Turyści z Europy zjadą do Polski. „Trzy razy więcej Greków, Węgrów i Hiszpanów”

Liczba rezerwacji lotów do Polski w okresie wielkanocnym podwoiła się w porównaniu z ubiegłym rokiem, a liczba pasażerów wzrosła o około 80 procent – wynika z danych wyszukiwarki lotów Kiwi.com.

Reklama Reklama

Wzrost popytu na podróże do Polski zauważalny jest na wielu rynkach. Najliczniej odwiedzą Polskę w te święta Hiszpanie, Czesi, Brytyjczycy, Włosi i Rumuni.

Jednocześnie Kiwi.com odnotowuje coraz więcej podróży z Grecji, Węgier i Hiszpanii – liczba pasażerów z tych krajów zwiększyła się ponad trzykrotnie.

– Dla wielu podróżnych Wielkanoc to pierwsza po zimie okazja, by wybrać się na krótki zagraniczny wyjazd. Zamiast spędzać święta wyłącznie przy stole, coraz więcej osób decyduje się na „podróżniczą” Wielkanoc, łącząc lokalne tradycje z odkrywaniem nowych europejskich miast – mówi menedżer ds. PR i komunikacji zewnętrznej w Kiwi.com Daniela Chovancová, cytowana w komunikacie prasowym.

– Po udanym sezonie bożonarodzeniowym, kiedy Polska przyciągała głównie turystów z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Rumunii, obserwujemy teraz kontynuację tego trendu wiosną. Polska nie tylko utrzymuje dynamikę wzrostu, ale ją rozszerza, przyciągając również coraz więcej podróżnych z Węgier – dodaje.