Kryzys na Bliskim Wschodzie. MSiT zapowiada vouchery i przedłużenia wsparcia z TFP

W Ministerstwie Sportu i Turystyki odbyło się dziś spotkanie przedstawicieli tego resortu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polskiej Organizacji Turystycznej i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z branżą turystyczną, którą reprezentowały zarząd Polskiej Izby Turystyki, biura podróży Itaka, Rainbow i EXIM tours, a także LOT.
Celem było omówienie działań wspierających turystykę (w związku z obecną sytuacją geopolityczną) i podsumowanie ewakuacji polskich turystów z Bliskiego Wschodu.
W pierwszej części spotkania sekretarz stanu w MSiT Ireneusz Raś przedstawił planowane instrumenty wsparcia dla branży turystycznej, w tym:
• wprowadzenie voucherów umożliwiających zmianę terminu imprezy turystycznej zamiast jej odwołania,
• przedłużenie wsparcia z Turystycznego Funduszu Pomocowego (TFP),
• analizę możliwości wykorzystania TFP do finansowania przyszłych operacji ewakuacyjnych i uruchomienia pożyczek na organizację powrotów w sytuacjach nadzwyczajnych,
• program wsparcia dochodowego dla turystów podróżujących po Polsce (czeki na usługi hotelarskie w okresie od września do grudnia, budżet 12 milionów złotych), adresowany między innymi do seniorów i rodzin wielodzietnych oraz regionów dotkniętych spadkiem ruchu,
• programy promocyjne wspierające turystykę incentive i turystykę przyjazdową w Polsce w 2026 roku,
• wypracowanie spójnego standardu komunikacji kryzysowej i nową odsłonę portalu turystykabezryzyka.gov.pl.
Jeśli wszystko pójdzie po myśli wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia, do rozliczeń między biurami podróży i ich klientami, wrócą voucher...
Prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Małgorzata Ślepowrońska poinformowała, że dotychczas złożono wnioski o wsparcie z funduszu pomocowego na kwotę około 23 milionów złotych.
Druga część spotkania poświęcona była podsumowaniu operacji ewakuacyjnej. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki poinformował, że od 1 do 16 marca w ramach 82 rejsów do Polski wróciło łącznie 14 673 obywateli RP, w tym ponad 12 tysięcy z Bliskiego Wschodu.
– Celem dzisiejszego spotkania jest analiza wszystkiego, co się wydarzyło, bo myślę, że dużo nas ta sytuacja nauczyła. Chciałem bardzo podziękować przedstawicielom branży turystycznej, bo trzeba powiedzieć, że tak sprawne działania, jeżeli chodzi o ewakuację naszych turystów z miejsc zagrożonych, to sytuacja bezprecedensowa – powiedział Jakub Rutnicki, cytowany w rządowym serwisie gov.pl.
Zrealizowano między innymi loty specjalne z wykorzystaniem samolotów Sił Powietrznych RP i LOT-u, a także operacje w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności i programu rescEU. W działania zaangażowane były również linie czarterowe, w tym Enter Air, oraz przewoźnicy arabscy.
Sam LOT zorganizował 18 rejsów ewakuacyjnych dla Polaków. W ramach mechanizmu europejskiego pomógł również w powrocie obywatelom innych państw, między innymi Rumunii.
– Większość turystów wróciła bezpiecznie lotami komercyjnymi. Dziękuję Ministerstwu Spraw Zagranicznych i służbom konsularnym za wsparcie. Na dziś sytuacja polskich turystów jest już wyjaśniona – choć jeszcze dwa tygodnie temu nie było pewne, w jakim kierunku się rozwinie – dodał Rutnicki.
Prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski podziękował wszystkim instytucjom za sprawną ewakuację „małego miasta” liczącego około 15 tysięcy osób, z których ponad 8 tysięcy sprowadziły biura podróży na własny koszt. Zwrócił również uwagę na potrzebę lepszej integracji systemów informatycznych, w szczególności połączenia danych systemu Odyseusz z informacjami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego poprzez numer PESEL. Podniósł także kwestię precyzyjnej komunikacji publicznej i potrzebę powołania rzecznika prasowego w Ministerstwie Sportu i Turystyki –relacjonuje w swoim komunikacie PIT.
Wiceprezes Itaki i wiceprezes PIT Piotr Henicz również podziękował przewoźnikom i instytucjom za sprawną współpracę, podkreślając, że bezpieczeństwo polskich turystów pozostaje dla branży absolutnym priorytetem. Jednocześnie wskazał na potrzebę dalszych rozmów dotyczących systemu ostrzeżeń MSZ – obecne komunikaty znacząco wpływają na rynek. Zwrócił też uwagę na znaczenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich jako ważnego węzła przesiadkowego dla dalszych podróży – pisze dalej PIT.
Gościem najnowszego podcastu z cyklu „Rozmów o turystyce" był Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki, członek władz Europejskiego Związ...
Wiceminister spraw zagranicznych Artur Harazim wskazał, że w najbliższym czasie Bliski Wschód pozostanie regionem o podwyższonym ryzyku, zwrócił też uwagę, że sytuacja pogarsza się również na Kubie. Podkreślił, że komunikaty i rekomendacje MSZ przygotowywane są na podstawie analiz wielu źródeł i mają na celu uwrażliwienie obywateli na potencjalne zagrożenia.
