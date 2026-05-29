Irlandzki przewoźnik niskokosztowy zapowiedział, że od sezonu zimowego umieści na stałe dwa nowe samoloty w Modlinie, zwiększając tym samym liczbę swoich maszyn stacjonujących w tym porcie do ośmiu. Pozwoli mu to latać na 30 trasach, w tym na pięciu nowych. W efekcie w Modlinie zwiększy liczbę przewożonych pasażerów z 1,5 miliona do ponad 3,2 miliona.

Również w warszawskim porcie lotniczym im. Fryderyka Chopina Ryanair znacznie rozszerzy swój rozkład lotów na zimę 2026 roku, dodając siedem nowych tras, dzięki czemu jego sieć połączeń z tego lotniska wzrośnie do 16, a ruch pasażerski wzrośnie o ponad 50 procent, do 800 tysięcy osób rocznie.

Nowe kierunki lotów z Modlina to: Bratysława, Bristol, Manchester, Shannon i Zagrzeb. A z Warszawy: Bari, Bolonia, Katania, Liverpool, Neapol, Turyn i Wenecja.