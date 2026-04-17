Marzec 2026 przyniósł hotelom średnie wyniki, zbliżone do poprzedniego miesiąca, ale gorsze od uzyskanych w marcu ubiegłego roku – pisze Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego w podsumowaniu marcowej ankiety. Poprawę względem zeszłego roku zaliczyły hotele biznesowe, ale segment wypoczynkowy wypadł wyraźnie słabiej.

Reklama Reklama

14 procent ankietowanych odnotowało frekwencję poniżej 30 procent, obłożeniem powyżej 50 procent mogła się pochwalić połowa obiektów. Obiekty z obłożeniem w przedziale 31-50 procent stanowiły 36 procent. W hotelach biznesowych

63 procent hoteli biznesowych uzyskało obłożenie powyżej 50 procent. Obiektów z frekwencją poniżej 30 procent było 13 procent. Grupa środka z obłożeniem 31-50 procent stanowiła 24 procent.

24 procent obiektów wypoczynkowych uzyskało obłożenie powyżej 50 procent. Hoteli z frekwencją poniżej 30 procent było 19 procent. Grupa środka z obłożeniem 31-50 procent była zdecydowanie najliczniejsza i stanowiła 57 procent.

W obiektach biznesowych wskaźniki lepsze niż rok temu

W ujęciu rok do roku obłożenie wzrosło w 40 procentach hoteli, w tym 17 procent obiektów zanotowało wzrost do 5 punktów procentowych, a 46 procent zaliczyło spadek.

W segmencie biznesowym bilans był wyraźnie lepszy: 46 procent ankietowanych hoteli biznesowych poprawiło wyniki, z najwyższym udziałem 17 procent w grupie z przedziałem do 5 punktów procentowych. 30 procent hoteli zanotowało spadek, w tym 15 procent do 5 punktów procentowych. 24 procent obiektów utrzymało obłożenie na tym samym poziomie.

19 procent obiektów wypoczynkowych poprawiło wyniki obłożenia, w tym najliczniejsza grupa 10 procent zaliczyła wzrost w przedziale 6-10 punktów procentowych. 57 procent obiektów pogorszyła obłożenie, w tym 24 procent ze spadkiem do 5 punktów procentowych.

Średnie ceny rosły szybciej niż w lutym

58 procent hoteli podniosło ceny w stosunku do marca 2025 roku, w tym prawie połowa (48 procent) zanotowała wzrost do 10 procent. 42 procent hoteli uzyskało ceny na poziomie z zeszłego roku lub niższe, w tym 21 procent utrzymało te same ceny, a 20 procent zanotowało spadek do 10 procent.

Słaby poziom bieżących rezerwacji

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na kwiecień są gorsze niż miesiąc temu dla marca. 32 procent całej grupy ankietowanych hoteli wykazuje aktualną (w dniu udziału w badaniu) frekwencję poniżej 30 procent. Obłożenie powyżej 50 procent ma 24 procent obiektów.

37 procent hoteli biznesowych nie przekracza frekwencji 30 procent, a wypełnionych w połowie lub więcej jest 20 procent.

Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to tylko 10 procent zapełnionych w więcej niż połowie i 39 procent z obłożeniem nieprzekraczającym 30 procent. Najliczniejsza jest grupa środka z obłożeniem 30-50 procent stanowi 62 procent.

Udana Wielkanoc w obiektach wypoczynkowych

Frekwencję powyżej 50 procent uzyskało 46 procent obiektów, w tym 30 procent hoteli wypełniło się więcej niż w 70 procentach. Obłożenia 30 procent nie przekroczył co dziesiąty obiekt. Do tego należy dodać 32 procent obiektów, które w ogóle nie sprzedawały oferty świątecznej.

Hotele biznesowe wypadły wyraźnie gorzej niż wypoczynkowe. Hoteli zapełnionych w więcej niż połowie było 22 procent. Obłożenie poniżej 30 procent zanotowało 7 procent obiektów, a 63 procent nie sprzedawało wielkanocnej oferty.

Natomiast obiekty wypoczynkowe uzyskały wyraźnie lepsze wskaźniki. Zapełnionych w ponad połowie było 81 procent hoteli, w tym frekwencję powyżej 70 procent miało 57 procent. Co dziesiąty obiekt nie przekroczył obłożenia 30 procent.

Umiarkowane prognozy na majówkę

Prognozy są na razie umiarkowane, co prawdopodobnie wiąże się z niekorzystnym układem kalendarza w tym roku. 26 procent hoteli uczestniczących w ankiecie ma aktualnie obłożenie poniżej 30 procent. Do tego należy dodać grupę 25 procent obiektów, które nie sprzedają oferty specjalnej w tym okresie. Hoteli wypełnionych więcej niż w połowie jest 32 procent.

Hotele biznesowe, podobnie jak w czasie świąt wielkanocnych, mają prognozy wyraźnie słabsze niż obiekty wypoczynkowe. 54 procent nie sprzedaje oferty, a obłożenie poniżej 30 procent notuje 17 procent obiektów.

W grupie hoteli wypoczynkowych nie ma takich, które nie sprzedają oferty, ale 38 procent ma aktualnie obłożenie poniżej 30 procent. 52 procent obiektów zapełniło się w ponad połowie, w tym z frekwencją powyżej 70 procent jest 10 procent hoteli.

W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP od 8 do 13 kwietnia 2026 roku wzięło udział 111 hoteli we wszystkich województwach. 72 procent z nich to hotele miejskie, 44 procent sieciowe, 41 procent biznesowe, 19 procent wypoczynkowe, a 40 procent łączące segment biznesowy z turystycznym. Większość ankietowanych (79 procent) ma nie więcej niż 150 pokojów, 48 procent mniej niż 100 (średnio 115). 87 procent hoteli to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.