Google rozszerza funkcjonalność swoich narzędzi turystycznych, umożliwiając śledzenie cen nie tylko kategorii obiektów noclegowych, ale i konkretnych hoteli – donosi portal Euronews. Nowa możliwość pozwala użytkownikom monitorować zmiany stawek wybranego obiektu i wskazanych dat planowanego pobytu. Powiadomienia o wahaniach cen trafiają bezpośrednio do skrzynki poczty elektronicznej zainteresowanego.

Dotychczas, w ramach Google Flights, podróżni mogli obserwować ceny połączeń lotniczych, a od 2025 roku także wybranych grup hoteli spełniających określone kryteria, takie jak standard, udogodnienia i zakładany budżet. Najnowsza aktualizacja idzie o krok dalej - odpowiada na potrzebę precyzyjnego planowania i rezerwowania konkretnego obiektu.

Google poinformuje cię alertem o cenie wybranego przez ciebie hotelu

Aby skorzystać z funkcji, użytkownik wyszukuje wybrany hotel, wskazuje daty podróży i aktywuje alert cenowy. Rozwiązanie wpisuje się w rosnący trend personalizacji ofert i zwiększania transparentności cen w turystyce.

Rozbudowie ulega także sekcja Google Flights Deals, uruchomiona w 2025 roku, wykorzystująca sztuczną inteligencję do wyszukiwania okazji dla osób które mogą elastycznie reagować jeśli chodzi o kierunek i termin podróży. Narzędzie analizuje preferencje – między innymi długość pobytu, zakładany budżet i typ wyjazdu, i proponuje dopasowane kierunki, jak np. Walencja, Kraków czy Hamburg.

Nowe funkcje wzmacniają pozycję Google jako jednego z kluczowych graczy w cyfrowym ekosystemie planowania podróży, jednocześnie zwiększając konkurencję w sprzedawaniu noclegów i biletów lotniczych - zauważa Euronews.