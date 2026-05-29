– Organizacja się rozwija, zwiększamy stopień jej integracji i skalę operacji, a w obliczu kryzysu na Bliskim Wschodzie udowodniliśmy, że jesteśmy partnerem niezawodnym i dobrze zarządzanym – komentuje prezes linii lotniczej Marcin Kubrak. – Pierwsze trzy miesiące roku to zawsze okres sezonowo najniższej sprzedaży, dlatego większość samolotów trafia wówczas na kilka, a nawet na kilkadziesiąt dni do hangarów, gdzie przechodzi przeglądy, w tym te kompleksowe na poziomie zwanym C-check. To powoduje, że wyniki pierwszego kwartału są regularnie najmocniej obciążone kosztami w relacji do przychodów. W tym roku pierwszy raz przeprowadziliśmy gruntowny przegląd kilku naszych „maxów”, co dodatkowo wpłynęło na poziom kosztów. Od końca kwietnia realizujemy już nowy program handlowy, uzgodniony w innym otoczeniu kosztowym i oparty na zaktualizowanych stawkach, dlatego pierwszy kwartał należy traktować przede wszystkim jako okres domknięcia poprzedniego cyklu handlowego i operacyjnego przygotowania floty do pracy w sezonie letnim.

Reklama Reklama

Enter Air zwiększył umowy z biurami podróży

Skonsolidowany wynik finansowy Enter Aira przed opodatkowaniem wyniósł -196 milionów złotych, a wynik netto -158 milionów złotych.

Miały na to wpływ „ujemne niezrealizowane różnice kursowe z wyceny bilansowej leasingów (w wysokości -71 mln zł)”, związane z umocnieniem dolara względem złotego na koniec I kwartału 2026 roku w porównaniu ze stanem z początku roku, a także „niezrealizowana ujemna wycena wartości instrumentów zabezpieczających przede wszystkim przyszłą ekspozycję paliwową (wpływ na wynik -46 mln zł)”.

Jak zaznacza przewoźnik w komunikacie, w pierwszym kwartale tego roku realizował kontrakty zimowe zawarte z biurami podróży w „poprzednim cyklu handlowym”, czyli w drugiej połowie roku 2024 Od drugiego kwartału Enter Air realizuje już nowe umowy „oparte na zaktualizowanych stawkach bazowych i większej skali operacyjnej”. Na lato 2026 roku i zimę 2026/2027 Enter Air ma rekordowe kontrakty z czterema największymi biurami podróży w Polsce (TUI, Itaka, Rainbow, Coral Travel), których łączna wartość wynosi około 634 milionów dolarów i jest o 18 procent wyższa, porównując rok do roku. „Potwierdza to siłę pozycji rynkowej Grupy oraz zaufanie, jakim Enter Air cieszy się wśród największych touroperatorów” – podkreśla linia lotnicza w komunikacie.

W ramach przygotowań do sezonu letniego Enter Air powiększył flotę o trzy nowe boeingi 737 MAX8 i dwa boeingi 737-800NG. Wszystkie samoloty dołączono zgodnie z zaplanowanymi terminami i „będą w użytkowaniu operacyjnym już w pierwszym tygodniu czerwca bieżącego roku”. Dzięki temu na lato flota Grupy Enter Aira będzie liczyć łącznie 40 samolotów, w tym 26 boeingów 737-800NG, 12 boeingów 737 MAX8 oraz dwa samoloty wynajęte w formule wet lease.

„Większa flota wzmacnia zdolności operacyjne Grupy przed szczytem sezonu, umożliwiając obsłużenie zwiększonego programu lotów touroperatorów oraz dodatkowych rejsów na wybranych kierunkach. Na 2027 r. Spółka ma zakontraktowane dostawy kolejnych samolotów, co odzwierciedla korzystne długoterminowe perspektywy popytowe oraz oczekiwany wzrost skali rynku” – czytamy w komunikacie.

Enter Air: Jesteśmy operacyjnie przygotowani do sezonu

– Rynek turystyczny zaabsorbował turbulencje związane z sytuacją geopolityczną i po okresie dużej zmienności na przełomie pierwszego i drugiego kwartału wraca do bardziej przewidywalnego rytmu – zapewnia Kubrak. – Początek sezonu letniego pokazuje solidny popyt na wyjazdy, a touroperatorzy aktywnie dostosowują ofertę do zainteresowania klientów, przywracając niektóre kierunki, a nawet dodając nowe. Nie widzimy istotnego wpływu zawirowań geopolitycznych na realizację programu letniego. Co ważne, wbrew części rynkowych obaw, paliwo było i pozostaje dostępne, samoloty latają zgodnie z planem. Jesteśmy operacyjnie przygotowani do sezonu: mamy większą flotę, zakontraktowany program lotów oraz elastyczność, która pozwala szybko reagować na potrzeby touroperatorów. Koncentrujemy się na najważniejszych sprawach – sprawnej realizacji operacji i dużej niezawodności, aby wykorzystać maksymalnie większą skalę działalności w najważniejszej części roku – podkreśla.

Popyt na usługi turystyczne korzystny dla linii lotniczej

Jak dalej deklaruje przewoźnik, w tym roku zamierza on kontynuować ekspansję w segmencie turystycznych przewozów lotniczych, umacniając wiodącą pozycję na rynkach Europy Centralnej i Wschodniej, zwiększając zarazem skalę działalności w Europie Zachodniej. Utrzymuje się bowiem „solidny popyt na usługi Enter Aira i pozytywne trendy w europejskim ruchu turystycznym”.

Czynnikiem korzystnym jest „zmiana stylu życia konsumentów, dla których podróże i wypoczynek za granicą stają się coraz bardziej naturalnym elementem planowania wolnego czasu”.

Jak podkreśla spółka w komunikacie, priorytetem dla niej pozostaje koncentrowanie się na rentowności działalności, utrzymaniu dyscypliny kosztowej i zachowaniu odpowiedniej płynności, „zatem wzrost prowadzony w sposób racjonalny i z dbałością o jakość wyniku”. I dodaje, że zamierza w tym roku wypłacić akcjonariuszom po 2,5 złotego na akcję, w sumie przeznaczy na ten cel 43,9 miliona złotych z zysku.