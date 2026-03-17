Paweł Niewiadomski: Rząd pomógł, ale to biura podróży przywiozły z Bliskiego Wschodu najwięcej Polaków

Gościem najnowszego podcastu z cyklu „Rozmów o turystyce” był Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki, członek władz Europejskiego Związku Biur Podróży ECTAA, a ostatnio także członek specjalnego zespołu powołanego przez premiera Donalda Tuska do koordynowania akcji sprowadzenia do kraju polskich turystów, którym wypoczynek i powrót przerwał wybuch wojny w rejonie Zatoki Perskiej.

Publikacja: 17.03.2026 13:15

Filip Frydrykiewicz

Niewiadomski pytany o pracę w tym zespole przyznał, że było to dobre doświadczenie. Zarazem poproszony o podzielenie się wnioskami z całej akcji wskazał na niedoskonałości internetowego systemu Odyseusz, służącego do rejestrowania Polaków przebywających za granicą i utrzymywania z nimi kontaktów. Jego zdaniem zabrakło też spójnych komunikatów o sytuacji Polaków i prowadzonej akcji, co prowadziło do sytuacji, w której opinia publiczna mogła odnieść wrażenie, że wszystkich Polaków sprowadzała do kraju administracja rządowa, wysyłając po nich samoloty. Tymczasem powrót największej grupy turystów, bo ponad ośmiu tysięcy z czternastu tysięcy, przeprowadziły i opłaciły biura podróży.

Czytaj więcej

wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś
Nowe Trendy
Raś: Opłata turystyczna? Nie będzie o nią sporów, bo znalazłem złoty środek

Przy tej okazji jeszcze raz potwierdziło się, że turyści, którzy wykupili pakiety u organizatorów turystyki byli pod lepszą opieką i mieli zapewnione usługi, na jakie nie mogli liczyć podróżni indywidualni. Na drugim biegunie znaleźli się pasażerowie linii lotniczych. Mimo że ci przewoźnicy zobowiązani są w nadzwyczajnych sytuacjach zadbać o klientów, którym sprzedali bilety, nie zawsze wywiązywali się ze swoich obowiązków.

Nie wiadomo, jak długo potrwa konflikt na Bliskim Wschodzie, ale wyłączenie tamtejszych krajów jako kierunków turystycznych, nie powoduje w działalności biur podróży, które mają zdywersyfikowaną ofertę bezradności. Nadal oferują one wiele możliwości wyjazdów. Prawdopodobnie więcej ich klientów będzie się teraz decydować na inne wakacyjne kierunki, jak Hiszpania z Wyspami Kanaryjskimi, Włochy, a także Egipt, Turcja i Cypr. Te trzy ostatnie kraje były początkowo wymieniane w mediach jako niebezpieczne w związku z wybuchem wojny Izraela i Stanów Zjednoczonych z Iranem, ale na szczęście – jak zauważył Niewiadomski – Ministerstwo Spraw Zagranicznych szybko sprostowało tę wiadomość, zapewniając, że w tych krajach polscy turyści mogą bezpiecznie wypoczywać.

Czytaj więcej

Maciej Szczechura, prezes biura podróży Rainbow
Biura Podróży
Maciej Szczechura: Co roku Rainbow rośnie dwucyfrowo, teraz też jesteśmy na tej ścieżce
Gość wspomniał też, że choć biura podróży ponoszą duże koszty sytuacji kryzysowej, bo nie tylko musiały sprowadzać klientów z zagranicy, ale też borykają się z problemem oddawania zaliczek klientom za imprezy, które nie dojdą do skutku, a także z wyższymi kosztami paliwa i osłabienia złotego, powinny wyjść z tych opresji obronną ręką. Temu służą pożyczki, jakich udziela im Turystyczny Fundusz Pomocowy, a w przyszłości też może przyczynić się do tego powrót do rozliczania się z klientami z użyciem voucherów. Wkrótce ruszy w Sejmie procedura legislacyjna, dzięki której vouchery staną się pełnoprawnym narzędziem takich rozliczeń.

Na koniec Niewiadomski przyznał też, że najnowsza inicjatywa Komisji Europejskiej zmienienia dyrektywy o imprezach turystycznych, która stawia ochronę klientów ponad interesy touroperatorów, nie sprzyja rynkowi pakietowanych imprez turystycznych, a co za tym idzie w konsekwencji może prowadzić do osłabienia praw konsumentów.

Powiązane

Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Ponad 1250 klientów biura podróży Exim Tours bezpiecznie wróciło do Polski
Biura Podróży
Ponad 1250 klientów biura podróży Exim Tours bezpiecznie wróciło do Polski
W ubiegłym roku Niemcy wydali na rejsy morskie i rzeczne łącznie około 6,7 miliarda euro
Biura Podróży
Niemcy w podróży. Rekordowe wydatki, więcej wycieczek lotniczych i rejsów
Nie przestają rosnąć ceny wakacji. Już 350 złotych na jednego turystę
Biura Podróży
Nie przestają rosnąć ceny wakacji. Już 350 złotych na jednego turystę
Unia Europejska wzmacnia prawa klientów biur podróży. Nowe zasady imprez turystycznych
Biura Podróży
Unia Europejska wzmacnia prawa klientów biur podróży. Nowe zasady imprez turystycznych
Minister przekonał kolegów posłów, że warto szybko pomóc biurom podróży, uchwalając voucher
Biura Podróży
Voucher zamiast gotówki w biurach podróży. „Wracamy do sprawdzonego narzędzia”
Członkowie podkomisji stałej ds. turystyki w Sejmie chcieli usłyszeć od wiceministra Ireneusza Rasia
Biura Podróży
Raś: Do kraju wróciło 12 tysięcy turystów. Teraz kolej na pomoc dla biur podróży
W poniedzielk odbyło się forum poświęcone sytuacji na rynku zorganizowanych wyjazdów incentive trave
Biura Podróży
Branża incentive travel: W obliczu kryzysu potrzebne są współpraca i rzetelna informacja
