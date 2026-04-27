57 procent właścicieli obiektów noclegowych wciąż ma co najmniej połowę wolnych miejsc na majówkę – wynika z badania portalu otoNoclegi.pl. 44 procent ankietowanych ocenia, że zainteresowanie rezerwacjami jest zdecydowanie mniejsze niż rok temu, a kolejne 16 procent uważa, że jest nieco mniejsze. Zaledwie co siódmy ankietowany zauważył większe lub nieznacznie większe zainteresowanie jego ofertą.

Reklama Reklama

– To wciąż dobry moment na rezerwację, szczególnie jeśli nie interesują nas najpopularniejsze ośrodki, jak Kazimierz Dolny, Szczawnica, Karpacz, Zakopane, Krynica Morska czy Międzyzdroje. Do tej pory ruch turystyczny rozkłada się mniej więcej po równo pomiędzy miejscowościami górskimi i nadmorskimi – komentuje dyrektor zarządzająca w otoNoclegi.pl Anna Kryjer, cytowana w komunikacie prasowym.

Ceny jak w 2025 roku

69 procent gospodarzy deklaruje, że nie zmieniło cen względem ubiegłego roku. 18 procent podwyższyło je nieznacznie, a tylko 3 procent mówi o wyraźnych podwyżkach. Na obniżenie ceny zdecydowało się niecałe 8 procent respondentów.

– Ceny i podwyżki to w tym sezonie trudny temat. Przy rosnących kosztach prowadzenia działalności naturalne byłoby podnoszenie stawek przynajmniej o poziom inflacji. Jednocześnie widać, że wiele tegorocznych zapytań dotyczy ofert tańszych niż rok temu. To sugeruje, że mimo prognoz o rosnącym zainteresowaniu wypoczynkiem nad polskim morzem sezon może być dla nas wymagający, szczególnie jeśli pogoda nie będzie sprzyjać – mówi właścicielka kwater prywatnych na półwyspie helskim, współpracująca z otoNoclegi.pl.

Goście rezerwują później i na krócej

Wyniki badania otoNoclegi.pl pokazują też, że zmienia się sposób planowania wyjazdów. Najsilniejszym trendem jest rezerwowanie w ostatniej chwili – wskazuje na niego 42 procent właścicieli. Częste są też rezerwacje krótszych pobytów (36 procent), co potwierdza, że w tym roku, także z uwagi na kalendarz, wielu turystów traktuje majówkę raczej jako okazję do krótkiego wypadu niż dłuższego urlopu.

– Z naszych badań wynika, że goście podchodzą do rezerwacji bardziej pragmatycznie i ostrożniej niż wcześniej. Coraz większe znaczenie mają cena i dokładne porównywanie ofert. 13 procent właścicieli obiektów wskazuje na większą wrażliwość gości na koszt pobytu, niemal tyle samo zauważa, że decyzja o wyborze noclegu zajmuje im więcej czasu – mówi Anna Kryjer.

Pogoda przesądzi o planach majówkowych

Największy wpływ na decyzje rezerwacyjne ma dziś pogoda – stwierdził co drugi respondent. Niewiele rzadziej gospodarze wskazywali na cenę noclegu (47 procent). Kolejne czynniki to lokalizacja (29 procent), standard obiektu (28 procent) i opinie innych gości (18 procent).

Według właścicielki obiektu noclegowego nad morzem goście szukają miejsc dogodnie położonych, najlepiej nad wodą, blisko dworca i centrum, ale jednocześnie cichych i kameralnych. Coraz większe znaczenie ma również możliwość przyjazdu ze zwierzęciem, która z wyjątku zmienia się w standard. Turyści zwracają też uwagę na praktyczne udogodnienia, takie jak pralka czy suszarka, szczególnie przy niepewnej pogodzie.

Rezerwacje na majówkę tradycyjnie dokonywane są bardzo późno, a z wyprzedzeniem robią je głównie stali goście, którzy wracają do ulubionych miejsc bez względu na zapowiadane warunki atmosferyczne.

– Największy boom na wyszukiwania noclegów na majówkę pojawił się w tym roku w kwietniu – na ten miesiąc przypadła ponad połowa wszystkich zapytań. Widać wyraźny schemat: styczeń był okresem bardzo ostrożnego planowania, w lutym zainteresowanie zaczęło lekko rosnąć, a w marcu pojawiła się pierwsza większa fala rezerwacyjna – opowiada ekspertka z serwisu otoNoclegi.pl.

– Zainteresowanie mniejsze niż rok temu to dobra wiadomość dla spóźnionych turystów. Tegoroczny weekend majowy może być okazją do zorganizowania wyjazdu po cenach z ubiegłego roku. W dodatku przy dużej dostępności noclegów w części obiektów goście nadal mają szansę porównać oferty i wybrać wariant najlepiej dopasowany do swoich oczekiwań – dodaje.

Badanie zostało przeprowadzone przez otoNoclegi.pl w kwietniu 2026 roku metodą ankiety internetowej wśród właścicieli obiektów noclegowych. Wzięło w nim udział 195 respondentów.