Malta przyjęła rekordową liczbę 4 milionów turystów. Awans Polski na podium

Najnowsze dane potwierdzają, że Malta znajduje się na fali wznoszącej. Zamknięcie roku 2025 liczbą ponad 4 milionów turystów, czyli prawie o 13 procent więcej niż w roku 2024, oznacza przekroczenie kolejnej bariery – informuje Maltańska Organizacja Turystyczna (MOT).

Goście wydali 3,9 miliarda euro, co z kolei dało wzrost o ponad 18 procent. Średnio zagraniczny turysta zostawił 971 euro.

Szczególnie wzrósł ruch z Polski. Maltańska Organizacja Turystyczna szacowała na początku sezonu, że będzie to około 300 tysięcy podróżnych, tymczasem “rzeczywistość przerosła najśmielsze oczekiwania”, bo Maltę odwiedziło 386,6 tysiąca gości z Polaki, co oznaczało dynamikę wzrostu w wysokości 46 procent, porównując rok do roku.

Jak wylicza organizacja, goście z Polski wsparli gospodarkę maltańską kwotą 290 milionów euro, o 45 procent większą niż w 2024 roku. Udział polskiego rynku w sektorze turystyki maltańskiej wzrósł o 2,2 procent.

Polacy na podium turystyki maltańskiej

Dzięki tak dobremu wynikowi, Polska awansowała na trzecie miejsce wśród europejskich rynków źródłowych, ustępując jedynie Wielkiej Brytanii i Włochom.