Badanie wśród młodych turystów. „Urlop to czas premium, na tym się nie oszczędza”

Podróże dla przedstawicieli pokoleń Y i Z są dziś przede wszystkim doświadczeniem społecznym, a nie tylko sposobem na odpoczynek czy zmianę otoczenia. Takie wnioski płyną z badania Schörghuber Gruppe – grupy działającej w sektorze hotelarskim, nieruchomości i żywności – przeprowadzonego wśród 2 tysięcy mieszkańców Niemiec w wieku od 16 do 35 lat. Badania relacjonuje portal Reise vor-9.
Respondenci najczęściej deklarują, że podróżują we dwoje, przede wszystkim z partnerem lub partnerką. Dotyczy to zwłaszcza wyjazdów wellness, dalekich podróży i klasycznych, dłuższych urlopów wypoczynkowych. Pod tym względem młodzi podróżni nie różnią się znacząco od innych grup wiekowych – z wyjątkiem rodzin z dziećmi – jednak skala wspólnych wyjazdów w tej grupie wiekowej jest szczególnie widoczna.
Ciekawą różnicę widać w wypadku podróży do krajów niemieckojęzycznych, które relatywnie częściej odbywają się w gronie znajomych. Bliskość kulturowa i językowa sprzyja wyjazdom grupowym, nastawionym na wspólne spędzanie czasu, a niekoniecznie na intensywny wypoczynek.
Jednym z wyraźniejszych trendów, jakie identyfikuje badanie, jest spadek liczby osób podróżujących samotnie. W ostatnich latach wspólne wyjazdy zyskały na znaczeniu, szczególnie w segmencie klasycznych podróży wypoczynkowych.
Jeszcze w 2024 roku – w zależności od rodzaju podróży – od 17 do 24 procent młodych ludzi deklarowało, że wyjeżdża samotnie. W badaniu z 2026 roku odsetek ten spadł do 10–14 procent. Zdaniem autorów ankiety to wyraźny sygnał, że bliskość społeczna i relacje z innymi ludźmi odgrywają kluczową rolę w postrzeganiu jakości życia przez młode pokolenia.
Inaczej wygląda sytuacja w wypadku podróży edukacyjnych i rozwojowych. Te nadal znacznie częściej odbywają się w pojedynkę. Nauka, rozwój osobisty i ciekawość intelektualna są – jak podkreśla badanie – silniej zindywidualizowane i emocjonalnie inaczej postrzegane niż typowy urlop wypoczynkowy. W tym segmencie samotna podróż nie jest wyjątkiem, lecz normą.
Podejście pokolenia Y i Z do podróżowania coraz częściej można streścić hasłem: „rzadziej, ale lepiej”. Dla wielu młodych ludzi urlop jest jednym z najważniejszych momentów w roku, na który są gotowi świadomie oszczędzać.
Prawie połowa badanych deklaruje, że na co dzień żyje oszczędniej, aby w czasie wakacji móc pozwolić sobie na więcej. Podobny odsetek respondentów woli podróżować rzadziej, ale inwestować w wyższy standard pobytu. Urlop nie jest więc traktowany jako kolejny wydatek konsumpcyjny, lecz jako forma nagrody i regeneracji.
Znajduje to odzwierciedlenie w dużej gotowości do ponoszenia kosztów. Blisko połowa młodych turystów deklaruje chęć wydania od 50 do 100 euro za noc i osobę, a ponad 40 procent jest skłonnych zapłacić jeszcze więcej. Według autorów badania wakacje postrzegane są jako „czas premium”, w którym oczekiwania wobec jakości są znacznie wyższe niż w codziennym życiu, organizowanym bardziej pragmatycznie.
Jednym z najbardziej jednoznacznych wyników badania jest wyraźna dominacja hoteli jako wybierane formy zakwaterowania wśród członków pokoleń Y i Z. Młodzi podróżni doceniają przede wszystkim przewidywalność, komfort i kompleksową obsługę, jaką oferują obiekty hotelowe.
Najważniejszym kryterium wyboru jest czystość, a zaraz za nią plasują się takie elementy jak jakość śniadania, obsługa pokoju i dostęp do udogodnień typu basen. Co istotne, badanie pokazuje, że żaden pojedynczy element wyposażenia nie jest decydujący sam w sobie. Kluczowa jest raczej całościowa kombinacja wygody, usług i odciążenia organizacyjnego, które pozwala w pełni skupić się na wypoczynku.
Jedynie około jednej czwartej respondentów świadomie wybiera zakwaterowanie bez wyżywienia. Dla tej grupy najważniejsze są elastyczność, niższe koszty i większa prywatność. Jest to jednak wyraźna mniejszość, co ma istotne znaczenie dla strategii hoteli i innych profesjonalnych dostawców noclegów.
Świadomość ekologiczna wśród młodych turystów jest obecna, jednak – jak pokazuje badanie – ma swoje wyraźne granice. Około 40 procent respondentów deklaruje gotowość zapłacenia więcej za bardziej zrównoważone formy podróżowania, a ponad połowa jest skłonna zrezygnować z egzotycznych dalekich podróży ze względów środowiskowych.
Jednocześnie zdecydowana większość badanych nie akceptuje odczuwalnego obniżenia wygody, jakości usług czy standardu wyposażenia w imię ekologii. Zrównoważony rozwój jest ważny, ale tylko, gdy nie oznacza konieczności rezygnowania z kluczowych elementów doświadczenia urlopowego.
Wyniki badania podsumowuje profesor Klaus Hurrelmann, który określa podróżowanie młodego pokolenia jako „nagradzający stan wyjątkowy”. Wakacje są czymś, na co się oszczędza i czego się wyczekuje. Cele ideowe, takie jak ochrona środowiska, znajdują poparcie, jednak realna gotowość do rezygnacji z komfortu lub ponoszenia znacznie wyższych kosztów pozostaje ograniczona do mniejszości.
Dla branży turystycznej to jasny sygnał: pokolenia Y i Z są wymagające, świadome swoich potrzeb i skłonne płacić za jakość, ale oczekują rozwiązań, które łączą wysoki standard, doświadczenie i – w rozsądnych granicach – odpowiedzialność środowiskową.
