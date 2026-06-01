Członkowie zarządu wybrani zostali w konkursie. Jak czytamy w komunikacie, nowy zarząd ma czuwać nad realizacją celów strategicznych Grupy PHH, w tym optymalizacją aktywów, modernizowaniem hoteli i wzmacnianiem pozycji holdingu na rynku hotelarskim.

Rafał Szmytke w zarządzie spółki zasiada od połowy listopada ubiegłego roku. Przed objęciem funkcji w PHH był prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej (dwukrotnie). W swojej karierze zawodowej pełnił też stanowiska kierownicze w sektorze turystycznym, w tym między innymi w Polskim Holdingu Nieruchomości, i zasiadał w radach nadzorczych instytucji z tej branży. Pełnił również funkcję prorektora w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie. ​

Szmytke ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, podyplomowe studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia MBA w Rotterdam School of Management. ​

Monika Niewczas zawsze blisko inwestycji

Z kolei Monika Niewczas jest ekspertką w dziedzinie zarządzania projektami budowlanymi, rewitalizacyjnymi i inwestycyjnymi. Do momentu powołania do zarządu jako dyrektor Biura Realizacji Inwestycji w Polskim Holding Hotelowym, bezpośrednio nadzorowała modernizowanie obiektów z portfolio Grupy.

W kwietniu rada nadzorcza Polskiego Holdingu Hotelowego odwołała z zarządu i funkcji prezesa Rafała Kincera.

Przed rozpoczęciem pracy w PHH była związana z PKP Polskie Linie Kolejowe, pełniła funkcję członka zarządu i zajmowała funkcje dyrektorskie w Polskich Portach Lotniczych. Wcześniej przez lata odpowiadała za kluczowe inwestycje komercyjne i mieszkaniowe w Polskim Holdingu Nieruchomości.

Jest absolwentką Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego.

Polski Holding Hotelowy – drugi pod względem wielkości

PHH to spółka Skarbu Państwa. Grupa zarządza obecnie 48 hotelami i obiektami noclegowymi z liczbą niemal 5 tysięcy pokoi, co czyni ją drugą największą grupą hotelową w kraju i pierwszą z wyłącznie polskim kapitałem. Jej obiekty mieszczą się w dużych i mniejszych miastach, a także w turystycznych rejonach górskich i nadmorskich.

Grupa współpracuje – jako franczyzobiorca – z czołowymi światowymi sieciami hotelowymi, takimi jak Marriott International, Hilton International, Best Western Hotels&Resorts, InterContinental Hotels Group i Louvre Hotels Group.