Przy krakowskim lotnisku stanie drugi hotel. W Polsce działa tylko jeden tej marki

Spółka Kraków Airport Hotel i grupa Accor podpisały list intencyjny w sprawie budowy hotelu marki Tribe
Spółka Kraków Airport Hotel należąca do grupy kapitałowej Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków–Balice i grupa Accor podpisały list intencyjny w sprawie budowy na lotnisku hotelu marki Tribe.
Kraków Airport Hotel zarządza już hotelem Hilton Garden Inn Kraków Airport, otwartym w 2014 roku. W ubiegłym roku z jego usług skorzystało 78 tysięcy gości, a poziom obłożenia zbliżył się do 90 procent, przy średniej dla krakowskich hoteli wynoszącej 77 procent.
Nowy hotel będzie miał 170 pokojów w standardzie midscale, restaurację z koktajlbarem i kameralną przestrzeń konferencyjną.
Będzie drugi hotel Tribe w Krakowie (i w Polsce) – pierwszy otwarto przy ulicy Worcella 8 w centrum miasta. Aktualnie działa w sumie ponad 20 hoteli Tribe w ponad 10 krajach. Ta „designerska” marka „odzwierciedla współczesny styl życia i podróżowania, łącząc to, co niezbędne, z akcentami premium” – czytamy w komunikacie krakowskiego lotniska.
Kraków Airport to największe regionalne lotnisko w Polsce, które w ubiegłym roku obsłużyło 13 milionów pasażerów. Prognozy pokazują, że po pierwszych etapach rozbudowy terminalu pasażerskiego w 2029 roku Kraków Airport będzie mógł obsłużyć 16 milionów pasażerów rocznie, a po zakończeniu rozbudowy w 2032 roku – około 20 milionów.
Przygotowane przez Hotel Professionals studium wykonalności dla nowego obiektu jednoznacznie pokazuje duży potencjał rozwoju usług hotelarskich na lotnisku – na wysokim poziomie, ale niekoniecznie z pełnym wachlarzem usług dodatkowych.
– Wybór marki, pod którą będzie działał nowy obiekt, to kolejny etap naszych przygotowań do inwestycji – podkreśla prezes Kraków Airport Hotel Mieczysław Włosek, cytowany w komunikacie.
– Zanim zaczniemy jakiekolwiek prace projektowe, musimy wiedzieć, jakie wytyczne mamy spełnić, a te są określane przez naszego partnera bardzo szczegółowo począwszy od wielkości pokojów, skali restauracji, liczby miejsc parkingowych aż po kwestie bezpieczeństwa. Dlatego cieszę się z podpisanego dziś listu intencyjnego, ponieważ wizja nowego obiektu staje się coraz bardziej konkretna – dodaje.
Inwestorem i przyszłym operatorem nowego hotelu będzie Kraków Airport Hotel.
– Oferta marki Tribe w ocenie inwestora najtrafniej odpowiada na zidentyfikowane potrzeby rynku i pasażerów korzystających z lotniska. Koncepcja marki łącząca wyrazisty design, funkcjonalność i elastyczny model usług idealnie wpisuje się w kierunek rozwoju spółki – wyjaśnia Mieczysław Włosek.
– Spoglądając na dynamikę rozwoju krakowskiego lotniska i liczbę gości korzystających z naszych usług w hotelu Hilton Garden Inn, nie mamy wątpliwości, że jest to dobry moment, aby zbudować obiekt, którego charakter odpowie na rosnące potrzeby gości, dla których Kraków stał się modnym i atrakcyjnym kierunkiem weekendowych i biznesowych podróży – dodaje.
Pierwszy raz w swojej historii już w lutym Kraków Airport przekroczył barierę ponad miliona pasażerów obsłużonych w ciągu jednego miesiąca.
