Przy krakowskim lotnisku stanie drugi hotel. W Polsce działa tylko jeden tej marki

Spółka Kraków Airport Hotel należąca do grupy kapitałowej Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków–Balice i grupa Accor podpisały list intencyjny w sprawie budowy na lotnisku hotelu marki Tribe.

Kraków Airport Hotel zarządza już hotelem Hilton Garden Inn Kraków Airport, otwartym w 2014 roku. W ubiegłym roku z jego usług skorzystało 78 tysięcy gości, a poziom obłożenia zbliżył się do 90 procent, przy średniej dla krakowskich hoteli wynoszącej 77 procent.

Nowy hotel będzie miał 170 pokojów w standardzie midscale, restaurację z koktajlbarem i kameralną przestrzeń konferencyjną.

Będzie drugi hotel Tribe w Krakowie (i w Polsce) – pierwszy otwarto przy ulicy Worcella 8 w centrum miasta. Aktualnie działa w sumie ponad 20 hoteli Tribe w ponad 10 krajach. Ta „designerska” marka „odzwierciedla współczesny styl życia i podróżowania, łącząc to, co niezbędne, z akcentami premium” – czytamy w komunikacie krakowskiego lotniska.

Za kilka lat Kraków Airport obsłuży 20 milionów pasażerów

Kraków Airport to największe regionalne lotnisko w Polsce, które w ubiegłym roku obsłużyło 13 milionów pasażerów. Prognozy pokazują, że po pierwszych etapach rozbudowy terminalu pasażerskiego w 2029 roku Kraków Airport będzie mógł obsłużyć 16 milionów pasażerów rocznie, a po zakończeniu rozbudowy w 2032 roku – około 20 milionów.