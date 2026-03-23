Wielkanocne wyjazdy Polaków. „Turystyka krajowa zyskuje na znaczeniu”

Liczba rezerwacji na Wielkanoc wzrosła o ponad 25 procent, licząc rok do roku – podaje portal Nocowanie.pl. Mimo niepewnej sytuacji na Bliskim Wschodzie Polacy nie rezygnują więc z podróży, ale częściej wybierają kierunki bliższe, łatwiejsze do zaplanowania i dające większe poczucie przewidywalności.

Krócej, bliżej i bardziej spontanicznie

– Widzimy, że turyści nadal chcą wyjeżdżać, natomiast zmienia się sposób podejmowania decyzji. Coraz częściej są to krótsze pobyty w kraju, planowane bliżej terminu i powiązane z konkretną okazją lub wydarzeniem. Wielkanoc potwierdza, że krajowa turystyka zyskuje na znaczeniu, a wydarzenia sezonowe, takie jak jarmarki, skutecznie napędzają decyzje wyjazdowe. Krótkie, dobrze zaplanowane wyjazdy stają się naturalną odpowiedzią na zmieniające się otoczenie i nowy styl podróżowania Polaków – mówi ekspert Nocowanie.pl Agnieszka Rzeszutek, cytowana w komunikacie.

Jednym z takich impulsów są jarmarki i kiermasze wielkanocne, które w tym roku odbywają się głównie w drugiej połowie marca, jeszcze przed świętami przypadającymi na 5 kwietnia. W Krakowie zaplanowano je od 26 marca do 6 kwietnia, w Poznaniu od 21 do 29 marca, a w Warszawie od 24 marca do 3 kwietnia. Podobne wydarzenia odbywają się także w Gdańsku, Wrocławiu, Lublinie czy Szczecinie.

Największym zainteresowaniem na wyjazd wielkanocny cieszą się zarówno tradycyjne kierunki wypoczynkowe, takie jak Zakopane, Kołobrzeg, Szklarska Poręba czy Karpacz, jak i miasta, które oferują dodatkową wartość w postaci wydarzeń i atrakcji dostępnych na miejscu.