Badanie wśród młodych turystów. „Urlop to czas premium, na tym się nie oszczędza”

Podróże dla przedstawicieli pokoleń Y i Z są dziś przede wszystkim doświadczeniem społecznym, a nie tylko sposobem na odpoczynek czy zmianę otoczenia. Takie wnioski płyną z badania Schörghuber Gruppe – grupy działającej w sektorze hotelarskim, nieruchomości i żywności – przeprowadzonego wśród 2 tysięcy mieszkańców Niemiec w wieku od 16 do 35 lat. Badania relacjonuje portal Reise vor-9.

Respondenci najczęściej deklarują, że podróżują we dwoje, przede wszystkim z partnerem lub partnerką. Dotyczy to zwłaszcza wyjazdów wellness, dalekich podróży i klasycznych, dłuższych urlopów wypoczynkowych. Pod tym względem młodzi podróżni nie różnią się znacząco od innych grup wiekowych – z wyjątkiem rodzin z dziećmi – jednak skala wspólnych wyjazdów w tej grupie wiekowej jest szczególnie widoczna.

Ciekawą różnicę widać w wypadku podróży do krajów niemieckojęzycznych, które relatywnie częściej odbywają się w gronie znajomych. Bliskość kulturowa i językowa sprzyja wyjazdom grupowym, nastawionym na wspólne spędzanie czasu, a niekoniecznie na intensywny wypoczynek.

Coraz mniej podróży w pojedynkę

Jednym z wyraźniejszych trendów, jakie identyfikuje badanie, jest spadek liczby osób podróżujących samotnie. W ostatnich latach wspólne wyjazdy zyskały na znaczeniu, szczególnie w segmencie klasycznych podróży wypoczynkowych.