Platforma do rezerwacji hoteli Travelist.pl przeanalizowała rezerwacje na zbliżający się długi weekend czerwcowy. Wypadające w czwartek, 4 czerwca, Boże Ciało pozwala zaplanować czterodniowy wyjazd z wykorzystaniem tylko jednego dnia urlopu.

– Na mniej niż dwa tygodnie przed długim weekendem czerwcowym zainteresowanie wyjazdami w Polsce pozostaje stabilne, choć dynamika różni się w zależności od regionu. Najmocniej rosną jeziora, które mają ponad 90 procent rezerwacji więcej względem zeszłego roku. Co ciekawe, coraz większą popularnością cieszą się również city breaki i wyjazdy uzdrowiskowe. Bałtyk pozostaje jednak liderem, z kolei góry zaliczyły niewielki spadek – mówi ekspertka Travelist.pl Eliza Maćkiewicz, cytowana w komunikacie prasowym.

Czerwcówka nad morzem

Popyt na wyjazdy nad Bałtyk jest stabilny – o około 1 procent większy niż rok temu. Na ten region przypada niemal połowa rezerwacji. Średnia cena noclegu dla dwóch osób w hotelu o standardzie 3-5* ze śniadaniem lub wyżywieniem wynosi obecnie około 600 złotych za noc, czyli o 4 procent mniej niż przed rokiem.

W Gdyni ceny zaczynają się od 500 złotych za noc dla pary i od 600 złotych dla rodziny 2+1, a w Jarosławcu odpowiednio od 460 i 580 złotych. Za nocleg w Grzybowie pary zapłacą od 660 złotych, a rodziny od 760 złotych, w Mielnie odpowiednio od 600 i 680 złotych, a w Łebie od 650 i 800 złotych.

Długi weekend w górach

Zainteresowanie wyjazdami na czerwcówkę w góry jest obecnie o 3 procent mniejsze niż przed rokiem, przy czym regiony górskie nadal skupiają jedną trzecią wszystkich rezerwacji. Średnia cena noclegu dla dwóch osób wynosi 600 złotych za noc, czyli o 10 procent więcej niż rok temu.

Jedną z tańszych propozycji jest Białka Tatrzańska, gdzie ceny zaczynają się od 400 złotych dla pary i od 450 złotych dla rodziny. W Świeradowie-Zdroju można znaleźć nocleg od 500 złotych dla pary i od 580 złotych dla rodziny, a w Lądku-Zdroju od 540 złotych dla pary i od 680 złotych dla rodziny. W Szklarskiej Porębie ceny zaczynają się od 650 złotych dla dwóch osób i od 850 złotych dla rodziny, a w Kościelisku odpowiednio od 570 i 650 złotych.

– Osoby, które dopiero teraz zaczynają planować czerwcówkę, nadal mają z czego wybierać, ale nie powinny odkładać decyzji zbyt długo, bo dostępność noclegów maleje. W obiektach górskich dostępnych pozostaje jedna trzecia pokojów, nad jeziorami i w miastach dostępność wynosi prawie 40 procent, a nad morzem 43 procent. Najbardziej ograniczony może być wybór hoteli rodzinnych, a także tych o rozbudowanej infrastrukturze rekreacyjno-rozrywkowej – wskazuje Eliza Maćkiewicz.

Jeziora czerwcowym szlagierem

Pozytywnym zaskoczeniem tegorocznej czerwcówki są jeziora – liczba rezerwacji w tym segmencie wzrosła o 90 procent, licząc rok do roku. Jednocześnie średnie ceny spadły najbardziej, bo o 14 procent. Nadal pozostają jednak najwyższe spośród analizowanych regionów – średnio 630 złotych za noc dla dwóch osób w hotelu 3-5* ze śniadaniem lub wyżywieniem.

Aktualnie wśród najtańszych dostępnych propozycji nad jeziorami wyróżnia się pomorska Koprzywnica, gdzie ceny zaczynają się od 350 złotych dla pary i od 400 złotych dla rodziny. W Koronowie (województwo kujawsko-pomorskie) ceny noclegów startują od 430 złotych dla pary i od 480 złotych dla rodziny, a w Olsztynie odpowiednio od 450 i od 500 złotych. Podobny poziom cen ma Giżycko. Z kolei w Straszynie w województwie pomorskim pary zapłacą za nocleg od 450 złotych, a rodziny od 550 złotych.

Analiza została przygotowana na podstawie danych rezerwacyjnych i ofert pobytowych dostępnych na Travelist.pl dla terminu 4-7 czerwca 2026 roku. Podane ceny obejmują koszt jednej doby hotelowej w obiektach o standardzie 3-5* lub równorzędnym, ze śniadaniem lub wyżywieniem, dla dwóch osób dorosłych i wariantu rodzinnego 2+1. Ceny i dostępność z 26 maja 2026 roku.

