak – głównie nad ciepłym morzem i za większe pieniądze

W tegorocznych wynikach badania planów majówkowych widać wyraźnie, że weekend majowy za granicą to dla Polaków przede wszystkim wyjazd nad ciepłe morze (35 procent wskazań) lub city break, który planuje 23 procent ankietowanych. 17 procent planujących majówkę poza Polską wybierze się w góry.

Jako główny cel podróży respondenci z tej grupy wskazują przede wszystkim wypoczynek i relaks (38 procent). Zwiedzanie atrakcji turystycznych i kulturalnych wybierze ponad jedna trzecia (35 procent) badanych. Wśród wskazań pojawiły się także: dbanie o zdrowie i urodę, wellness, praktyki relaksacyjne (9 procent), aktywne uprawianie sportów (8 procent) i odwiedziny u krewnych lub znajomych (również 8 procent).

Nieco ponad jedna trzecia (33 procent) wybierających się na majówkę za granicę planuje spędzić ją z mężem, żoną, partnerem lub partnerką, natomiast całą rodziną, razem z dziećmi, planuje wyjechać 30 procent respondentów. Nieco ponad dziesiąty respondent (12 procent) planuje spędzić zagraniczną majówkę w gronie znajomych i przyjaciół.

Nieco ponad co piąty ankietowany wybierający się za granicę (21 procent) zdecydował o wyborze obcego kraju jako kierunku podróży, bo „znalazł atrakcyjną cenowo ofertę turystyczną”. Identyczny odsetek chciał pojechać do konkretnego miejsca za granicą, a co piątemu (20 procent) zależało na gwarancji dobrej pogody.

87 procent planujących majówkę za granicą (wzrost o 3 punkty procentowe względem zeszłego roku) zamierza skorzystać z płatnej bazy noclegowej, jedynie 9 procent zatrzyma się w tym czasie u rodziny lub przyjaciół.

Wybierając miejsce noclegu, 39 procent wyjeżdżających za granicę kieruje się całościowym kosztem pobytu w miejscu noclegowym, 32 procent jego estetyką i komfortem. Dla co czwartego respondenta (26 procent) istotne jest także, by miejsce noclegowe znajdowało się w bliskim lub bezpośrednim sąsiedztwie dzikiej przyrody (wzrost o 2 punkty procentowe, niemniej wciąż znacznie mniej istotny czynnik wyboru miejsca pobytu niż w wypadku wyjazdów krajowych).

Wyjeżdżający na majówkę za granicę wydadzą na ten cel przeciętnie znacznie więcej niż wypoczywający w kraju. Jedynie 8 procent ankietowanych zamierza przeznaczyć na wyjazd w przeliczeniu na osobę do 1000 złotych, a 13 procent między 1001 a 1500 złotych. Między 1501 a 2000 złotych i między 2001 a 3000 złotych wskazał aż co piąty respondent (odpowiednio 19 procent i 20 procent), a powyżej 4000 złotych zamierza wydać 17 procent respondentów (taką kwotę wskazało tylko 7 procent spędzających majówkę w Polsce).

Wypoczynek zagraniczny przeciętnie będzie trwał dłużej niż ten planowany w Polsce. 29 procent respondentów z tej grupy spędzi na majowym wyjeździe do trzech noclegów (w wypadku wyjazdów krajowych było to 51 procent), tyle samo między cztery a siedem noclegów. Długi pobyt, obejmujący powyżej 14 noclegów, wskazało 17 procent ankietowanych (w wypadku podróży krajowych 9 procent).

Wszyscy potrzebują majówki – ale nie wszyscy mogą sobie na nią pozwolić

Tegoroczne badania planów wyjazdowych Polaków pierwszy raz wykazały, że ani płeć, ani wiek nie różnicuje znacząco mieszkańców Polski, jeżeli chodzi o chęć skorzystania z wyjazdu na długi weekend majowy. Wyjątkiem są tutaj osoby najstarsze spośród badanych (w wieku 55-65 lat), które rzadziej planują takie wyjazdy.

Równocześnie widać wyraźnie, że częściej majówkę planują osoby z wyższym wykształceniem, mieszkańcy największych miast i osoby mające dzieci poniżej 18 roku życia. Skłonność do wyjazdów rośnie też wraz ze wzrostem subiektywnej oceny sytuacji finansowej – im jest ona lepsza, tym skłonność do wyjazdów większa.

Badanie zrealizowane zostało na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej przez PBS metodą CAWI. Próba w badaniu składała się z dwóch części: reprezentatywnej ogólnopolskiej próby Polaków w wieku 18-65 lat (wielkość próby: N=1000) i osób, które w tym roku planują wyjechać na majówkę (N=1000). Badanie przeprowadzono od 3 do 15 kwietnia 2026 roku.