Luty w hotelach lepszy od stycznia. Wyraźne odbicie w segmencie biznesowym

Wyniki hoteli w lutym są umiarkowane, jednak wyraźnie lepsze niż w styczniu i nieco lepsze niż rok wcześniej
W lutym połowa hoteli odnotowała obłożenie powyżej 50 procent, podczas gdy obiekty z obłożeniem w przedziale 31-50 procent stanowiły 38 procent – pisze w podsumowaniu lutowej ankiety Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. Frekwencję poniżej progu 30 procent miało 12 procent hoteli.
Segment biznesowy wyróżniał się w lutym szczególnie dobrymi wynikami. 48 procent hoteli uzyskało obłożenie powyżej 50 procent, obiektów z frekwencją poniżej 30 procent było tylko 2 procent. Grupa środka z obłożeniem 31-50 procent stanowiła dokładnie połowę.
Dla porównania, 42 procent obiektów wypoczynkowych uzyskało obłożenie powyżej 50 procent. Hoteli z frekwencją poniżej 30 procent było 26 procent. Grupa środka z obłożeniem 31-50 procent stanowiła 32 procent.
W ujęciu rocznym 42 procent hoteli miało większą frekwencję w stosunku do lutego ubiegłego roku, w tym 17 procent obiektów zanotowało wzrost w przedziale 6-10 punktów procentowych. Jednocześnie 44 procent hoteli odnotowało spadki wyników, najczęściej nieprzekraczające 5 punktów procentowych. Do tego 14 procent hoteli miało wyniki na tych samych poziomach co w zeszłym roku.
Najlepszą dynamikę wzrostu ponownie zanotowały hotele biznesowe – poprawę względem lutego ubiegłego roku odnotowało 46 procent z nich. 34 procent zanotowało obniżenie.
W segmencie wypoczynkowym sytuacja była trudniejsza – aż 63 procent obiektów zanotowało spadek obłożenia w porównaniu z lutym ubiegłego roku.


Luty był kolejnym miesiącem wzrostu średnich cen w porównaniu z lutym 2025 roku, jednak tempo podwyżek wyraźnie spowolniło.
47 procent hoteli podniosło ceny, najczęściej do 10 punktów procentowych. Ponad połowa (53 procent) uzyskała ceny na poziomie z zeszłego roku lub niższe, w tym 24 procent zanotowało spadek do 10 procent.
Luty obejmował cały okres ferii zimowych, jednak ich wpływ na wyniki był umiarkowany. Rezultaty okazały się zbliżone do wcześniejszych prognoz. 11 procent hoteli uczestniczących w ankiecie uzyskało obłożenie w okresie ferii poniżej 30 procent. Do tego należy dodać niemal połowę hoteli, które w ogóle nie sprzedawały oferty specjalnej. Hoteli wypełnionych w więcej niż połowie było 14 procent.
Podobnie jak w styczniu i zgodnie z prognozami hotele biznesowe wypadły w okresie ferii gorzej niż wypoczynkowe. 68 procent nie sprzedawało oferty, a obłożenie poniżej 30 procent odnotowało 2 procent obiektów.
W grupie hoteli wypoczynkowych 21 procent nie sprzedawało oferty, a 16 procent uzyskało obłożenie poniżej 30 procent. Jednak tylko 16 procent obiektów zapełniło się w ponad połowie. Najliczniejszą grupę – 47 procent – stanowiły hotele z obłożeniem w zakresie 31-50 procent.


Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na marzec są wyraźnie lepsze niż miesiąc temu dla lutego, ale głównie dzięki poprawie prognoz obiektów biznesowych. 38 procent ankietowanych hoteli wykazuje aktualną (na dzień udziału w ankiecie) frekwencję poniżej 30 procent. Obłożenie powyżej 50 procent ma 29 procent obiektów.
36 procent hoteli biznesowych nie przekracza frekwencji 30 procent, a wypełnionych w połowie jest równe 30 procent.
Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to tylko 16 procent zapełnionych w więcej niż połowie i 53 procent z obłożeniem nieprzekraczającym 30 procent.
W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP od 9 do 13 lutego 2026 roku wzięło udział 98 hoteli ze wszystkich województw. 74 procent z nich to hotele miejskie, 40 procent sieciowe, 45 procent biznesowe, 19 procent wypoczynkowe, a 36 procent łączące segment biznesowy z turystycznym. 78 procent hoteli ma nie więcej niż 150 pokojów, 51 procent mniej niż 100 (średnio 113). 90 procent obiektów to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas