Polska Organizacja Turystyczna od 22 lat nadaje co roku najciekawszym obiektom, wydarzeniom i szlakom turystycznym certyfikaty. To swoisty znak jakości, potwierdzający szczególną jakość wyróżnionej atrakcji. - Uzbierało się już ponad 250 takich obiektów w całym kraju. Okazuje się jednak, że branża turystyczna, w tym firmy, które organizują turystom zwiedzanie Polski, często nie znają tych nagrodzonych atrakcji. A przecież są to atrakcje nagrodzone ze względu na swoją wyjątkowość. Stąd pomysł, aby przybliżyć je tym, którzy układają programy turystom - mówi Jacek Janowski, dyrektor departamentu wsparcia rozwoju turystyki w POT.

Pierwsza Akademia Produktu Turystycznego odbędzie się 13–14 maja 2026 roku w Hotelu Gromada w Warszawie. Organizatorzy spodziewają się kilkuset uczestników - przedstawicieli certyfikowanych miejsc, wydarzeń i obiektów z jednej strony, a aktywnych touroperatorów z drugiej.

– To spotkanie, które ma wspierać rozwój produktów i relacji w turystyce zorganizowanej, przeznaczone dla certyfikowanych produktów turystycznych, przedstawicieli biur podróży i wszystkich, którzy chcą rozwijać swoją ofertę i skuteczniej współpracować z touroperatorami – wyjaśnia Janowski.

Akademia, czyli spotkania, na których każdy może coś zyskać

Pierwszy dzień wydarzenia poświęcony będzie analizowaniu najnowszych trendów i wyzwań na rynku turystycznym. Eksperci omówią spodziewane kierunki rozwoju turystyki zorganizowanej w latach 2026–2030, oczekiwania touroperatorów i czynniki, które wpływają na atrakcyjność oferty w oczach klientów. Uczestnicy poznają również bariery, jakie utrudniają wprowadzanie certyfikowanych produktów do katalogów organizatorów turystyki i dowiedzą się, jakie warunki musi spełnić atrakcja, aby zostać włączona do sprzedaży. Program uzupełnią przykłady dobrych praktyk, pokazujące, jak samo zdobycie certyfikatu POT może przełożyć się na rozwój produktu.

Drugiego dnia uczestnicy wezmą udział w bloku warsztatów, który pomoże przygotować ofertę w sposób odpowiadający potrzebom biur podróży. Przewidziano również seminaria dla organizatorów i agentów turystycznych oraz wieloetapowy "speed dating B2B", czyli bezpośrednie rozmowy, nawiązywanie kontaktów i prezentowanie własnych propozycji w formie krótkich bezpośrednich spotkań stolikowych.

– W ten sposób uczestnicy zyskają szansę, by zaprezentować swoje produkty, zorientować się w oczekiwaniach partnerów i rynku, a przede wszystkim nawiązać kontakty, które mogą przełożyć się na wpisanie do katalogów touroperatorów i rozwój oferty w kolejnych sezonach – zachęca Janowski.

Zgłaszać chęć udziału można do 10 kwietnia pod adresem: https://akademia.poland.travel.