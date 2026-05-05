Choć związek zawodowy wywiera coraz większą presję na pracodawców, a właściwie reprezentującą ich organizację branży turystycznej i hotelarskiej NHO Reiseliv, brak zdecydowanych rozstrzygnięć powoduje, że akcja protestacyjna się przedłuża i rozszerza. O ile w początkowej fazie dotyczyła pracowników z Bergen i Oslo, o tyle 3 maja objęła kolejne miasta, jak Sandefjord, Trondheim i Tromsø, a także archipelag Lofotów. Do protestujących dołączyło wówczas ponad tysiąc pracowników z niemal stu firm działających w branży turystycznej, a 9 maja do strajku ma dołączyć kolejnych 300 protestujących ze 130 firm, co zwiększy liczbę strajkujących do 3,8 tysięcy z niemal 300 firm.
Brak porozumienia między pracownikami i pracodawcami przed sezonem letnim, ma wpływ już teraz na lokalny rynek turystyczny. Jedna z największych sieci hotelowych w kraju: Thon Hotels (operująca również w pozostałych krajach skandynawskich), informując klientów o strajku, zwraca uwagę, że niektóre hotele w sieci i wybrane usługi w hotelach (restauracje obsługują mniejszą niż zwykle liczbę gości; nie są przyjmowane nowe zlecenia na obsługę wydarzeń biznesowych) mogą być tymczasowo ograniczone lub niedostępne.
„W Thon Hotels dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jak najsprawniejsze funkcjonowanie naszych hoteli w trakcie strajku (…). Jeśli sytuacja ulegnie zmianie i hotel, w którym się zatrzymasz, będzie musiał zostać całkowicie lub częściowo zamknięty, skontaktujemy się z Tobą bezpośrednio. Jeśli nie skontaktujemy się z Tobą, Twój pobyt lub konferencja mogą odbyć się zgodnie z planem” – instruuje Thon Hotels na swojej stronie w internecie.
Jak donosi Polska Agencja Prasowa, powołując się na dziennik "VG", strajk oddziałuje już nie tylko na sektor turystyczny. Przyłączenie się do niego pracowników kantyn, firm cateringowych i podmiotów świadczących usługi noclegowe i żywieniowe przy dużych zakładach zaczyna wpływać również na poszczególne sektory przemysłowe, co – w najbardziej pesymistycznym scenariuszu – może doprowadzić nawet do wstrzymania produkcji w tych zakładach.
