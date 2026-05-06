Nowe przepisy, ogłoszone przez wicepremiera i ministra turystyki Iana Borga, obejmują wszystkie formy zakwaterowania: od hoteli i pensjonatów po apartamenty wynajmowane turystom – podaje w informacji prasowej warszawskie biuro Maltańskiej Organizacji Turystycznej.

Regulacje wprowadzone w ramach „Malta Travel and Tourism Services Act” zastępują dotychczasowe, rozproszone przepisy i porządkują ramy prawne dla całego sektora.

Jakość zamiast ilości

Celem zmian jest podniesienie jakości oferty turystycznej i lepsze uwzględnienie potrzeb lokalnych społeczności. Jak podkreślają władze, turystyka pozostaje jednym z filarów gospodarki Malty, jednak jej dalszy rozwój ma opierać się na wartości oferowanych usług, a nie wyłącznie na liczbie odwiedzających.

Wśród nowych zasad znalazły się między innymi wytyczne dotyczące inwestycji hotelowych. Maltańska Organizacja Turystyczna nie będzie rozpatrywać projektów, które przekraczają dopuszczalne limity wysokości określone w lokalnych planach zagospodarowania.

Ponadto nowe inwestycje noclegowe będą analizowane pod kątem skali i oferowanego standardu. Nie będą rozpatrywane projekty hoteli liczących ponad 200 pokojów ani obiektów w kategorii poniżej trzech gwiazdek.

W wypadku pensjonatów (do maksymalnie 20 pokojów) kluczowe znaczenie ma ich lokalizacja. Będą one dopuszczane do realizacji wyłącznie na obszarach ochrony urbanistycznej, budynkach zabytkowych lub obiektach o szczególnych walorach architektonicznych – pod warunkiem zachowania ich charakteru.

Zmiany obejmują także najem krótkoterminowy, który w ostatnich latach dynamicznie się rozwijał. Operatorzy takich obiektów zostaną zobowiązani między innymi do umieszczenia przy wejściu informacji z numerem licencji i danymi kontaktowymi osoby dostępnej przez całą dobę, wdrożenia planu zarządzania odpadami, przekazania odpowiednich informacji administratorom budynków w wypadku nieruchomości we wspólnotach.

Wprowadzone regulacje przewidują również konsekwencje dla podmiotów działających bez wymaganych zezwoleń. Brak ważnej licencji ma skutkować trzyletnim zakazem prowadzenia działalności.

Wsparcie dla turystyki kulturowej i premium

Nowe przepisy wspierają także rozwój turystyki kulturowej. Wprowadzono między innymi oznaczenia „heritage” (dla obiektów noclegowych w budynkach o wartości historycznej) i model „diffuso”, umożliwiający prowadzenie działalności hotelowej w kilku odrestaurowanych obiektach w jednej lokalizacji. Pierwszy raz w przepisach pojawiają się również formalne kategorie „boutique” oraz „luxury boutique”, co ma sprzyjać dalszemu rozwojowi segmentu premium.

Uporządkowanie regulacji jest odpowiedzią na wyzwania towarzyszące rozwojowi turystyki, w tym jej wpływ na lokalną infrastrukturę czy komfort życia mieszkańców.