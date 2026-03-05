Reklama

Przy krakowskim lotnisku stanie drugi hotel. W Polsce działa tylko jeden tej marki

Kraków Airport ogłosił budowę nowego hotelu, który będzie działał pod marką Tribe. Obiekt powstanie w sąsiedztwie innego lotniskowego hotelu - Hilton Garden Inn Kraków Airport.

Publikacja: 05.03.2026 20:03

Spółka Kraków Airport Hotel i grupa Accor podpisały list intencyjny w sprawie budowy hotelu marki Tr

Spółka Kraków Airport Hotel i grupa Accor podpisały list intencyjny w sprawie budowy hotelu marki Tribe

Foto: Kraków Airport

Nelly Kamińska

Spółka Kraków Airport Hotel należąca do grupy kapitałowej Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków–Balice i grupa Accor podpisały list intencyjny w sprawie budowy na lotnisku hotelu marki Tribe.

Kraków Airport Hotel zarządza już hotelem Hilton Garden Inn Kraków Airport, otwartym w 2014 roku. W ubiegłym roku z jego usług skorzystało 78 tysięcy gości, a poziom obłożenia zbliżył się do 90 procent, przy średniej dla krakowskich hoteli wynoszącej 77 procent.

Nowy hotel będzie miał 170 pokojów w standardzie midscale, restaurację z koktajlbarem i kameralną przestrzeń konferencyjną.

Będzie drugi hotel Tribe w Krakowie (i w Polsce) – pierwszy otwarto przy ulicy Worcella 8 w centrum miasta. Aktualnie działa w sumie ponad 20 hoteli Tribe w ponad 10 krajach. Ta „designerska” marka „odzwierciedla współczesny styl życia i podróżowania, łącząc to, co niezbędne, z akcentami premium” – czytamy w komunikacie krakowskiego lotniska.

Za kilka lat Kraków Airport obsłuży 20 milionów pasażerów

Kraków Airport to największe regionalne lotnisko w Polsce, które w ubiegłym roku obsłużyło 13 milionów pasażerów. Prognozy pokazują, że po pierwszych etapach rozbudowy terminalu pasażerskiego w 2029 roku Kraków Airport będzie mógł obsłużyć 16 milionów pasażerów rocznie, a po zakończeniu rozbudowy w 2032 roku – około 20 milionów.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Nowy terminal ma być ujednolicony architektonicznie z obecnym
Lotniska
W 2029 roku Kraków Airport przyjmie pasażerów w nowym terminalu. Rusza przetarg

Przygotowane przez Hotel Professionals studium wykonalności dla nowego obiektu jednoznacznie pokazuje duży potencjał rozwoju usług hotelarskich na lotnisku – na wysokim poziomie, ale niekoniecznie z pełnym wachlarzem usług dodatkowych.

– Wybór marki, pod którą będzie działał nowy obiekt, to kolejny etap naszych przygotowań do inwestycji – podkreśla prezes Kraków Airport Hotel Mieczysław Włosek, cytowany w komunikacie.

– Zanim zaczniemy jakiekolwiek prace projektowe, musimy wiedzieć, jakie wytyczne mamy spełnić, a te są określane przez naszego partnera bardzo szczegółowo począwszy od wielkości pokojów, skali restauracji, liczby miejsc parkingowych aż po kwestie bezpieczeństwa. Dlatego cieszę się z podpisanego dziś listu intencyjnego, ponieważ wizja nowego obiektu staje się coraz bardziej konkretna – dodaje.

Inwestorem i przyszłym operatorem nowego hotelu będzie Kraków Airport Hotel.

Co przesądziło o wyborze marki?

– Oferta marki Tribe w ocenie inwestora najtrafniej odpowiada na zidentyfikowane potrzeby rynku i pasażerów korzystających z lotniska. Koncepcja marki łącząca wyrazisty design, funkcjonalność i elastyczny model usług idealnie wpisuje się w kierunek rozwoju spółki – wyjaśnia Mieczysław Włosek.

Reklama
Reklama

– Spoglądając na dynamikę rozwoju krakowskiego lotniska i liczbę gości korzystających z naszych usług w hotelu Hilton Garden Inn, nie mamy wątpliwości, że jest to dobry moment, aby zbudować obiekt, którego charakter odpowie na rosnące potrzeby gości, dla których Kraków stał się modnym i atrakcyjnym kierunkiem weekendowych i biznesowych podróży – dodaje.

Czytaj więcej

Rekordowy luty na krakowskim lotnisku. „Rośniemy najszybciej w Europie”
Lotniska
Rekordowy luty na krakowskim lotnisku. „Rośniemy najszybciej w Europie”

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Materiał Promocyjny
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Od 1 lipca 2026 roku w Stuttgarcie będzie obowiązywać podatek od noclegów
Hotele
Stuttgart wprowadza podatek od noclegów. Liczy na milionowe wpływy do miejskiej kasy
Z powodu ataku hakerskiego program „Wiosna na Warmii i Mazurach” został tymczasowo wstrzymany, a wsz
Hotele
Warmińsko-mazurskie bony turystyczne unieważnione. Powodem atak hakerski
Katalonia podnosi podatek turystyczny. W Barcelonie goście zapłacą nawet 15 euro za noc
Hotele
Katalonia podnosi podatek turystyczny. W Barcelonie goście zapłacą nawet 15 euro za noc
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama