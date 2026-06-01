Prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski (drugi z prawej) przez kolejną kadencję będzie sprawował funkcję członka zarządu ECTAA
Walne zgromadzenie członków Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations, ECTAA), które odbyło się 28 maja w Pradze, wybrało zarząd na lata 2026-2028.
Funkcję prezesa objęła Heli Mäki-Fränti, dyrektor zarządzająca Stowarzyszenia Fińskiej Branży Turystycznej SMAL (zastąpiła Holendra Franka Oostdama, który kierował ECTAA przez ostatnie cztery lata), wiceprezesa – Marios Kammenos z Grecji, członków – Gabriele Milani z Włoch, Daniela Stoeva z Bułgarii, Frank Radstake z Holandii i Paweł Niewiadomski, a skarbnika – Jan van Steen z Belgii.
Strategia turystyki przyjazdowej i wyjazdowej, zarządzanie kryzysowe w czasie wojny na Bliskim Wschodzie, zabiegi w sprawach nowych rozwiązań prawn...
Paweł Niewiadomski zasiada we władzach ECTAA nieprzerwanie od 2014 roku. W tym czasie pełnił różne funkcje: najpierw członka zarządu, potem wiceprezesa (2016-2018), a następnie prezesa (2018–2022 – dwie kadencje). Po zakończeniu prezesury był ponownie wybierany do zarządu w 2022 i 2024 roku.
ECTAA została założona w 1961 roku. Zrzesza narodowe organizacje przedsiębiorców turystycznych z państw członkowskich Unii Europejskiej, a także z Norwegii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Tunezji, Malezji i Izraela. PIT jest jedyną polską organizacją w ECTAA.
ECTAA jest uznawana za głównego reprezentanta touroperatorów i agentów turystycznych w Brukseli, a także konsultanta w zakresie unijnego prawa dotyczącego ich działalności.
