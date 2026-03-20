Polacy liderami rankingów turystycznych dwóch śródziemnomorskich wysp

W styczniu 2026 roku Maltę odwiedziło ponad 44,1 tysięcy turystów z Polski, czyli o 43,2 procent więcej w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej – podaje w komunikacie Maltańska Organizacja Turystyczna (Malta Tourism Authority).

Wynik ten zapewnił Polakom pierwsze miejsce wśród europejskich nacji odwiedzających Maltę. Warto przypomnieć, że byli oni liderami także w styczniu 2025 roku. Na kolejnych pozycjach uplasowali się goście z Wielkiej Brytanii (40,7 tysiąca) i Włoch (31,6 tysiąca).

Polska od dłuższego czasu jest jednym z najszybciej rosnących rynków źródłowych Malty. Szczególnie widoczny jest wzrost liczby przyjazdów w miesiącach jesienno-zimowych i w długie weekendy.

W ubiegłym roku Maltę odwiedziło 386,6 tysiąca polskich turystów, czyli o 46 procent więcej niż rok wcześniej. Byli trzecią najliczniejszą nacją, po Brytyjczykach i Włochach, stanowiąc niemal 10 procent ogółu zagranicznych turystów na Malcie.

– Prognozy na 2026 rok pozostają bardzo optymistyczne. Jesteśmy przekonani, że w tym roku odnotujemy dwucyfrowy wzrost liczby turystów z Polski. Na tym etapie trudno jednak określić, czy będzie on bliższy 20 procentom czy raczej 40 procentom. W dużej mierze będzie to zależało od liczby połączeń oferowanych przez przewoźników na trasach między Polską a Maltą – mówi dyrektor warszawskiego biura Maltańskiej Organizacji Turystycznej John Mary Attard, cytowany w komunikacie.