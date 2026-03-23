Luty w hotelach lepszy od stycznia. Wyraźne odbicie w segmencie biznesowym

W lutym połowa hoteli odnotowała obłożenie powyżej 50 procent, podczas gdy obiekty z obłożeniem w przedziale 31-50 procent stanowiły 38 procent – pisze w podsumowaniu lutowej ankiety Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. Frekwencję poniżej progu 30 procent miało 12 procent hoteli.

Segment biznesowy wyróżniał się w lutym szczególnie dobrymi wynikami. 48 procent hoteli uzyskało obłożenie powyżej 50 procent, obiektów z frekwencją poniżej 30 procent było tylko 2 procent. Grupa środka z obłożeniem 31-50 procent stanowiła dokładnie połowę.

Dla porównania, 42 procent obiektów wypoczynkowych uzyskało obłożenie powyżej 50 procent. Hoteli z frekwencją poniżej 30 procent było 26 procent. Grupa środka z obłożeniem 31-50 procent stanowiła 32 procent.

Poprawa głównie w hotelach biznesowych

W ujęciu rocznym 42 procent hoteli miało większą frekwencję w stosunku do lutego ubiegłego roku, w tym 17 procent obiektów zanotowało wzrost w przedziale 6-10 punktów procentowych. Jednocześnie 44 procent hoteli odnotowało spadki wyników, najczęściej nieprzekraczające 5 punktów procentowych. Do tego 14 procent hoteli miało wyniki na tych samych poziomach co w zeszłym roku.

Najlepszą dynamikę wzrostu ponownie zanotowały hotele biznesowe – poprawę względem lutego ubiegłego roku odnotowało 46 procent z nich. 34 procent zanotowało obniżenie.