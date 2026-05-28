Canada Strong Pass nie jest fizycznym karnetem, który można kupić, zarejestrować czy go odebrać. Wystarczy po prostu odwiedzić dowolny obiekt, muzeum, galerię lub pociąg VIA Rail uczestniczący w programie Parks Canada, aby skorzystać z bezpłatnego wstępu lub zniżki.

W ramach programu między 19 czerwca a 7 września 2026 roku turyści będą mogli odwiedzić uczestniczące w nim miejsca i skorzystać z wybranych usług za darmo lub w obniżonych cenach.

Trzy kręgi korzyści dla turystów jeżdżących po Kanadzie

Canada Strong Pass przewiduje trzy rodzaje korzyści. Pierwszym jest możliwość odwiedzenia bez opłat za wstęp 37 parków narodowych, 5 morskich obszarów ochrony krajobrazu i 170 narodowych obiektów historycznych, które są zarządzane przez federalną agencję Parks Canada. Bezpłatne będzie również śluzowanie na kanałach zarządzanych przez Parks Canada na historycznych szlakach wodnych.

Drugi obszar dotyczy ponad 80 muzeów narodowych i regionalnych, które będzie można odwiedzić, uzyskując zniżki. Za darmo wejdą do nich dzieci i młodzież do lat 17., a osoby w wieku 18–24 lata z 50-procentową zniżką.

Trzeci z obszarów również obejmuje te dwie grupy odwiedzających. Przewiduje zniżki na przejazdy kolejami narodowego przewoźnika VIA Rail Canada w klasie ekonomicznej. Dzieci i młodzież do lat 17. mogą liczyć na bezpłatne przejazdy (pod warunkiem że podróżują w towarzystwie osoby dorosłej), a dorośli między 18. a 24. rokiem życia – na 25-procentowy opust. Zniżki obowiązują na wszystkie połączenia kolejowe zarezerwowane od stycznia 2026 roku z terminem realizacji między 19 czerwca a 7 sierpnia. Oferta nie dotyczy podróży grupowych ani biletów nabywanych przez organizatorów wycieczek.

Choć turyści zaoszczędzą na biletach, wciąż będą musieli zapłacić za dodatkowe usługi świadczone na miejscu, jak wycieczki z przewodnikiem, licencje wędkarskie, parkingi czy noclegi, przy czym – jak informuje agencja Parks Canada – na czas trwania programu miejsca noclegowe przygotowały 25-procentowe zniżki. Taniej będzie można wypoczywać na kempingach, rezerwując nocleg pod gołym niebem, w tipi, jurtach, oazach i w zabytkowych obiektach.

„Karnet ma ułatwić wszystkim – zwłaszcza młodzieży i rodzinom – zwiedzanie Kanady i odkrywanie tego, co nas wyróżnia: wspólnych doświadczeń, cudów natury i bogactwa kulturowego” – wyjaśnia na swojej stronie internetowej rząd Kanady.

Młodzi turyści zaoszczędzą na biletach wstępu do muzeów i podróżach kolejami

Kanadyjska turystyka odbudowuje się po pandemii

Tegoroczna edycja „Canada Strong Pass” jest drugą, którą zamierza przeprowadzić rząd kanadyjski. Portal Yahoo Canada przypomina, że premier Kanady, Mark Carney, pierwszy raz wprowadził go przed latem 2025 roku. Zainteresowanie odbiorców było ogromne. Odnotowano 15-procentowy wzrost frekwencji we wszystkich uczestniczących w programie muzeach w porównaniu z rokiem 2024. VIA Rail Canada odnotował ponad 50 tysięcy rezerwacji biletów w ramach inicjatywy, natomiast liczba odwiedzających kanadyjskie parki wzrosła o około 13 procent.

Wyniki są obiecujące, zwłaszcza że kanadyjska turystyka do tej pory nie odbudowała się po pandemii. W 2025 roku kraj odnotował prawie 73 miliony podróży turystów: obcokrajowców i rezydentów Kanady, co stanowiło 83 procent wolumenu uzyskanego przed pandemią.

73 miliony odnotowane w 2025 roku to też mniej o 10 procent niż w 2024. Władze wiążą ten rezultat między innymi z zahamowaniem ożywienia gospodarczego narastającym od czasu pandemii i utrzymującymi się napięciami politycznymi między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi. Wśród odwiedzających jedynie turyści z krajów zamorskich przybyli do Kanady w większej liczbie niż rok wcześniej – zarejestrowano 6,8 miliona podróży, co oznacza 7,5-procentowy wzrost rok do roku. Mniej, o niecałe 3 procent, było przyjazdów ze Stanów Zjednoczonych – najważniejszego rynku źródłowego dla kanadyjskiej turystyki, i wśród powracających rezydentów Kanady – o ponad 16 procent.