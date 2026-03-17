Kryzys na Bliskim Wschodzie. MSiT zapowiada vouchery i przedłużenia wsparcia z TFP

Prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Małgorzata Ślepowrońska poinformowała, że dotychczas złożono wnioski o wsparcie z funduszu pomocowego na kwotę około 23 milionów złotych.

Ponad 14 tysięcy Polaków wróciło do kraju w ramach akcji ewakuacyjnej

Druga część spotkania poświęcona była podsumowaniu operacji ewakuacyjnej. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki poinformował, że od 1 do 16 marca w ramach 82 rejsów do Polski wróciło łącznie 14 673 obywateli RP, w tym ponad 12 tysięcy z Bliskiego Wschodu.

– Celem dzisiejszego spotkania jest analiza wszystkiego, co się wydarzyło, bo myślę, że dużo nas ta sytuacja nauczyła. Chciałem bardzo podziękować przedstawicielom branży turystycznej, bo trzeba powiedzieć, że tak sprawne działania, jeżeli chodzi o ewakuację naszych turystów z miejsc zagrożonych, to sytuacja bezprecedensowa – powiedział Jakub Rutnicki, cytowany w rządowym serwisie gov.pl.

Zrealizowano między innymi loty specjalne z wykorzystaniem samolotów Sił Powietrznych RP i LOT-u, a także operacje w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności i programu rescEU. W działania zaangażowane były również linie czarterowe, w tym Enter Air, oraz przewoźnicy arabscy.

Sam LOT zorganizował 18 rejsów ewakuacyjnych dla Polaków. W ramach mechanizmu europejskiego pomógł również w powrocie obywatelom innych państw, między innymi Rumunii.

– Większość turystów wróciła bezpiecznie lotami komercyjnymi. Dziękuję Ministerstwu Spraw Zagranicznych i służbom konsularnym za wsparcie. Na dziś sytuacja polskich turystów jest już wyjaśniona – choć jeszcze dwa tygodnie temu nie było pewne, w jakim kierunku się rozwinie – dodał Rutnicki.