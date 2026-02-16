Malta przyjęła rekordową liczbę 4 milionów turystów. Awans Polski na podium

Malta, panorama Valletty
Najnowsze dane potwierdzają, że Malta znajduje się na fali wznoszącej. Zamknięcie roku 2025 liczbą ponad 4 milionów turystów, czyli prawie o 13 procent więcej niż w roku 2024, oznacza przekroczenie kolejnej bariery – informuje Maltańska Organizacja Turystyczna (MOT).
Goście wydali 3,9 miliarda euro, co z kolei dało wzrost o ponad 18 procent. Średnio zagraniczny turysta zostawił 971 euro.
Szczególnie wzrósł ruch z Polski. Maltańska Organizacja Turystyczna szacowała na początku sezonu, że będzie to około 300 tysięcy podróżnych, tymczasem “rzeczywistość przerosła najśmielsze oczekiwania”, bo Maltę odwiedziło 386,6 tysiąca gości z Polaki, co oznaczało dynamikę wzrostu w wysokości 46 procent, porównując rok do roku.
Jak wylicza organizacja, goście z Polski wsparli gospodarkę maltańską kwotą 290 milionów euro, o 45 procent większą niż w 2024 roku. Udział polskiego rynku w sektorze turystyki maltańskiej wzrósł o 2,2 procent.
Dzięki tak dobremu wynikowi, Polska awansowała na trzecie miejsce wśród europejskich rynków źródłowych, ustępując jedynie Wielkiej Brytanii i Włochom.
– To prawdziwa transformacja postrzegania Malty w Polsce. Polska stała się jednym z trzech filarów naszej turystyki – wyjaśnia cytowany w komunikacie John Mary Attard, dyrektor regionalnego biura Maltańskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie. – Duża częstotliwość lotów w ciągu tygodnia, bez względu na porę roku i fakt, że Malta stała się dla Polaków naturalnym kierunkiem całorocznym, przyniosły historyczne owoce.
Jak podaje Maltańska Organizacja Turystyczna, od kwietnia 2025 roku LOT oferuje cztery całoroczne rejsy na Maltę tygodniowo, Ryanair włączył do rozkładu loty z Rzeszowa, a Wizz Air rozszerzył ofertę o bezpośrednie rejsy z Modlina.
„W tym roku Malta stawia na turystykę doświadczeń i jakościową. Priorytetem pozostaje sektor MICE i turystyka biznesowa, przyciągająca klientów o wysokiej sile nabywczej. Archipelag rozwija też niszowe trendy, takie jak runcation (łączenie aktywności na świeżym powietrzu z podziwianiem piękna natury) i nurkowanie – gdzie wyspa Gozo niezmiennie pozostaje w top europejskich miejsc”.
Kalendarz wydarzeń na rok 2026 opiera się na „premierach prestiżowych atrakcji dla podróżnych” i „wydarzeniach o randze globalnej dla samej branży”.
Według MOT, najważniejszym wydarzeniem dla pasjonatów historii będzie otwarcie Parku Archeologicznego Xrobb l-Għaġin. „To nowe miejsce na mapie prehistorycznych skarbów Malty, które dołączy do listy najchętniej odwiedzanych atrakcji – obok słynnych świątyń Ħaġar Qim i Ggantija”. Ofertę kulturalną wzbogaci też otwarcie Muzeum Morskiego w Birgu i Willi Guardamangia – dawnej letniej rezydencji królowej Elżbiety II.
Z kolei już w marcu odbędzie się drugie Malta Biennale, międzynarodowy przegląd sztuki współczesnej, który przyciągnął w zeszłym roku 250 tysięcy gości. „W tegorocznym programie przewidziano silną reprezentację Polski”.
W obszarze biznesowym Malta będzie pełnić rolę gospodarza tegorocznej edycji World Tourism and Travel Council Global Summit. Jesienią stolica tego wyspiarskiego kraju, Valletta, stanie się centrum światowego dialogu o przyszłości sektora, goszcząc najważniejsze i najbardziej wpływowe osoby w branży turystycznej na świecie.
– Nasza strategia na rok 2026 jest jasna – utrzymujemy pozycję destynacji całorocznej, ale kładziemy jeszcze większy nacisk na unikatowe dziedzictwo i kulturę. Malta to już nie tylko „słońce i morze”, to klimat i dziedzictwo, który Polacy pokochali bezgranicznie – twierdzi w podsumowaniu John Mary Attard.
