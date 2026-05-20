W kwietniu frekwencję poniżej 30 procent zanotowało 9 procent hoteli, a powyżej 50 procent – 58 procent hoteli – wynika z najnowszego badania Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, dotyczącego sytuacji branży hotelarskiej. Obiekty z obłożeniem w przedziale 31-50 procent stanowiły jedną trzecią ogółu ankietowanych.

61 procent hoteli biznesowych uzyskało obłożenie powyżej połowy dostępnych miejsc. Obiektów z frekwencją poniżej 30 procent było 5 procent. Grupa środka z obłożeniem w przedziale 31-50 procent stanowiła 34 procent.

36 procent obiektów wypoczynkowych uzyskało obłożenie powyżej 50 procent. Hoteli z frekwencją poniżej 30 procent było 14 procent. Grupa środka z obłożeniem 31-50 procent stanowiła dokładnie połowę.

Wyniki lepsze niż w ubiegłym roku

Wskaźniki obłożenia były lepsze od uzyskanych rok temu, ale tym razem głównie dzięki wyraźnej poprawie w grupie obiektów wypoczynkowych. Ogółem 44 procent hoteli zanotowało wzrost frekwencji w stosunku do kwietnia ubiegłego roku, w tym 27 procent do 5 punktów procentowych. 42 procent hoteli pogorszyło obłożenie w stosunku do kwietnia ubiegłego roku, w tym najliczniejsza była grupa ze spadkiem do 5 punktów procentowych, stanowiąca jedną czwartą. Do tego 15 procent hoteli miało wyniki na tych samych poziomach co w zeszłym roku.

36 procent hoteli biznesowych poprawiło wskaźnik obłożenia względem kwietnia ubiegłego roku, w tym 24 procent do 5 punktów procentowych. 47 procent hoteli zanotowało obniżenie, w tym 27 procent do 5 punktów procentowych. 18 procent obiektów utrzymało obłożenie na tym samym poziomie.

Dokładnie połowa obiektów wypoczynkowych poprawiła wskaźnik obłożenia w stosunku do kwietnia ubiegłego roku, w tym najliczniejsza grupa, 36 procent, zanotowała wzrost do 5 punktów procentowych. 36 procent obiektów pogorszyło obłożenie, w tym 18 procent zanotowało spadek do 5 punktów procentowych.

Ceny lekko w górę

W kwietniu średnie ceny rosły rok do roku, w tempie większym niż w poprzednim okresie. Odpowiedzi wskazują, że 62 procent hoteli podniosło ceny względem kwietnia 2025 roku, w tym połowa odnotowała wzrost do 10 punktów procentowych.

38 procent hoteli miało ceny na poziomie z zeszłego roku lub niższe, w tym 24 procent utrzymało te same ceny, a 12 procent obniżyło je do 10 procent.

Optymistyczne perspektywy na maj

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na maj są zdecydowanie bardziej optymistyczne niż miesiąc temu dla kwietnia. 10 procent całej grupy ankietowanych hoteli wykazuje aktualną frekwencję (w dniu udziału w badaniu) poniżej 30 procent. Obłożenie powyżej 50 procent ma 54 procent obiektów.

8 procent hoteli biznesowych nie przekracza frekwencji 30 procent, a wypełnionych w połowie lub więcej jest 45 procent. Grupa środka z obłożeniem 31-50 procent stanowi 47 procent.

Wskaźniki aktualnego obłożenia obiektów wypoczynkowych to 41 procent zapełnionych w więcej niż połowie i 9 procent z obłożeniem nieprzekraczającym 30 procent. Najliczniejsza jest grupa środka z obłożeniem 31-50 procent stanowiąca dokładnie połowę.

Majówka 2026 – pozytywny wynik, pomogła pogoda

Weekend majowy (1-3 maja) przyniósł wyjątkowo dobre rezultaty. Spośród wszystkich badanych hoteli tylko 4 procent nie przekroczyło obłożenia 30 procent. Do tego należy dodać 16 procent obiektów, które w ogóle nie sprzedawały oferty na ten okres. Obiektów, które uzyskały frekwencję powyżej 50 procent było 76 procent, w tym 57 procent wypełniło się więcej niż w 70 procentach, a jedna trzecia osiągnęła frekwencję powyżej 90 procent. Wyniki były znacznie lepsze niż rok temu.

Hotele biznesowe uzyskały w okresie majówki dobre wyniki. 29 procent nie sprzedawało oferty, a obłożenie poniżej 30 procent zanotowało tylko 5 procent obiektów. Hoteli zapełnionych w więcej niż połowie było 57 procent, w tym 37 procent miało obłożenie powyżej 70 procent.

Obiekty wypoczynkowe zanotowały oczywiście wyraźnie lepsze wyniki. Tylko 9 procent nie sprzedawało oferty, nie było natomiast obiektów, których obłożenie wyniosło nie tylko poniżej 30 procent, ale nawet poniżej 60 procent. Obiektów zapełnionych w powyżej 70 procentach było 73 procent, a 46 procent osiągnęło frekwencję powyżej 90 procent.

Boże Ciało 2026 – ostrożny optymizm

Długi weekend związany ze świętem Bożego Ciała (4-7 czerwca) zapowiada się słabiej zarówno w porównaniu z tegoroczną majówką jak i tym samym okresem rok temu.

Niemal 17 procent hoteli uczestniczących w ankiecie ma aktualnie obłożenie poniżej 30 procent. Do tego należy dodać grupę 22 procent obiektów, które nie sprzedają oferty specjalnej w tym okresie. Hoteli wypełnionych więcej niż w połowie jest 41 procent.

Hotele biznesowe wypadają słabiej niż wypoczynkowe. Dwie piąte nie sprzedają oferty, a obłożenie poniżej 30 procent notuje 11 procent obiektów. Najliczniejsza jest grupa środka z obłożeniem 31-50 procent, stanowiąca 27 procent.

9 procent hoteli wypoczynkowych nie sprzedaje oferty, a 14 procent ma aktualne obłożenie poniżej 30 procent. 55 procent jest zapełnione więcej niż w połowie.

W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP od 5 do 12 maja 2026 roku wzięły udział 143 hotele we wszystkich województwach. 76 procent z nich to hotele miejskie, 38 procent sieciowe, 43 procent biznesowe, 16 procent wypoczynkowe, a 41 procent łączące profil biznesowy z turystycznym. Większość obiektów (77 procent) ma nie więcej niż 150 pokojów, 52 procent ma mniej niż 100 (średnio 112). 86 procent hoteli to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.