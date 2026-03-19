Turyści z Europy zjadą do Polski. „Trzy razy więcej Greków, Węgrów i Hiszpanów”

Polska umacnia swoją pozycję na mapie podróży świątecznych, przyciągając zagranicznych turystów już nie tylko w Boże Narodzenie, ale też coraz liczniej w Wielkanoc – wynika z danych Kiwi.com.

Publikacja: 19.03.2026 12:03

Liczba turystów z Europy, rezerwujących loty na platformie Kiwi.com, którzy planują odwiedzić Polskę w czasie Wielkanocy, wzrosła o 80 procent w porównaniu z zeszłym rokiem

Foto: Filip Frydrykiewicz

Nelly Kamińska

Liczba rezerwacji lotów do Polski w okresie wielkanocnym podwoiła się w porównaniu z ubiegłym rokiem, a liczba pasażerów wzrosła o około 80 procent – wynika z danych wyszukiwarki lotów Kiwi.com.

Wzrost popytu na podróże do Polski zauważalny jest na wielu rynkach. Najliczniej odwiedzą Polskę w te święta Hiszpanie, Czesi, Brytyjczycy, Włosi i Rumuni. 

Jednocześnie Kiwi.com odnotowuje coraz więcej podróży z Grecji, Węgier i Hiszpanii – liczba pasażerów z tych krajów zwiększyła się ponad trzykrotnie.

– Dla wielu podróżnych Wielkanoc to pierwsza po zimie okazja, by wybrać się na krótki zagraniczny wyjazd. Zamiast spędzać święta wyłącznie przy stole, coraz więcej osób decyduje się na „podróżniczą” Wielkanoc, łącząc lokalne tradycje z odkrywaniem nowych europejskich miast – mówi menedżer ds. PR i komunikacji zewnętrznej w Kiwi.com Daniela Chovancová, cytowana w komunikacie prasowym.

– Po udanym sezonie bożonarodzeniowym, kiedy Polska przyciągała głównie turystów z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Rumunii, obserwujemy teraz kontynuację tego trendu wiosną. Polska nie tylko utrzymuje dynamikę wzrostu, ale ją rozszerza, przyciągając również coraz więcej podróżnych z Węgier – dodaje.

Miasta zyskują na popularności, z Warszawą na czele

Korzystają na tym największe polskie miasta i kluczowe porty lotnicze. Zdecydowanie prowadzi Warszawa – łączny ruch na Lotnisku Chopina i w Modlinie wzrósł o ponad 104 procent.

Lotnisko Warszawa-Modlin odnotowało spektakularny wzrost pasażerów podróżujących z Kiwi.com o 250 procent, prawdopodobnie za sprawą dynamicznie rozwijającej się siatki połączeń tanich linii lotniczych. Katowice również notują imponujące wyniki, ze wzrostem liczby pasażerów o niemal 95 procent.

Jak wskazuje Kiwi.com, średnia cena biletu spadła o 24 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem, co sprawia, że podróże są dostępniejsze dla szerszego grona turystów. Największy spadek odnotowano na trasach średniego zasięgu (minus 29,1 procent), podczas gdy ceny lotów długodystansowych pozostały w dużej mierze stabilne.

Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
PR&Media Days 2026
PR&Media Days 2026
