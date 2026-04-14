Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna zaprosiła dziś dziennikarzy na podsumowanie ubiegłego roku w turystyce. Mazowsze już w 2023 roku pobiło rekord z ostatniego roku przed pandemią, 2019, i od tamtej pory wciąż poprawia wyniki.

W ubiegłym roku region odwiedziło 5,5 miliona turystów krajowych (o 10,6 procent więcej niż w 2024 roku) i 2,2 miliona turystów zagranicznych (o 17 procent więcej), co daje w sumie 7,7 miliona turystów (wzrost o 12,4 procent). Pod względem liczby turystów Mazowsze uplasowało się na pierwszym miejscu w Polsce, przed Małopolską (6,7 miliona turystów) i Dolnym Śląskiem (5,1 miliona).

Turyści krajowi wykupili w województwie mazowieckim 8,7 miliona noclegów (plus 10,4 procent), a turyści zagraniczni 3,7 miliona (plus 16,7 procent), co daje łączny wynik 12,5 miliona noclegów (plus 12,2 procent).

– 12,5 miliona noclegów to dla nas bardzo wyraźny sygnał, że Mazowsze konsekwentnie umacnia swoją pozycję jako jeden z najważniejszych kierunków turystycznych w Polsce. Warszawa coraz częściej wybierana jest na krótkie, intensywne wyjazdy – przyciąga różnorodnością, dostępnością i bogatą ofertą doświadczeń, która trafia w potrzeby współczesnych podróżnych. Dla wielu turystów staje się naturalnym pierwszym wyborem, na krótki, intensywny wyjazd, a jednocześnie bramą do odkrywania całego województwa – mówi prezes MROT-u Izabela Stelmańska.

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych na Mazowszu wynosi 44,7 proc., czyli więcej niż w skali Pol
Warszawa przoduje w statystykach

W zestawieniu najbardziej turystycznych powiatów pierwsze miejsce tradycyjnie zajęła Warszawa z wynikiem 8,7 miliona noclegów (w 2024 roku 8 milionów), za którą uplasowały się powiaty legionowski z 381 tysiącami noclegów (256 tysięcy w 2024 roku) i pruszkowski z 283 tysiącami noclegów (233 tysiące w 2024 roku).

Dane pokazują, że Warszawa była też najliczniej odwiedzanym miastem w Polsce (5,5 miliona turystów), wyprzedzając Kraków (3,2 miliona) i Wrocław (1,5 miliona).

Wzrost na Lotnisku Chopina, spadki w Modlinie i Radomiu

Trzy mazowieckie lotniska obsłużyły łącznie 26,8 miliona pasażerów. Niekwestionowanym liderem pozostaje Lotnisko Chopina z wynikiem 24,1 miliona, co oznacza wzrost o 13,1 procent względem poprzedniego roku. Dla porównania drugie w zestawieniu lotnisko w Krakowie miało niemal dwa razy mniej pasażerów (13,2 miliona).

– Rekordowe wyniki Lotniska Chopina pokazują, że Mazowsze staje się jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w tej części Europy. Nie jest to tylko kwestia liczby pasażerów, ale przede wszystkim rosnącej dostępności regionu dla turystów z rynków zagranicznych. Dobra siatka połączeń przekłada się bezpośrednio na decyzje podróżnych  i wzrost ruchu turystycznego, który obserwujemy w całym województwie – wskazuje wiceprezes MROT Jarosław Jóźwiak.

Na dużym minusie natomiast zakończyło rok lotnisko w Modlinie, które obsłużyło 1,7 miliona pasażerów, czyli o 37,3 procent mniej niż w roku poprzednim. Spadek – o 15,1 procent – zanotowało także lotnisko w Radomiu (95,6 tysiąca pasażerów).

Najpopularniejsze atrakcje Mazowsza

Wśród mazowieckich atrakcji turystycznych niezmiennie prym wiodą instytucje warszawskie: Muzeum Łazienki Królewskie (5,6 miliona zwiedzających), Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (2,5 miliona) i Stadion PGE Narodowy (2 miliony). Miejsca poza podium zajęły Zamek Królewski w Warszawie (1,6 miliona), Muzeum Narodowe w Warszawie (1,5 miliona), Kampinoski Park Narodowy (1,3 miliona), Suntago – Park of Poland (nie zezwala na upublicznienie danych), Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (1,2 miliona), Pałac Kultury i Nauki w Warszawie (924 tysiące) i Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie (902 tysiące).

W rankingu najpopularniejszych atrakcji z wyłączeniem stolicy znalazły się natomiast Kampinoski Park Narodowy (1,3 miliona), Suntago – Park of Poland, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (238 tysięcy), Julinek Park w Lesznie (228 tysięcy), Muzeum Mazowieckie w Płocku (163 tysiące), Farma Iluzji – Edukacyjny Park Rozrywki w Mościskach (121 tysięcy), Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu (119 tysięcy), Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (91 tysięcy), Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie (71 tysięcy) i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (63 tysiące).

– Mazowsze oferuje dziś bardzo szerokie spektrum doświadczeń turystycznych – od największych atrakcji miejskich w Warszawie, przez ofertę kulturalną i rozrywkową, po miejsca idealne na aktywny wypoczynek i krótkie wyjazdy weekendowe. Coraz wyraźniej widzimy, że turyści łączą te różne formy podróżowania, dlatego tak ważne jest rozwijanie oferty zarówno w stolicy, jak i w całym województwie – mówi dyrektor biura MROT-u Dorota Zbińkowska.

Czego turyści szukają na Mazowszu?

Szukając w sieci informacji na temat Mazowsza (poza Warszawą), internauci najczęściej wpisywali w wyszukiwarkę hasła „spływy kajakowe”, „domki do wynajęcia” i „szlaki industrialne”.

W serwisach internetowych MROT-u (Moda na Mazowsze, Dzieje się na Mazowszu, mrot.pl) największą popularnością cieszyły się artykuły o plaży w Serocku i rejsach białą flotą, parku wodnym Suntago oraz parkach rozrywki Farma Iluzji i Julinek, skansenie w Sierpcu, który w ubiegłym roku został najlepszym produktem turystycznym w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej, szlakach na jednodniowy wypad w Kampinoskim Parku Narodowym, pałacu w Patrykozach i Jeruzalu, znanym z serialu „Ranczo”.