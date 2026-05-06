Malta porządkuje przepisy dla hoteli i najmu krótkoterminowego
Nowe przepisy, ogłoszone przez wicepremiera i ministra turystyki Iana Borga, obejmują wszystkie formy zakwaterowania: od hoteli i pensjonatów po apartamenty wynajmowane turystom – podaje w informacji prasowej warszawskie biuro Maltańskiej Organizacji Turystycznej.
Regulacje wprowadzone w ramach „Malta Travel and Tourism Services Act” zastępują dotychczasowe, rozproszone przepisy i porządkują ramy prawne dla całego sektora.
Celem zmian jest podniesienie jakości oferty turystycznej i lepsze uwzględnienie potrzeb lokalnych społeczności. Jak podkreślają władze, turystyka pozostaje jednym z filarów gospodarki Malty, jednak jej dalszy rozwój ma opierać się na wartości oferowanych usług, a nie wyłącznie na liczbie odwiedzających.
Wśród nowych zasad znalazły się między innymi wytyczne dotyczące inwestycji hotelowych. Maltańska Organizacja Turystyczna nie będzie rozpatrywać projektów, które przekraczają dopuszczalne limity wysokości określone w lokalnych planach zagospodarowania.
Ponadto nowe inwestycje noclegowe będą analizowane pod kątem skali i oferowanego standardu. Nie będą rozpatrywane projekty hoteli liczących ponad 200 pokojów ani obiektów w kategorii poniżej trzech gwiazdek.
W wypadku pensjonatów (do maksymalnie 20 pokojów) kluczowe znaczenie ma ich lokalizacja. Będą one dopuszczane do realizacji wyłącznie na obszarach ochrony urbanistycznej, budynkach zabytkowych lub obiektach o szczególnych walorach architektonicznych – pod warunkiem zachowania ich charakteru.
Zmiany obejmują także najem krótkoterminowy, który w ostatnich latach dynamicznie się rozwijał. Operatorzy takich obiektów zostaną zobowiązani między innymi do umieszczenia przy wejściu informacji z numerem licencji i danymi kontaktowymi osoby dostępnej przez całą dobę, wdrożenia planu zarządzania odpadami, przekazania odpowiednich informacji administratorom budynków w wypadku nieruchomości we wspólnotach.
Wprowadzone regulacje przewidują również konsekwencje dla podmiotów działających bez wymaganych zezwoleń. Brak ważnej licencji ma skutkować trzyletnim zakazem prowadzenia działalności.
Nowe przepisy wspierają także rozwój turystyki kulturowej. Wprowadzono między innymi oznaczenia „heritage” (dla obiektów noclegowych w budynkach o wartości historycznej) i model „diffuso”, umożliwiający prowadzenie działalności hotelowej w kilku odrestaurowanych obiektach w jednej lokalizacji. Pierwszy raz w przepisach pojawiają się również formalne kategorie „boutique” oraz „luxury boutique”, co ma sprzyjać dalszemu rozwojowi segmentu premium.
Uporządkowanie regulacji jest odpowiedzią na wyzwania towarzyszące rozwojowi turystyki, w tym jej wpływ na lokalną infrastrukturę czy komfort życia mieszkańców.
