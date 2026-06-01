Walne zgromadzenie członków Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations, ECTAA), które odbyło się 28 maja w Pradze, wybrało zarząd na lata 2026-2028.

Reklama Reklama

Funkcję prezesa objęła Heli Mäki-Fränti, dyrektor zarządzająca Stowarzyszenia Fińskiej Branży Turystycznej SMAL (zastąpiła Holendra Franka Oostdama, który kierował ECTAA przez ostatnie cztery lata), wiceprezesa – Marios Kammenos z Grecji, członków – Gabriele Milani z Włoch, Daniela Stoeva z Bułgarii, Frank Radstake z Holandii i Paweł Niewiadomski, a skarbnika – Jan van Steen z Belgii.

Wieloletnia obecność Polaka we władzach ECTAA

Paweł Niewiadomski zasiada we władzach ECTAA nieprzerwanie od 2014 roku. W tym czasie pełnił różne funkcje: najpierw członka zarządu, potem wiceprezesa (2016-2018), a następnie prezesa (2018–2022 – dwie kadencje). Po zakończeniu prezesury był ponownie wybierany do zarządu w 2022 i 2024 roku.

ECTAA została założona w 1961 roku. Zrzesza narodowe organizacje przedsiębiorców turystycznych z państw członkowskich Unii Europejskiej, a także z Norwegii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Tunezji, Malezji i Izraela. PIT jest jedyną polską organizacją w ECTAA.

ECTAA jest uznawana za głównego reprezentanta touroperatorów i agentów turystycznych w Brukseli, a także konsultanta w zakresie unijnego prawa dotyczącego ich działalności.