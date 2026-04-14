Akcja w Poznaniu jest kolejną odsłoną kampanii „Polska. Więcej niż myślisz!”, realizowanej przez Polską Organizację Turystyczną, która prezentuje mieszkańcom dużych miast wyjątkowe miejsca w kraju.

Twierdza Srebrna Góra wyróżniona za wyjątkowość

„Położona w sercu Sudetów monumentalna forteca od lat przyciąga turystów swoją historią, unikalną architekturą i imponującym krajobrazem. To największa górska twierdza w Europie i jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Dolnego Śląska” - czytamy w komunikacie POT.

Twierdza jest najnowszym laureatem Złotego Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej, z roku 2025. Złote certyfikaty POT przyznaje tylko po jednym na rok, dotychczas dostało go 16 obiektów i wydarzeń, które „łączą wysoką jakość oferty, oryginalny pomysł i konsekwencję w budowaniu doświadczeń dla odwiedzających”. Dla turystów to rekomendacja jakości, a dla samych laureatów także silny impuls promocyjny.

Po Poznaniu jeździ tramwaj pokazujący jaką atrkacją jest Twierdza Srebrna Góra na Dolnym Śląsku Foto: Polska Organizacja Turystyczna

Z otrzymaniem wyróżnienia Złotego Certyfikatu łączy się „nagroda” w postaci wsparcia marketingowego POT wartości 200 tysięcy złotych.

– Certyfikat to dla nas ogromne wyróżnienie i potwierdzenie, że kierunek rozwoju Twierdzy Srebrna Góra został dobrze obrany – mówi cytowana w komunikacie prezes Twierdzy Srebrna Góra Emilia Pawnuk. – To miejsce wyjątkowe nie tylko ze względu na swoją skalę i historię, ale przede wszystkim dzięki doświadczeniom, jakie oferuje turystom. Łączymy autentyczne dziedzictwo z nowoczesną ofertą. Obecność w kampanii „Polska. Więcej niż myślisz!” jest dla nas szansą na dotarcie do nowych odbiorców i umacnianie rozpoznawalności obiektu.

Historia, emocje i nowoczesność w jednym miejscu

Jak pisze POT, Twierdza łączy dziedzictwo kulturowe z nowoczesnym podejściem do turystyki. Zwiedzanie obiektu staje się tu podróżą w czasie do XVIII wieku. Przewodnicy występują w historycznych mundurach, opowiadają o codzienności żołnierzy, a całość uzupełniają repliki dawnej broni czarnoprochowej i pokazy jej użycia.

Latem turyści mogą też zobaczyć, jak dawniej powstawały dachówki, koła czy beczki i samemu spróbować pracy z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi.

Na odwiedzających czeka multimedialna trasa edukacyjna, odrestaurowane izby żołnierzy, pełniące funkcję miejsc noclegowych oraz restauracja.

„Polska. Więcej niż myślisz!” dla mieszczuchów

Kampania „Polska. Więcej niż myślisz!” od lat promuje najciekawsze miejsca w Polsce. Jej celem jest zachęcanie do odkrywania krajowych atrakcji i pokazywanie różnorodności oferty turystycznej poszczególnych regionów.

Wykorzystanie tramwaju jako nośnika reklamy pozwala dotrzeć do szerokiego grona odbiorców w naturalnej przestrzeni miejskiej – podkreśla POT.

– Kampania „Polska. Więcej niż myślisz!” pokazuje, jak różnorodna, autentyczna i inspirująca jest oferta turystyczna naszego kraju. Obecność Twierdzy Srebrna Góra w przestrzeni miejskiej Poznania to doskonały przykład promowania atrakcji, które łączą wysoką jakość, unikatowe dziedzictwo i nowoczesne podejście do wciągania turystów do wspólnej zabawy. Zachęcamy do odkrywania Polski poprzez miejsca mniej oczywiste, ale absolutnie wyjątkowe – mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.